El FBI adjudica a Federal y Remington un contrato de munición y rifles por 77 millones de dólares

El contrato refuerza la posición de The Kinetic Group y del grupo industrial CSG como líderes en el suministro de munición para organismos de seguridad y defensa en EE.UU.

Federal será proveedor exclusivo de las cuatro categorías de munición requeridas por el FBI, incluyendo munición de servicio y de entrenamiento con bajo contenido en plomo.

El FBI ha adjudicado a Federal y Remington Ammunition un contrato por 77,4 millones de dólares para el suministro de munición de rifle.

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) ha adjudicado a Federal y Remington Ammunition, dos de las principales marcas de The Kinetic Group (TKG), un contrato valorado en 77,4 millones de dólares para el suministro de munición de rifle.

Se trata de uno de los mayores acuerdos firmados con fuerzas de seguridad en la historia de la compañía, actualmente integrada en el grupo industrial CSG, matriz de la Fábrica de Municiones de Granada.

El contrato convierte a Federal en proveedor exclusivo de las cuatro categorías de munición para rifle requeridas por el FBI: munición de servicio, de entrenamiento con bajo contenido en plomo, frangible sin camisa y frangible con camisa. En esta última categoría, Remington participará junto con la tecnología desarrollada por HEVI. Las primeras entregas están previstas para este mismo año.

Según afirmó el consejero delegado de The Kinetic Group, Jason Vanderbrink es "uno de los contratos más prestigiosos jamás adjudicados en la larga historia de nuestra empresa". El directivo destacó además que la adjudicación de las cuatro categorías incluidas en la licitación representa "un logro del que nos sentimos extremadamente orgullosos".

Para las operaciones de servicio activo, Federal suministrará su munición Premium Tactical Bonded de calibre 5,56 milímetros y proyectil de 64 granos. En el ámbito del adiestramiento, la compañía proporcionará la variante Modified Jacketed Soft Point del mismo calibre y peso, diseñada para reducir el contenido de plomo.

Por su parte, Remington será la encargada de suministrar la munición frangible con camisa Disintegrator Lead-Free de 5,56 milímetros y 55 granos, que combina un núcleo de metal pulverizado desarrollado por HEVI con una camisa fabricada por Remington.

Federal completará el contrato con la entrega de la munición frangible sin camisa Ervin BallistiClean RHT de 5,56 milímetros y 45 granos.

La adjudicación refuerza la posición de The Kinetic Group como uno de los principales proveedores de munición para organismos de seguridad y defensa en Estados Unidos, al tiempo que consolida el peso internacional del grupo CSG en el sector de la industria militar y de seguridad.