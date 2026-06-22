Italia ve con buenos ojos que Alemania se sume a su proyecto de caza de sexta generación tras el fracaso del FCAS

GCAP, liderado por Italia, Reino Unido y Japón, busca entrar en servicio en 2035 y está abierto a incorporar nuevos socios para asegurar su financiación.

El CEO de Leonardo, Lorenzo Mariani, reconoce que incluir a Alemania podría retrasar el proyecto por la necesidad de renegociar la división de trabajos.

Italia propone que Alemania se una al programa GCAP de cazas de sexta generación tras el fracaso del FCAS.

Italia insiste en abrirle las puertas de su futuro caza de sexta generación a Alemania. Al igual que hizo dos semanas atrás, el consejero delegado de la empresa Leonardo, Lorenzo Mariani, ha destacado que incorporar a Berlín al programa GCAP -liderado por Italia, Japón y Reino Unido- acarrearía "beneficios a largo plazo evidentes".

No obstante, Mariani ha reconocido que incluir ahora Alemania -y, por ende, también a Airbus- podría retrasar la materialización del proyecto, dado que habría que renegociar la división de los trabajos entre los socios.

"Si se quisiera traer a una nueva nación ahora, con los mismos derechos que las otras tres, esto sería un poco problemático”, ha afirmado el líder de Leonardo al Financial Times.

Asimismo, Mariani, quien fue nombrado al frente del gigante de la defensa transalpino el pasado abril, ha asegurado que se "alegraría" de que "parte del complejo industrial alemán" se uniera al diseño y desarrollo del GCAP.

"Estos programas siempre son muy exigentes en términos de inversión. Normalmente absorben más de lo previsto inicialmente. Por lo tanto, contar con otro socio que aporte tanto capital como experiencia industrial sería positivo", ha destacado.

No es la primera vez que Mariani se refiere a esta posibilidad. Horas después de hacerse oficial el fracaso del FCAS, el empresario italiano aseguró, en declaraciones a Reuters, que el Gobierno alemán "sin duda sería un socio particularmente válido" para el caza de sexta generación en el que trabajan Roma, Londres y Tokio.

El acercamiento entre Roma y Berlín en este tema no es algo realmente nuevo. El año pasado, el ministro de Defensa italiano Guido Crosetto, declaró que otras naciones serían bienvenidas a unirse al programa GCAP.

Desde el otro lado del Canal de la Mancha también ha habido palabras para Alemania. El ministro de Defensa de Reino Unido, Luke Pollard, dijo el pasado diciembre que todavía estaban abiertos a nuevos socios.

En parte, este deseo de ampliar el número de países parte de una importante necesidad de financiación de un programa muy complejo de desarrollar y sacar adelante. Hoy por hoy, el objetivo del GCAP es entrar en servicio en 2035, el FCAS tenía la fecha puesta en, mínimo, 2040.

El caza de sexta generación GCAP también se ha enfrentado recientemente a algunos problemas y desde Japón cada vez ven con peores ojos la marcha del proyecto. Sin embargo, el desarrollo está notablemente más avanzado de lo que estaba el FCAS.