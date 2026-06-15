Estados Unidos invertirá 400 millones de dólares en la Base Aérea de Morón durante los próximos 10 años

El Ministerio de Defensa español también impulsa un plan de ampliación de los muelles en Rota, valorado en más de 300 millones de euros.

Esta inversión se suma a otros proyectos en bases españolas, como nuevos polvorines en Sevilla y un hangar en Rota, reforzando la colaboración militar entre ambos países.

El contrato estará vigente hasta junio de 2036 y ha seleccionado a siete compañías, entre ellas Eiffage, SEMI, Elecnor y Dragados, para ejecutar los trabajos.

Estados Unidos invertirá hasta 400 millones de dólares en la Base Aérea de Morón durante los próximos 10 años para proyectos de diseño, mantenimiento y renovación.

Tan solo unos días después de la renovación del convenio para el uso conjunto de las bases de Morón y Rota, la Fuerza Aérea de EEUU ha aprobado una inversión de hasta 400 millones de dólares en las instalaciones sevillanas.

El contrato, que en España sería el equivalente a un acuerdo marco, estará vigente hasta el 11 de junio del 2036 y prevé "una amplia gama de proyectos de diseño y construcción", según la documentación.

En particular, se trata de servicios de "sostenimiento, mantenimiento, reparación, alteración, renovación y obras menores de construcción".

El Departamento de Guerra de Estados Unidos explica que recibió un total de 13 ofertas, de las que 7 fueron seleccionadas para llevar a cabo los trabajos.

Las compañías adjudicatarias que han pasado el filtro son Eiffage, UTE Programa, Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), Elecnor, JJEX, Dragados y Cox.

En cuanto a los fondos iniciales, se han designado 35.000 dólares correspondientes a la dotación económica de operación y mantenimiento del año fiscal de 2026 con el único objetivo de arrancar el acuerdo.

La entidad contratante es el Escuadrón 496 de la Base Aérea, que es la encargada del soporte operativo y la gestión de la Base de Morón de la Frontera.

Inversiones en España

Los 400 millones de dólares de este último contrato se unen a una importante inversión en infraestructuras por parte de Estados Unidos en sus dos bases en España.

Sin movernos de la provincia de Sevilla, el pasado noviembre se anunció la construcción de 15 polvorines cubiertos de tierra para el almacenamiento de armas.

A finales de mayo, el Departamento de Guerra anunció el inicio del proceso de adjudicación para la construcción de un nuevo hangar en Rota, con un presupuesto entre 25 y 100 millones de dólares.

La base gaditana también tiene vigente un contrato para la construcción de cuatro polvorines para misiles por 92 millones de dólares y otro más de 15 millones para trabajos de mantenimiento y remodelación.

Esta última, precisamente, fue adjudicada a la compañía SEMI, que también participa en el contrato de 400 millones en Morón.

De forma paralela, el Ministerio de Defensa se encuentra trabajando en un plan de ampliación de los muelles en Rota valorado en más de 300 millones de euros.