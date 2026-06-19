De Ucrania a los mercados internacionales: los sistemas de combate que Europa y Oriente Próximo quieren adquirir

La embarcación KATRAN puede operar como plataforma de lanzamiento de drones y realizar misiones múltiples, coordinadas a través de un sistema de mando móvil.

El dron MAC Dead Fly está diseñado para interceptar y destruir drones enemigos de bajo coste, ofreciendo una alternativa más económica a los misiles convencionales.

Empresas de Grecia y Ucrania han ampliado su cooperación con el dron interceptor MAC Dead Fly y la embarcación no tripulada KATRAN, presentadas en la feria Eurosatory de París.

La guerra de Ucrania ha impulsado la innovación militar, convirtiendo el país en un laboratorio de nuevas tecnologías de combate.

La guerra de Ucrania se ha convertido en el mayor laboratorio de innovación militar del mundo. Más de cuatro años de conflicto han obligado a la industria y a las Fuerzas Armadas ucranianas a desarrollar soluciones capaces de responder a amenazas reales en tiempo récord, convirtiendo el campo de batalla en un entorno de pruebas permanente para nuevas tecnologías.

Esa experiencia acumulada se ha convertido ahora en un activo comercial de gran valor. Las fuerzas armadas de Europa, Oriente Próximo y otras regiones observan con creciente interés sistemas que ya han demostrado su eficacia en combate, evitando los largos ciclos de desarrollo y los riesgos inherentes a tecnologías todavía no probadas.

Con ese telón de fondo, la compañía griega Paramount Industries Innovation Systems y la firma ucraniana de tecnología militar MAC HUB anunciaron durante el salón de defensa Eurosatory, celebrado en París, la ampliación de su alianza estratégica con el dron interceptor MAC Dead Fly y la embarcación de superficie no tripulada KATRAN.

Hasta ahora la cooperación entre ambas empresas estaba centrada en vehículos blindados; ahora se extenderá a los sistemas antidrones y a la tecnología marítima no tripulada, con el objetivo de desarrollar y comercializar conjuntamente las dos citadas plataformas que debutaron internacionalmente en la feria.

El primero de estos sistemas, el dron interceptor MAC Dead Fly, responde a uno de los principales desafíos que ha dejado la guerra de Ucrania: la proliferación de drones baratos y producidos en masa capaces de saturar defensas antiaéreas concebidas para interceptar amenazas mucho más costosas.

Se trata de un cuadricóptero interceptor táctico diseñado específicamente para perseguir y destruir drones de ataque tipo Shahed, aparatos FPV y otros objetivos aéreos de pequeño tamaño.

Equipado con una cámara térmica que le permite operar en condiciones de oscuridad total, el sistema alcanza velocidades que distintas fuentes sitúan entre los 300 y los 380 kilómetros por hora. MAC HUB asegura además que trabaja para elevar esa cifra hasta los 450 kilómetros por hora a petición de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Dron interceptor MAC Dead Fly. MAC

Según información difundida por la compañía, el interceptor emplea inteligencia artificial para detectar y perseguir objetivos de forma autónoma. Su principal atractivo reside en la relación coste-eficacia: cada unidad tendría un coste muy inferior al de un misil superficie-aire convencional, permitiendo hacer frente a oleadas de drones enemigos sin que la defensa incurra en gastos desproporcionados.

Una de las características clave del dron es su flexibilidad de lanzamiento: puede despegar verticalmente desde bases en tierra o ser desplegado desde un avión nodriza a velocidades de unos 160 km/h.

Además, también es compatible con plataformas navales. Durante unas pruebas realizadas en el río Dniéper, una embarcación no tripulada KATRAN X1.2 fue utilizada como plataforma flotante de lanzamiento para un enjambre de drones Dead Fly. Se lanzaron con éxito hasta 27 interceptores.

El concepto busca desplegar estas plataformas en corredores fluviales utilizados habitualmente por los drones Shahed durante sus rutas hacia Kiev y otras ciudades ucranianas. Desde esas posiciones avanzadas, los interceptores pueden ser lanzados para neutralizar las amenazas antes de que alcancen sus objetivos.

Drones marítimos Katran en operaciones especiales del GUR MO de Ucrania. MAC

El dron fluvial KATRAN cuenta con aproximadamente nueve metros de eslora, un motor de 350 caballos de potencia y una autonomía declarada de hasta 1.600 kilómetros.

Además de servir como plataforma para interceptores, ha sido diseñada para desempeñar múltiples misiones, incluyendo ataques unidireccionales, el transporte de drones de ataque o la integración de misiles aire-aire de corto alcance.

Todo el sistema está coordinado mediante una arquitectura denominada Mission Control, que conecta la embarcación y los drones en una única red operativa gestionable desde un puesto de mando móvil situado en tierra.

Desde Paramount Greece consideran que la ampliación de la cooperación demuestra que las tecnologías desarrolladas en el frente ucraniano han alcanzado un grado de madurez suficiente para despertar el interés internacional.

Según publicó The Defence Blog, un portavoz de la compañía aseguró que la asociación con MAC HUB refleja "el poder de combinar experiencia operativa, innovación tecnológica y capacidad industrial". Estas capacidades responden a necesidades crecientes en ámbitos como los sistemas autónomos, la seguridad marítima y las operaciones antidrones.

Por parte de MAC HUB, un portavoz destacó que "el campo de batalla se ha convertido en uno de los entornos de innovación más exigentes del mundo, obligando a una rápida adaptación y al desarrollo de categorías completamente nuevas de capacidades".

En busca de mercados

Tras su presentación internacional en Eurosatory, el siguiente paso será comprobar hasta qué punto estas tecnologías logran traducir su experiencia operativa en contratos de exportación.

Las compañías no han detallado todavía si los futuros clientes optarán por adquirir los sistemas terminados o por establecer modelos de ensamblaje local.

Lo que sí parece claro es que el atractivo de ambos programas reside precisamente en su origen: capacidades desarrolladas bajo la presión de una guerra real y concebidas para resolver problemas que cada vez preocupan más a los ejércitos de Europa, Oriente Próximo y otras regiones del mundo.