La industria de defensa española firma una alianza para el desarrollo de un nuevo caza de sexta generación

El sector de defensa español reafirma su compromiso y ofrece sus capacidades al Ministerio de Defensa y a posibles socios europeos para avanzar en el desarrollo tecnológico militar.

La cooperación entre España y Alemania se fortalece, facilitada por la participación de Airbus en ambas alianzas nacionales, mientras se señala a Dassault (Francia) como responsable de la ruptura del proyecto original.

La alianza, integrada por Indra, GMV, Airbus, Grupo Oesía, ITP Aero y Sener, busca crear un sistema avanzado que incluya cazas, drones, tecnologías de comunicación y sensores conectados a través de una nube de combate.

Las principales empresas españolas de defensa han formado una alianza para desarrollar un caza de sexta generación tras la cancelación del programa FCAS.

Las compañías de defensa españolas que participaban en el defenestrado programa FCAS han anunciado su alianza para ratificar su apuesta en el desarrollo de un caza de sexta generación.

Las empresas firmantes son Indra, GMV, Airbus, Grupo Oesía, ITP Aero y Sener, cuyos representantes se han reunido en la sede de TEDAE para hacer efectivo el acuerdo.

Según un comunicado conjunto, la industria pone a disposición de España y de sus posibles socios sus capacidades y recursos para el desarrollo de un sistema de combate de nueva generación.

En particular, el objetivo de la alianza pasa por crear un caza de sexta generación, plataformas no tripuladas, tecnologías de comunicaciones y sensores avanzados que formen "un sistema de sistemas gracias a la nube de combate".

El sector, afirman, ofrece al Ministerio de Defensa sus capacidades y la voluntad para trabajar en este desarrollo, en colaboración con los países europeos que marque, contribuyendo activamente a la negociación y ejecución de las próximas fases de desarrollo.

"No podemos permitirnos perder más tiempo", finaliza la declaración, que señala igualmente que la industria española de defensa asumirá su responsabilidad para demostrar capacidad de actuación y continuar apoyando al Ministerio de Defensa de España "de manera decidida".

Dentro del FCAS, Indra lideraba la parte española y tenía un papel muy clave en la sensórica y en la nube de combate.

Por otro lado, GMV, Grupo Oesía y Sener, que conforman el consorcio Satnus, se encargaban de una parte muy importante de drones —remote carriers— como uno de los pilares del programa.

La vasca ITP Aero lideraba la participación española en el desarrollo del motor del avión de combate

Se trata de un acuerdo muy similar al que rubricaron un total de ocho compañías alemanas el pasado martes, justo un día después del anuncio del fin del programa, liderado en esta ocasión por Airbus Defence and Space, al que también se refieren en el comunicado conjunto las compañías españolas.

En el caso de esta última alianza, además de la mencionada Airbus, participan Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA, MTU Aero y Rohde & Schwarz.

De forma conjunta, enviaron a principios de esta misma semana una carta dirigida al canciller alemán Friedrich Merz y al ministro de Defensa Boris Pistorius presentando la idea.

Alianza con Alemania

La participación de Airbus —tanto en su filial española como alemana— en sendas alianzas allana el camino a una cooperación entre ambos países, que deberán establecer próximamente y con cierta urgencia cómo proceder para reanudar el desarrollo de un caza de sexta generación.

Asimismo, esta tesis apunta directamente a Francia —a través de Dassault— como la responsable de desestabilizar el programa FCAS que estaba firmado y participado a partes iguales por París, Madrid y Berlín.

Dassault declaró en varias ocasiones la intención de hacerse con cerca del 80% del programa del caza, dejando a España —con Indra liderando— y Alemania —con Airbus— un papel muy secundario en asuntos como la nube táctica o los drones asociados.

También apoya la información que publicó hace unos meses EL ESPAÑOL, citando fuentes del Ministerio de Defensa, que la idea de España era continuar con Alemania como socio preferente en caso de que el FCAS fracasara, como así ha ocurrido.

Sin embargo, todavía hay algunas incógnitas alrededor del programa. La primera de ellas es el desarrollo de la nube de combate común, un pilar que Francia y Alemania han designado como fundamental y que podría llevar a cabo de forma conjunta.