Robles destaca en San Gregorio la modernización y la preparación permanente de las Fuerzas Armadas
Destaca el compromiso de España con la seguridad colectiva y el multilateralismo en el marco del ejercicio MILEX 26 donde participan 2.500 militares de 13 países.
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Las claves
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La ministra Margarita Robles ha destacado la modernización y preparación continua de las Fuerzas Armadas durante su visita al Centro de Adiestramiento San Gregorio en Zaragoza.
El ejercicio multinacional MILEX 26 reúne a más de 2.500 militares de España y otros doce países de la UE, consolidando a Zaragoza como epicentro de la cooperación europea en defensa.
España lidera el ejercicio como nación marco y aporta la mayoría de efectivos, principalmente de la Brigada 'Canarias', enfocándose en reforzar la interoperabilidad y la cultura estratégica común entre los Estados participantes.
El ejercicio pone a prueba la capacidad de la UE para planificar y ejecutar operaciones en tres niveles: estratégico, operativo y táctico, fortaleciendo la preparación ante retos de seguridad y defensa.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles el Centro de Adiestramiento ‘San Gregorio’ (Zaragoza), donde se desarrolla el ejercicio multinacional de interoperabilidad MILEX 26, y ha subrayado que “la modernización y preparación continua de nuestras Fuerzas Armadas son una prioridad”.
Un ejercicio donde más de 2.500 militares de España y otros doce países de la UE —Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Suecia— convierten a Zaragoza en el epicentro de la cooperación europea en seguridad y defensa.
En este escenario, Robles ha expresado su orgullo “por el compromiso de España con la seguridad colectiva y por el multilateralismo” y ha destacado que este esfuerzo se sustenta en “la capacidad, entrega y profesionalidad de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas”, cuyo desempeño, ha añadido, “es sobresaliente”.
Todos estos militares se adiestran para garantizar que la Unión Europea tenga preparación y capacidad para hacer frente a los retos de seguridad y defensa actuales. Igualmente, el citado ejercicio pone a prueba no solo la cooperación multinacional, sino el engranaje de un despliegue en situación de crisis.
Margarita Robles ha agradecido el reconocimiento que el resto de militares conceden a los españoles, que concentran más de la mitad de la presencia en este ejercicio, casi todos pertenecientes a la Brigada 'Canarias'.
"A veces en el campo de batalla no hace falta hablar el mismo idioma, lo importante es que todos defendemos los mismos valores y la paz", ha asegurado.
Durante la visita, la ministra ha estado acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de Ejército Amador Enseñat.
El ejercicio MILEX 26 está orientado a reforzar la interoperabilidad en la planificación y conducción de operaciones en los tres niveles definidos para la Capacidad de Despliegue Rápido de la UE: el estratégico, bajo la responsabilidad del Cuartel General de Operaciones en Bruselas; el operativo, integrado por personal del Eurocuerpo; y el táctico, a cargo del Grupo de Combate de la Unión Europea.
España actúa como nación marco de MILEX 26, que alcanza su cuarta edición con el objetivo de profundizar la interoperabilidad y consolidar una cultura estratégica común entre los Estados participantes.