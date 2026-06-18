España reforzará su aportación a la OTAN con tres tanqueros, 8 cazas y una fragata

España ha alcanzado el 2% del PIB en gasto en defensa y mantiene su compromiso con Ucrania y aliados como Turquía, Lituania y Eslovaquia.

Robles defendió el papel de España, con más de 3.000 militares en misiones internacionales en el flanco este, el Báltico y el Ártico.

La ministra Margarita Robles destacó la coordinación con el Mando Supremo Aliado para cumplir los nuevos objetivos de capacidades de la Alianza.

España reforzará su contribución a la OTAN con tres aviones cisterna, ocho cazas, una fragata y sistemas de defensa aérea.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció este jueves que España incrementará su contribución a la OTAN con el despliegue adicional de tres aviones cisterna, ocho cazas y una fragata, en línea con las exigencias de reparto de cargas de la Alianza Atlántica.

Tras la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, Robles subrayó que el objetivo es reforzar el compromiso europeo en materia de capacidades militares. “Vamos a incrementar nuestra participación con tres tanqueros más, ocho aviones de combate, una fragata y sistemas de defensa aérea”, explicó ante los medios, insistiendo en que España “cumple de forma permanente con lo que se le solicita”.

La ministra señaló que el Ministerio ya trabaja en coordinación con el Mando Supremo Aliado en Europa (SACEUR) para dar respuesta a los nuevos objetivos de capacidades fijados por la organización.

Este refuerzo se produce en un contexto de revisión estratégica por parte de Estados Unidos, que ha anunciado un análisis de su presencia militar en Europa durante los próximos seis meses. Washington busca que los aliados europeos y Canadá asuman un mayor peso tanto en capacidades como en el sostenimiento del mando de fuerzas de la OTAN.

En este marco, Robles defendió el papel de España dentro de la Alianza, destacando la participación de más de 3.000 militares en misiones internacionales, incluidas operaciones en el flanco este, el Báltico y el Ártico. “La implicación de España ha sido total y absoluta”, afirmó.

Asimismo, reiteró el respaldo español a Ucrania frente a la invasión rusa y destacó el reconocimiento recibido por parte de varios aliados durante el Consejo del Atlántico Norte. Entre ellos, mencionó a Turquía, que agradeció el despliegue de una batería Patriot española, así como a países como Lituania o Eslovaquia, donde operan contingentes españoles.

Robles subrayó también el esfuerzo presupuestario en defensa, recordando que España ha alcanzado el 2% del PIB y que mantendrá ese nivel de inversión.

No obstante, insistió en que el debate en la OTAN no debe centrarse únicamente en cifras, sino en el cumplimiento efectivo de capacidades. “No es un tema de porcentaje, sino de objetivos, y España los está cumpliendo”, concluyó.