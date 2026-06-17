Robles destaca en San Gregorio la modernización y la preparación permanente de las Fuerzas Armadas

El ejercicio pone a prueba la capacidad de la UE para planificar y ejecutar operaciones en tres niveles: estratégico, operativo y táctico, fortaleciendo la preparación ante retos de seguridad y defensa.

España lidera el ejercicio como nación marco y aporta la mayoría de efectivos, principalmente de la Brigada 'Canarias', enfocándose en reforzar la interoperabilidad y la cultura estratégica común entre los Estados participantes.

El ejercicio multinacional MILEX 26 reúne a más de 2.500 militares de España y otros doce países de la UE, consolidando a Zaragoza como epicentro de la cooperación europea en defensa.

La ministra Margarita Robles ha destacado la modernización y preparación continua de las Fuerzas Armadas durante su visita al Centro de Adiestramiento San Gregorio en Zaragoza.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles el Centro de Adiestramiento ‘San Gregorio’ (Zaragoza), donde se desarrolla el ejercicio multinacional de interoperabilidad MILEX 26, y ha subrayado que “la modernización y preparación continua de nuestras Fuerzas Armadas son una prioridad”.

Un ejercicio donde más de 2.500 militares de España y otros doce países de la UE —Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Suecia— convierten a Zaragoza en el epicentro de la cooperación europea en seguridad y defensa.

En este escenario, Robles ha expresado su orgullo “por el compromiso de España con la seguridad colectiva y por el multilateralismo” y ha destacado que este esfuerzo se sustenta en “la capacidad, entrega y profesionalidad de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas”, cuyo desempeño, ha añadido, “es sobresaliente”.

Todos estos militares se adiestran para garantizar que la Unión Europea tenga preparación y capacidad para hacer frente a los retos de seguridad y defensa actuales. Igualmente, el citado ejercicio pone a prueba no solo la cooperación multinacional, sino el engranaje de un despliegue en situación de crisis.

Margarita Robles ha agradecido el reconocimiento que el resto de militares conceden a los españoles, que concentran más de la mitad de la presencia en este ejercicio, casi todos pertenecientes a la Brigada 'Canarias'.

"A veces en el campo de batalla no hace falta hablar el mismo idioma, lo importante es que todos defendemos los mismos valores y la paz", ha asegurado.

Durante la visita, la ministra ha estado acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de Ejército Amador Enseñat.

"A veces en el campo de batalla no hace falta hablar el mismo idioma, lo importante es que todos defendemos los mismos valores y la paz", ha destacado la ministra durante su visita al Centro de Adiestramiento de San Gregorio MDE

El ejercicio MILEX 26 está orientado a reforzar la interoperabilidad en la planificación y conducción de operaciones en los tres niveles definidos para la Capacidad de Despliegue Rápido de la UE: el estratégico, bajo la responsabilidad del Cuartel General de Operaciones en Bruselas; el operativo, integrado por personal del Eurocuerpo; y el táctico, a cargo del Grupo de Combate de la Unión Europea.

España actúa como nación marco de MILEX 26, que alcanza su cuarta edición con el objetivo de profundizar la interoperabilidad y consolidar una cultura estratégica común entre los Estados participantes.