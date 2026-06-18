EEUU ya trabaja en los proyectiles del futuro con 70 km de alcance y compatibles con los obuses actuales

El proyectil Scorpio-XR de BAE Systems ha superado pruebas de alcance y precisión, guiándose eficazmente hacia objetivos designados.

La munición Vulcano, desarrollada por Diehl y Leonardo, ofrece guiado por satélite y sensores láser/infrarrojos, logrando precisión milimétrica a gran distancia.

Tres propuestas avanzan en el programa: General Atomics, un consorcio formado por General Dynamics, Diehl Defence y Leonardo, y BAE Systems.

El programa ERAP de EEUU busca desarrollar proyectiles de artillería de 155 mm con alcance de al menos 70 km y alta precisión, compatibles con obuses actuales y futuros.

Las nuevas doctrinas fruto de las lecciones adquiridas en Ucrania apuntan a un importante replanteamiento del campo de batalla. Uno donde la artillería sigue teniendo un importante papel en el frente, pero con necesidades importantes que cubrir.

El Ejército de Estados Unidos cuenta para ello con el programa Extended Range Artillery Projectile (ERAP o Proyectil de Artillería de Alcance Extendido), que tiene previsto mejorar tanto el alcance como la precisión de los shells convencionales.

Los proyectiles de 155 milímetros dentro del programa ERAP estarán diseñados para atacar y neutralizar objetivos blindados o mecanizados, tanto en ubicaciones imprecisas como en movimiento, según se recoge en la documentación pública.

El objetivo es "mejorar la letalidad de los cañones de artillería integrados en los equipos de combate" a nivel brigada, una capacidad operativa inicial en 2030 y un alcance de, al menos, 70 kilómetros.

Los proyectiles servirán "tanto a los sistemas de armas actuales como a los futuros", explican, y serán capaces de "neutralizar vehículos de combate de infantería, obuses autopropulsados, lanzacohetes múltiples, objetivos de defensa aérea, carros de combate y objetivos marítimos de interés".

Asimismo, la solución que proporcionen las empresas deberá ser capaz de buscar objetivos, operar en entornos con señal GPS muy degradada e incluir un modo de funcionamiento que no emplee el GPS.

Recientemente, el Ejército de Estados Unidos ha elegido a tres propuestas para continuar en el proceso: General Atomics; un consorcio formado por General Dynamics, Diehl Defence y Leonardo; y BAE Systems.

Obús 155/42 SIAC del Ejército de Tierra GDELS

Comenzando por General Atomics, la compañía estadounidense ha recibido 24,84 millones de dólares para desarrollar el proyecto. BAE Systems, a través de su rama Land & Armaments, fue adjudicataria de un contrato para realizar demostraciones y cualificaciones de su propuesta por 81,43 millones de dólares.

Por último, la alianza de GD, Diehl y Leonardo dispondrá de un contrato de 37,86 millones de dólares.

GD, Diehl y Leonardo

La propuesta de estas tres compañías cristaliza en la munición Vulcano. Se trata de una munición de artillería guiada de 155 milímetros desarrollada por Diehl Defence junto a su socio industrial Leonardo.

Por su parte, General Dynamics, a través de su filial Ordnance and Tactical Systems (OTS), opera como socio e integrador principal dentro de Estados Unidos.

Modelo del proyectil de General Dynamics presentado en el programa ERAP General Dynamics

Esta munición, según explican en un comunicado, permite a las fuerzas armadas internacionales atacar tanto a objetivos fijos como móviles, a largas distancias y con una "precisión milimétrica".

La combinación de navegación por satélite con guiado terminal mediante sensores láser o infrarrojos "convierte a Vulcano en una de las municiones de artillería más precisas del mundo".

"La selección de una solución basada en Vulcano demuestra la madurez y el rendimiento de un sistema que ya ha probado sus capacidades en varias naciones aliadas", afirma Gunnar Pappert, vicepresidente de Land Systems de Diehl Defence.

General Atomics

Por otro lado, la estadounidense General Atomics, a través de su filial Electromagnetic Systems, anunció hace solo unos días su contrato dentro del programa ERAP.

"Nuestro proyectil está diseñado para proporcionar un mayor alcance sin asistencia de cohete y sigue siendo compatible con los cañones y los cargadores existentes", ha afirmado Michael Rucker, vicepresidente de programas de armamento de GA-EMS.

Entre las características de la propuesta de esta compañía se encuentran la integración de alas desplegables y sistemas de guiado avanzado redundantes.

"Estas capacidades proporcionan agilidad y flexibilidad de misión, lo que permite realizar operaciones de ataque, inteligencia, vigilancia y reconocimiento", prosiguió Rucker.

BAE Systems

La última compañía que actualmente participa en el programa ERAP lo hace a través de su proyectil Scorpio-XR.

Lanzamiento de un proyectil de Scorpio-XR BAE Systems

Una de las pruebas más importantes de esta munición se llevó a cabo el pasado octubre, inaugurando de esta manera su campaña de test con el Ejército estadounidense.

Según recoge The Defense Post, se ejecutaron varios disparos desde un obús de 155 milímetros y se "superaron los objetivos de la prueba al alcanzar varios blancos designados".

Las pruebas ejecutadas validaron entonces la capacidad del Scorpio-XR para guiarse hacia los objetivos e impactarlos a más distancia que las municiones para obuses convencionales.

"Seguimos ampliando los límites de la precisión en los sistemas de artillería de largo alcance y continuaremos aprovechando este éxito y explorando todo el potencial de cómo esta tecnología impactará en el futuro de los sistemas de artillería", según dijo Jason Casciotti, director del programa de desarrollo de sistemas de combate de BAE.

Mucho más allá

El US Army también ha estado trabajando hasta hace poco tiempo en un programa para ampliar todavía más el alcance de las municiones de artillería.

El método identificado por las compañías que participaron —entre ellas Boeing, Raytheon o Northrop Grumman— empleaba un estratorreactor para conseguir incrementar el rango.

Los estratorreactores necesitan de una gran velocidad inicial para comenzar a funcionar, de ahí que el disparo de las municiones debía realizarse a gran velocidad.

Esta condición generaba una importante fatiga de los materiales del tubo de los obuses, por lo que el programa ha quedado suspendido.

Además, debido a la necesidad de contar con el estratorreactor, el coste de fabricación de la munición se incrementaba de forma notable. Algunas estimaciones apuntaban a la posibilidad de romper la barrera de los 100 kilómetros empleando esta tecnología.