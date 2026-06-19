Indra y BAE Systems OneArc se alían para mejorar los simuladores de vehículos militares del Ejército de Tierra

El acuerdo también contempla la transformación digital de los sistemas de entrenamiento y una posible ampliación de la cooperación a otros programas y áreas técnicas en defensa.

El objetivo es crear una nueva generación de simuladores que aumenten el realismo, la eficiencia y la interoperabilidad en el entrenamiento de las fuerzas terrestres.

La colaboración integrará las soluciones VBS4 y Blue IG de OneArc en los simuladores de Indra, elevando el realismo visual y la generación de escenarios virtuales de combate.

Indra y BAE Systems OneArc firmaron un acuerdo para mejorar los simuladores de vehículos militares del Ejército de Tierra español mediante tecnologías avanzadas de simulación.

Indra Group y BAE Systems OneArc han dado un paso más en el ámbito de la simulación militar con la firma de un Memorando de Acuerdo (MoA) destinado a reforzar las capacidades de entrenamiento de los vehículos terrestres del Ejército de Tierra español mediante tecnologías avanzadas de simulación.

El acuerdo, suscrito durante la celebración del salón internacional de defensa Eurosatory por el director de Simulación de Indra, Rafael Junco, y el presidente de OneArc, Rahul C. Thakkar, establece un marco de colaboración centrado en la integración de las soluciones VBS4 y Blue IG de OneArc en los simuladores desarrollados por la compañía española.

La plataforma VBS4 permite crear y ejecutar escenarios virtuales de combate de alta fidelidad, mientras que Blue IG aporta capacidades de generación de imágenes hiperrealistas. La combinación de ambas tecnologías busca mejorar la generación de escenarios y elevar el nivel de realismo visual de los sistemas de entrenamiento empleados por el Ejército de Tierra.

La iniciativa se apoya en la posición de Indra como uno de los principales desarrolladores de sistemas de simulación para defensa y en la experiencia de OneArc como proveedor internacional de software especializado.

El objetivo es avanzar hacia una nueva generación de simuladores que incrementen el realismo, la eficiencia y la interoperabilidad de los entornos de entrenamiento, contribuyendo así a una mejor preparación operativa de las fuerzas terrestres.

“Este acuerdo refuerza nuestro compromiso de seguir proporcionando soluciones de entrenamiento de vanguardia, avanzadas, escalables y preparadas para el futuro. La combinación de nuestras capacidades de integración con la tecnología de OneArc nos permite responder de forma eficaz a los retos operativos actuales y a los que surgirán en los próximos años”, señaló Rafael Junco.

Por su parte, Rahul C. Thakkar destacó la relevancia estratégica de esta colaboración al afirmar que “nos complace reforzar nuestra colaboración con Indra Group, un actor clave en el ecosistema europeo de defensa. Juntos, aspiramos a desarrollar entornos de simulación interoperables y de alto rendimiento que respondan a las necesidades cambiantes de las Fuerzas Armadas españolas”.

Más allá de la mejora inmediata de los simuladores de vehículos militares, el acuerdo contempla impulsar la transformación digital de los sistemas de entrenamiento en el ámbito terrestre mediante la incorporación de tecnologías inmersivas, entornos sintéticos avanzados y arquitecturas de simulación escalables.

La alianza representa además el inicio de una cooperación con potencial para extenderse a otros programas de simulación presentes y futuros, así como a actividades conjuntas en áreas técnicas, formación especializada y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en el sector de la defensa.