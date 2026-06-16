Francia renovará su artillería con el lanzacohetes Thundart, el "SILAM francés" desarrollado por MBDA y Safran

La entrada en servicio del Thundart está prevista de forma escalonada a partir de 2030, integrando capacidades avanzadas de guiado, movilidad y conectividad táctica.

El sistema ha sido diseñado y fabricado íntegramente en Francia, garantizando la soberanía nacional y facilitando su exportación internacional.

El sistema Thundart sustituirá al Lance-Roquettes Unitaire y ofrecerá ataques de precisión a distancias de hasta 150 km, incluso en entornos donde se pierde la señal satelital.

Francia renovará su artillería de largo alcance con el lanzacohetes Thundart, desarrollado por MBDA y Safran Electronics & Defense.

La Dirección General de Armamento (DGA) de Francia ha seleccionado el lanzacohetes Thundart, propuesto por las empresas MBDA y Safran Electronics & Defense, para renovar la artillería de largo alcance del Ejército francés.

Ahora, la DGA y las compañías llevarán a cabo un diálogo técnico para formalizar el futuro contrato de desarrollo y producción del nuevo sistema, llamado a sustituir al denominado Lance-Roquettes Unitaire actualmente en servicio.

La futura incorporación de esta plataforma simboliza la apuesta firme de París por la modernización integral de sus capacidades operativas de ataque terrestre a grandes distancias. La arquitectura del sistema ha sido concebida específicamente para ofrecer un rendimiento óptimo dentro de escenarios contemporáneos altamente disputados, tal como han afirmado sus fabricantes.

Gracias a la estrecha colaboración industrial entre MBDA y Safran, esta solución tecnológica garantizará una capacidad de fuego quirúrgico que alcanzará distancias de hasta 150 kilómetros.

Su diseño le permite neutralizar objetivos estratégicos manteniendo un margen de error prácticamente nulo. Esta precisión milimétrica se logra mediante la integración de sistemas de navegación redundantes e inteligentes creados para resistir entornos altamente degradados, en los cuales la pérdida de la señal de los sistemas globales de navegación por satélite resulta una amenaza constante.

Al prescindir de una dependencia absoluta de factores externos, el vector garantiza la continuidad de sus operaciones con un éxito rotundo, asegurando que las fuerzas armadas mantengan la iniciativa en el teatro de operaciones independientemente de las capacidades disruptivas del adversario, destacan sus desarrolladores.

El sistema ha sido concebido, diseñado y producido íntegramente en territorio francés, un factor que blinda la plena soberanía nacional sobre esta capacidad estratégica. Esta autonomía industrial confiere al Gobierno galo una libertad total tanto para el despliegue operativo inmediato de las unidades como para la toma de decisiones críticas respecto a la futura comercialización y exportación internacional del armamento.

Sistema Thundart exhibido en Eurosatory 2026 MBDA

La entrada en servicio del Thundart está planificada para iniciarse de manera escalonada a partir de 2030. Para alcanzar las especificaciones exigidas por los estándares modernos, el consorcio ha aglutinado la experiencia acumulada de ingenieros especializados pertenecientes a Safran, MBDA y su filial Roxel, especializada en la propulsión de motores, sistemas avanzados de guiado y precisión de impacto terminal.

El concepto general del sistema excede la noción clásica de un simple vehículo lanzador para convertirse en una solución de combate integral. Safran encabeza el desarrollo de la plataforma motriz y de lanzamiento, contando con el respaldo de socios industriales franceses como Scania France, CMAR y Essonne, quienes aportan chasis optimizados y sistemas auxiliares de alta resiliencia frente a terrenos hostiles.

En el ámbito de la conectividad táctica, la infraestructura informática y electrónica está diseñada para acoplarse de forma nativa con las redes de mando y control del Ejército de Tierra, con una mención especial al ecosistema de dirección de fuegos ATLAS.

No obstante, lejos de limitarse a una configuración local, la modularidad intrínseca del módulo de munición permite su transposición fluida a diversas tipologías de plataformas y arquitecturas extranjeras.

Para canalizar este esfuerzo productivo e industrial de manera eficiente, ambas corporaciones principales contemplan la creación de una empresa conjunta participada equitativamente al 50%.