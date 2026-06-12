Santa Bárbara Sistemas planea 102 despidos en Alcalá de Guadaíra por la paralización de los contratos de Defensa

El programa VAC y la modernización de los Leopard 2E están estancados, generando gran preocupación en el sector.

El plan de inversión de 60 millones para la línea de mantenimiento también se ve afectado por la situación.

La cancelación de los programas de mantenimiento de blindados Leopard y obuses SIAC afecta directamente a la plantilla, con despidos ya iniciados.

Santa Bárbara Sistemas planea despedir a 102 empleados en Alcalá de Guadaíra debido a la paralización de contratos de Defensa.

La paralización de algunos de los contratos de Defensa adjudicados a Santa Bárbara Sistemas supondrá un importante recorte de puestos de trabajo en sus instalaciones de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Según fuentes bien informadas consultadas por EL ESPAÑOL, la cancelación de los programas de mantenimiento de los blindados Leopard (valorado en 200 millones) y de los obuses remolcados SIAC (40 millones) afecta ya de forma directa a la plantilla, que desde hace unos días cuenta con 12 empleados menos tras rescindir contratos temporales.

Los planes de Santa Bárbara pasan por despedir a 20 personas más durante este mes de junio, a las que habría que sumar otras 70 a lo largo de la segunda mitad del año, apuntan.

La decisión de los despidos no responde a una falta de capacidad industrial por parte de la compañía, que afirman haber demostrado cumplir con los plazos de manera reiterada en programas como la puesta a punto de los Leopard para Ucrania.

Asimismo, también indican que el plan de inversión de 60 millones de euros previsto para la línea de mantenimiento de ciclo de vida "se ve directamente afectado".

Describen la situación como "difícilmente explicable" por el incremento en el gasto de Defensa por parte del Gobierno y por la necesidad de contar con sistemas críticos para la defensa nacional.

En cuanto a la planta en Trubia (Asturias), las mismas fuentes señalan que también se están viendo afectadas por la cancelación de los tubos de 120 mm para los cañones de los Leopardo, así como el importante retraso que acumula el programa VAC.

Los despidos llegan en un momento de acercamiento entre la propia Santa Bárbara Sistemas e Indra, que a finales del pasado año fue adjudicataria de algunos de los programas más importantes.

Estas concesiones provocaron que General Dynamics pusiera un recurso de alzada ante el Ministerio de Defensa por el programa de obuses valorado en 7.240 millones de euros.

Defensa tumbó el recurso el pasado abril, dando por finalizada la vía administrativa. Ahora, Santa Bárbara tiene de plazo hasta el 19 de junio para abrir la vía de lo contencioso administrativo en la Audiencia Nacional.

Tras estos movimientos, la compañía liderada por Ángel Simón está intentando a contrarreloj cerrar un pacto con Santa Bárbara para evitar que recurran ante la justicia ordinaria los contratos de los obuses, según explicaron fuentes cercanas al proceso a este periódico.

Los nuevos responsables de la tecnológica española quieren llegar a la junta de accionistas de finales de junio con este tema encauzado. Poniendo de esta manera final a una guerra judicial que podría alargarse años y como parte de una etapa de "nuevo entendimiento" en la industria de defensa nacional.

Programas estancados

El programa SIAC está valorado en 40 millones de euros, mientras que la cifra asciende a 200 millones para el mantenimiento de los Leopard. Ambos contratos se encuentran paralizados por orden del Ministerio de Defensa.

Más allá de los programas de obuses, que están adjudicados a Indra y EM&E, fuentes industriales apuntan a este medio que la preocupación está en el programa VAC y en la modernización de los Leopardo a una nueva versión.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL hace unas semanas, el programa VAC se encuentra encallado en los despachos del Ministerio de Defensa.

VAC en su presentación en FEINDEF

El motivo es que los técnicos del Ministerio liderado por Robles están analizando la oferta recibida por el consorcio Tess Defence —liderado por Indra y compuesto además por Sapa, EM&E y Santa Bárbara Sistemas— antes de desbloquear la siguiente fase del programa y, con ello, la partida económica asignada. El total del programa asciende a 2.000 millones.

Este estudio servirá "para confirmar que el material presentado se ajusta a los requisitos del Estado Mayor del Ejército de Tierra y a los términos y condiciones definidos dentro del programa", aseguraron desde Defensa a este periódico.

El desarrollo del VAC "está muy atrasado", afirmaron fuentes de la industria a este periódico, y existen dudas importantes sobre si la propuesta enviada a Castellana 109 cumple con los requisitos mínimos.

Desde el Ministerio no se cierran la puerta a ninguna opción, incluso se sopesa la cancelación del programa tal y como se conoce hasta ahora para recurrir a alternativas.

El segundo gran programa que no termina de cristalizar es la modernización de los Leopardo 2E del Ejército de Tierra.

"Santa Bárbara es la única instalación española capaz de arrancar de inmediato" con este programa, aseguró Plácido Puentedura, director de la planta de GDELS-SBS en Alcalá de Guadaíra.

Este programa, de unos 2.000 millones de euros, debería adjudicarse "antes del verano", según las fuentes industriales consultadas por EL ESPAÑOL, pero la paralización total de otros proyectos por parte del Ministerio de Defensa hace que el optimismo no sea el sentimiento predominante en Sevilla.