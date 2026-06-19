Oesía y Ecliptic Defence se alían para desarrollar capacidades antidron para el mercado nacional e internacional
La colaboración permitirá cubrir toda la cadena de defensa antidron, desde la detección de la amenaza hasta su neutralización.
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Las claves
Generado con IA
Grupo Oesía y Ecliptic Defence and Space han firmado un acuerdo estratégico para desarrollar y comercializar soluciones antidron (C-UAS) integradas y soberanas.
La alianza combina la tecnología de microondas de alta potencia de Ecliptic Defence para inutilizar drones con las capacidades de detección, seguimiento e integración de sistemas de Grupo Oesía.
Las soluciones estarán orientadas a cubrir todas las fases de la defensa antidron, desde la localización hasta la neutralización de amenazas, con tecnología desarrollada en España.
El acuerdo responde a la creciente demanda de sistemas antidron por parte de Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, impulsada por la proliferación de drones en escenarios de conflicto como Ucrania.
Grupo Oesía y Ecliptic Defence and Space han sellado un acuerdo estratégico para desarrollar y comercializar soluciones antidron (C-UAS) integradas y soberanas, en respuesta a la creciente amenaza que representan los drones en los escenarios de combate actuales, con foco en los mercados nacional e internacional.
El acuerdo establece un marco de cooperación entre ambas compañías para ofrecer soluciones capaces de detectar, seguir, identificar y neutralizar aeronaves no tripuladas, una capacidad cada vez más demandada por las Fuerzas Armadas ante la proliferación de drones en conflictos como el de Ucrania.
La alianza combina dos capacidades complementarias. Por un lado, Ecliptic Defence and Space aporta su tecnología de efectores basados en microondas de alta potencia, diseñada para inutilizar sistemas electrónicos de drones. Por otro, Grupo Oesía contribuye con sus capacidades de detección, seguimiento, identificación, integración de sistemas y comercialización.
El objetivo de esta colaboración es desarrollar soluciones C-UAS completas que integren todas las fases de la cadena de defensa antidron, desde la localización e identificación de amenazas hasta su neutralización, apoyándose en tecnologías desarrolladas en España.
La firma de este acuerdo se produce en un momento en el que los sistemas antidron se han convertido en una de las prioridades de inversión de numerosos ejércitos y organismos de seguridad, impulsados por la rápida evolución de las amenazas aéreas no tripuladas y por la necesidad de disponer de capacidades soberanas para hacerles frente.
Con esta alianza, Grupo Oesía continúa reforzando su capacidad para colaborar con compañías tecnológicas internacionales en el desarrollo de soluciones avanzadas para defensa, seguridad y espacio, en línea con su papel como proveedor tecnológico en ámbitos estratégicos para la autonomía industrial y tecnológica.
Y, al mismo tiempo, responder a la creciente demanda de soluciones avanzadas para la protección de infraestructuras críticas, instalaciones militares y fuerzas desplegadas.