Indra refuerza su posición en el mercado global de radares APS y participa en grandes programas europeos de blindados y protección activa.

El sistema combinado permitirá una detección y respuesta precisa frente a amenazas, aumentando la supervivencia de tripulación y vehículos.

El radar Nemus es capaz de detectar y seguir tanto drones lentos como proyectiles rápidos con el mismo hardware.

Indra integrará su radar AESA Nemus en el sistema de protección activa StrikeShield de Rheinmetall para vehículos blindados.

La tecnológica Indra y la compañía de defensa Rheinmetall han firmado un acuerdo para integrar el radar Nemus español en la arquitectura modular alemana del StrikeShield, el sistema de protección activa para vehículos blindados.

El sistema Nemus es el "único radar del mercado capaz de detectar, con el mismo hardware, objetivos extremadamente lentos —como drones que vuelan a 10 metros por segundo— y seguir a amenazas con velocidades superiores a 2.000 m/s", proyectiles incluidos.

Esta capacidad permite que un mismo equipo dé respuesta a una amplia gama de misiones, incorporándose en sistemas C-UAS de corto alcance, soluciones de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento (ISTAR) y aplicaciones de protección activa (APS) para blindados y carros de combate.

En este último aspecto, Nemus "proporciona una detección y seguimiento precisos de las amenazas entrantes dirigidas contra plataformas terrestres", explican en una nota.

Por su parte, el APS StrikeShield de Rheinmetall aporta el cálculo del control de fuego, selecciona y ejecuta la contramedida más efectiva, y asegura la máxima supervivencia de la tripulación y la plataforma.

María Dolores Carrillo, directora de desarrollo de negocio de sistemas terrestres de Indra, ha afirmado que "esta colaboración nos permite proporcionar las capacidades de vanguardia que necesitan los ejércitos, al tiempo que aceleramos su despliegue y garantizamos la soberanía tecnológica y el control sobre ellas".

Martin Debo, responsable de la unidad de producto de sistemas de protección activa de Rheinmetall, se ha referido a esta alianza como una combinación de "nuestra experiencia tecnológica, permitiéndonos establecer una base sólida para futuras mejoras del sistema y máxima supervivencia en el contexto de escenarios en los que las amenazas cambian rápidamente".

Indra y Rheinmetall han trabajado de forma conjunta durante los últimos años para perfeccionar el radar AESA Nemus con la realización de múltiples ejercicios de fuego real y campañas de validación para refinar sus prestaciones y avanzar en su madurez tecnológica, afirman en el comunicado conjunto.

Con la firma de este acuerdo, "Indra refuerza su papel como proveedor de referencia de radares para sistemas APS a escala mundial".

"La familia de radares Nemus se está posicionando actualmente en grandes programas europeos de blindados, incluidos Famous, Marte y Auriga", afirman. Además, la compañía española participará en el proyecto Dartbraker de la Agencia Europea de Defensa, que desarrollará capacidades avanzadas de protección activa para plataformas de nueva generación.