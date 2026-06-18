Indra asistirá a Ucrania en la modernización de su sistema ferroviario para satisfacer los requisitos del transporte militar

El pacto contempla la atracción de inversión internacional y programas de capacitación para profesionales ucranianos, además de la colaboración con instituciones académicas y organismos internacionales.

Indra aportará su experiencia internacional en sistemas inteligentes de transporte y formación, contribuyendo a la integración de Ucrania en la red transeuropea y reforzando conexiones logísticas clave.

El acuerdo prioriza el desarrollo de soluciones tecnológicas de uso dual, útiles tanto para la población civil como para el transporte militar.

Indra y la Iniciativa de los Tres Mares-Ucrania han firmado una alianza estratégica para modernizar y digitalizar el sistema ferroviario y de transporte ucraniano.

Indra y la Iniciativa de los Tres Mares-Ucrania han sellado una alianza estratégica destinada a impulsar la cooperación tecnológica y el desarrollo de proyectos innovadores para la modernización de las infraestructuras estratégicas de Ucrania, con un enfoque primordial en la transformación digital del sector ferroviario y del transporte en general.

El acuerdo, rubricado en el Global Mobility Call celebrado en Madrid, fue suscrito por Andriy Smorodin, presidente de la Plataforma Nacional de los Tres Mares-Ucrania, y Raúl Ripio, director general de Mobility & Technology de Indra Group.

Este pacto no sólo representa un avance técnico sino que establece también un sólido marco de colaboración orientado a promover la cooperación científica, el diseño de proyectos conjuntos de innovación y la creación de valiosas oportunidades para el intercambio de capacidades, experiencia y conocimiento especializado entre las dos organizaciones.

Uno de los aspectos más destacados de esta alianza es la naturaleza de las infraestructuras que se pretenden intervenir. El acuerdo pone el foco en el desarrollo de soluciones de uso dual, es decir, aquellas capaces de responder con eficacia tanto a las necesidades de la población civil como a los requerimientos del ámbito militar.

En un contexto global complejo, la resiliencia y la versatilidad de los sistemas logísticos y de transporte se vuelven fundamentales, por lo que la digitalización y modernización de estas redes críticas aportarán un valor incalculable para la seguridad y el crecimiento económico de la región.

Soluciones punteras

Indra desplegará en este proyecto toda su experiencia acumulada a nivel internacional en el desarrollo de tecnologías avanzadas. La compañía aportará sus soluciones punteras en Sistemas Inteligentes de Transporte y diversas herramientas digitales orientadas a optimizar los sectores ferroviario, aéreo y marítimo.

Asimismo, la empresa española contribuirá con sus capacidades en programas espaciales, seguridad y movilidad avanzada. El propósito central de este despliegue tecnológico es acelerar la plena integración de Ucrania en la red transeuropea de transporte, reforzando de manera directa sus conexiones con las cadenas logísticas globales, con un énfasis muy especial en los enlaces que conectan el territorio con los países bálticos.

Para cumplir con esta meta, resultará de gran utilidad el conocimiento previo de Indra en la implantación de tecnologías de gestión ferroviaria en naciones como Lituania y Estonia, países que también forman parte del entorno geográfico y político de la iniciativa.

No obstante, la colaboración va mucho más allá de la mera instalación de tecnología ya que el convenio contempla también un robusto programa de formación y capacitación dirigido a los profesionales del sector tecnológico en Ucrania, así como la participación conjunta en programas de innovación de alcance nacional e internacional.

El fomento de este ecosistema de conocimiento se potenciará mediante la estrecha colaboración con destacadas instituciones académicas y diversos organismos internacionales, han detallado desde Indra.

"Necesitamos unir capacidades, compartir conocimiento y aprovechar la experiencia de empresas líderes como Indra Group, así como la propia experiencia de Ucrania, para impulsar soluciones innovadoras que nos permitan modernizar nuestros sistemas de transporte, fortalecer nuestra resiliencia y construir juntos las infraestructuras del futuro", ha señalado Smorodin.

Por su parte, Ripio ha enfatizado que este acuerdo refuerza la visión que desde Indra tienen de la tecnología "como un elemento clave para la modernización de infraestructuras críticas y estratégicas, como es el caso de los grandes corredores ferroviarios y logísticos, capaces de conectar territorios, acercar personas y favorecer un desarrollo económico sostenible".

Además de los beneficios técnicos, el acuerdo incluye un compromiso firme para facilitar el acceso a la financiación y atraer inversiones por parte de instituciones financieras de carácter internacional. De esta manera, el soporte económico complementará el desarrollo tecnológico, acelerando de forma notable la recuperación económica y la competitividad ucraniana en el escenario internacional.

Adriático, Báltico y Negro

La Iniciativa de los Tres Mares, creada en el año 2015, es una plataforma política y económica de gran relevancia compuesta por trece Estados miembros de la Unión Europea ubicados geográficamente entre los mares Adriático, Báltico y Negro.

Su misión principal es potenciar el desarrollo transfronterizo en infraestructuras digitales, energía y transporte para mejorar la cohesión regional y la seguridad energética.

En este ecosistema conviven naciones que limitan con el Mar Báltico, como Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, junto a estados de la región de los mares Adriático y Negro, como Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

Cuenta además con socios estratégicos de la talla de Estados Unidos, Alemania, la Comisión Europea, Japón, Turquía y España. Ucrania se integró en este organismo en el año 2022 bajo un estatus singular de socio asociado, una condición que comparte con Moldavia, Albania y Montenegro.