Airbus entrega al Ejército de Tierra el primer helicóptero NH90 que se destinará a la base militar "El Copero" de Sevilla

El programa NH90 refuerza la autonomía tecnológica y estratégica de España, generando empleo cualificado y fortaleciendo la industria nacional de defensa.

La entrega forma parte del Plan Nacional de Helicópteros 2025, que prevé la adquisición de 100 aeronaves para las Fuerzas Armadas españolas, con una inversión superior a 4.200 millones de euros.

Con esta unidad, la flota del Ejército de Tierra alcanza los 26 helicópteros NH90, consolidando la transición del modelo Cougar al NH90.

Airbus ha entregado al Ejército de Tierra el primer helicóptero NH90 destinado a la base militar 'El Copero' de Sevilla.

Airbus ha entregado este miércoles un nuevo helicóptero NH90 al Ejército de Tierra. Se trata de la 11ª unidad en Standard 3 que recibe la fuerza terrestre, que incrementa así su flota total hasta los 26 NH90.

"Con este helicóptero se empiezan a consolidar las unidades que van a ir a la base militar 'El Copero', en Sevilla, para iniciar la transición del Cougar al NH90", ha afirmado Fernando Lombo, consejero delegado de Airbus Helicopters España.

El acto de recepción ha sido presidido por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en la sede de Airbus Helicopters en Albacete. Este helicóptero "refleja el compromiso sostenido de España con la modernización de sus capacidades de defensa y con el fortalecimiento de nuestra Base Industrial y Tecnológica de la Defensa", ha destacado Valcarce.

De igual manera, la número dos del Ministerio de Defensa ha subrayado que "cada NH90 que se incorpora a las Fuerzas Armadas contribuye a una España más segura, más autónoma y mejor preparada para afrontar los desafíos del futuro".

Además de Valcarce y Lombo, al acto han asistido el director general de Armamento y Material, almirante Aniceto Rosique; el segundo jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, teniente general Antonio Jesús Cabrerizo; y el presidente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez Segura, junto a otras autoridades civiles y militares.

Durante la ceremonia, se ha formalizado la firma de la cédula de entrega, suscrita por el director general de Armamento y Material y el consejero de Airbus Helicopters España, con la secretaria de Estado de Defensa, el segundo JEME y el presidente de Airbus España como testigos.

La entrega se enmarca en el Plan Nacional de Helicópteros 2025, uno de los pilares del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Este plan contempla la adquisición de 100 helicópteros, con una inversión superior a los 4.200 millones de euros, para las tres ramas de las Fuerzas Armadas españolas.

A los 22 helicópteros ya entregados se suman las 23 unidades actualmente en proceso de recepción y una tercera fase, recientemente contratada, para la adquisición de otras 31 aeronaves.

El programa tiene una importante dimensión industrial, al generar carga de trabajo sostenida, empleo altamente cualificado, desarrollo tecnológico y transferencia de capacidades al tejido productivo español.

El NH-90 es también un ejemplo de cooperación europea y de alineamiento entre intereses nacionales y programas multinacionales de alta complejidad tecnológica, con impacto directo en la autonomía estratégica y en la soberanía tecnológica de España.

Con esta recepción, el Ministerio de Defensa reafirma su apuesta por la modernización de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de la industria nacional, la generación de empleo cualificado y el desarrollo de capacidades estratégicas en España.