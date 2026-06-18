Culmina con éxito el ejercicio MILEX 26 que valida la capacidad de despliegue rápido de la Unión Europea

España liderará el contingente europeo en el segundo semestre de 2026 y el primero de 2027, reforzando su compromiso con la seguridad y defensa europea.

Por primera vez se desplegaron unidades sobre el terreno, integrando capacidades como vehículos VAMTAC con sensores electroópticos, sistema PITON para amenazas NBQ y plataformas no tripuladas.

Participaron cerca de 2.500 militares de 13 Estados miembros y más de 250 vehículos en el Centro de Adiestramiento San Gregorio (Zaragoza).

El ejercicio MILEX 26 ha validado la capacidad de despliegue rápido de la Unión Europea y la operatividad del grupo de combate EUBG 26, liderado por España.

El ejercicio MILEX 26 ha concluido este jueves con una demostración sobre el terreno que ha permitido validar la capacidad de despliegue rápido de la Unión Europea, así como la cohesión y operatividad del grupo de combate EUBG 26, liderado por España.

Nuestro país ha ejercido como nación marco en esta cuarta edición, desarrollada en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio” (Zaragoza), en la que han participado cerca de 2.500 militares de 13 Estados miembros y más de 250 vehículos.

Como principal novedad, esta edición ha incorporado por primera vez unidades desplegadas sobre el terreno, lo que ha permitido integrar plenamente todas las capacidades del EUBG 26 y certificar su condición de fuerza operativa.

El ejercicio ha incluido un recorrido por el Cuartel General Operativo (OHQ), integrado por personal del Eurocuerpo, donde se han presentado diversas capacidades clave. Entre ellas, destacan los vehículos VAMTAC equipados con sensores electroópticos, preparados para operar en entornos nocturnos y de alta complejidad.

Junto a ellos, también ha intervenido el sistema PITON, orientado al reconocimiento e identificación en escenarios con amenaza nuclear, biológica, radiológica y química (NBQ); el sistema de defensa aérea MISTRAL; y varias plataformas no tripuladas destinadas a la obtención de inteligencia en tiempo real.

En el plano táctico, el LIVEX del grupo de combate EUBG26 ha recreado el hostigamiento de un convoy por parte de insurgentes y la respuesta de las fuerzas desplegadas, con apoyo aéreo de cazas F-18 y helicópteros, además de la evacuación de un herido.

Igualmente, ha puesto en práctica un amplio conjunto de capacidades: un batallón de infantería; unidades de apoyo al combate, artillería e ingenieros; defensa NBQ; sistemas aéreos no tripulados; policía militar; equipos cinológicos; transmisiones y un ROLE 2B.

Vehículos VAMTAC equipados con sensores electroópticos Emad

Además ha participado una unidad de helicópteros; un grupo ISTAR; unidades de caballería y carros de combate; capacidades de apoyo al entorno de la información; equipos CIMIC; y un equipo de investigación y control de fronteras de la Guardia Civil.

El ejercicio ha evaluado la Capacidad de Despliegue Rápido (RDC) de la UE en tres niveles: el estratégico, desde el Cuartel General de Operaciones en Bruselas bajo la dirección del MPCC; el operacional, a cargo del cuartel general de la fuerza del Eurocuerpo; y el táctico, ejecutado por el grupo de combate EUBG 26.

España liderará este contingente durante el segundo semestre de 2026 yel primero de 2027, con la Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI), del Mando de Canarias, como unidad base generadora. Una participación que refuerza el compromiso nacional con la seguridad y defensa europeas, así como la interoperabilidad con los aliados y la capacidad de respuesta ante distintos escenarios.

A la demostración final sobre el terreno (Live Exercise, LIVEX, por sus siglas en inglés), que ha tenido lugar hoy, han asistido, entre otras autoridades, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón; la presidenta del Comité Político y de Seguridad de la UE, Lene Mandel Vensild; el presidente del Comité Militar de la UE, general Robert Brieger Clancy; y el director general del Estado Mayor de la Unión Europea, teniente general Michiel van der Laan.