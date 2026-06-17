Shield AI y Grupo Oesía integran Hivemind en drones europeos y abre la puerta al mercado estadounidense

Hivemind ofrece autonomía avanzada, permitiendo a los drones percibir el entorno, tomar decisiones y adaptarse en tiempo real a condiciones imprevistas.

Las pruebas de interoperabilidad entre Hivemind y los autopilotos VECTOR han sido exitosas, validando la compatibilidad de ambas tecnologías.

La alianza permitirá a la empresa española acceder al mercado estadounidense y acelerar el despliegue de drones avanzados en Europa.

Shield AI y UAV Navigation–Grupo Oesía han acordado integrar el software Hivemind en sistemas aéreos no tripulados europeos.

La estadounidense Shield AI ha firmado un acuerdo estratégico con la española UAV Navigation–Grupo Oesía para integrar sus tecnologías de autonomía en sistemas aéreos no tripulados. La alianza busca acelerar el despliegue de drones avanzados en Europa y la entrada de la compañía española en el mercado estadounidense.

La colaboración prevé la integración del software Hivemind, desarrollado por la compañía estadounidense, con los autopilotos VECTOR y el ordenador de misión de UAV Navigation–Grupo Oesía, especializada en soluciones de guiado, navegación y control (GNC) en vehículos aéreos no tripulados.

El objetivo es ofrecer a los clientes europeos plataformas con mayores prestaciones, reduciendo los tiempos y riesgos de integración.

Ambas compañías han validado ya la compatibilidad de sus sistemas tras completar pruebas de interoperabilidad con resultados positivos, que confirman la capacidad de Hivemind para ejecutar misiones en plataformas equipadas con tecnología de la firma española.

El acuerdo, suscrito en el marco de la feria Eurosatory, contempla además ampliar estas capacidades en fases posteriores a nuevas familias de sistemas no tripulados.

“Los clientes europeos exigen soluciones autónomas con altos estándares de fiabilidad, integración y rendimiento operativo”, señaló Chris Brinkley, vicepresidente para Europa y África de Shield AI, quien puso en valor la experiencia de la compañía española en GNC y su implantación en múltiples plataformas del continente.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Grupo Oesía, Luis Furnells, destacó que Hivemind aporta una autonomía de misión “probada” que complementa su ecosistema de arquitectura abierta, y confió en “seguir avanzando sobre el trabajo de interoperabilidad” para ampliar las capacidades operativas de los programas que integran sus sistemas.

Hivemind es un software de autonomía modular y agnóstico a la plataforma que permite a los sistemas no tripulados percibir el entorno, tomar decisiones y actuar en tiempo real.

A diferencia de los autopilotos convencionales, puede reajustar dinámicamente los planes de misión, adaptarse a condiciones imprevistas, evitar obstáculos y ejecutar tareas complejas de forma autónoma.