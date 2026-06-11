EEUU pide a sus tropas en Guantánamo que se preparen para todo: "el futuro de Cuba está en manos del presidente"

EEUU considera al régimen cubano una "amenaza inusual y extraordinaria" y ha intensificado la presión política y militar en la región del Caribe.

El presidente estadounidense advirtió que podría "tomar" Cuba si no se realizan reformas económicas y cambios en la cúpula de gobierno de la isla.

Hegseth afirmó que el futuro de Cuba depende del presidente de Estados Unidos y del liderazgo cubano, subrayando la preparación militar estadounidense.

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, instó a las tropas en Guantánamo a estar preparadas para cualquier contingencia ante la tensión con Cuba.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunió ayer con personal del destacamento del país norteamericano en la base de Guantánamo (Cuba), donde instó a los militares americanos a prepararse "para todo".

"El futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos y del liderazgo cubano", declaró Hegseth.

"Pase lo que pase, el Departamento de Guerra estará preparado y listo para cualquier posible contingencia", apuntó.

La base naval de Guantánamo forma parte del Comando Sur de Estados Unidos y constituye un pilar fundamental para la seguridad regional estadounidense en el Caribe, según explican desde el Departamento de Guerra, antes conocido como Departamento de Defensa.

El desplazamiento de Hegseth a la base militar tuvo dos propósitos: "asegurar la solidez de las instalaciones de entrenamiento y el equipamiento del personal militar, pero también demostrar al mundo que la preparación militar estadounidense no se limita al otro lado del planeta".

"[Queremos asegurarnos de que] el mundo comprenda que el poderío estadounidense, ya sea a 9.000 o a 90 millas de nuestras costas, es el mayor del mundo", declaró el secretario de Guerra.

"Y que estamos preparados para atacar o defender en cualquier momento para proteger nuestros intereses", dijo. "Estamos defendiendo la patria y estamos recuperando nuestro hemisferio".

La visita y las declaraciones llegan en un momento de máxima tensión entre La Habana y Washington D.C., principalmente por una escalada de tensión impulsada por Trump en las últimas semanas.

El propio presidente estadounidense dijo que está dispuesto a "tomar" Cuba si la isla no hace reformas económicas importantes y cambia su cúpula de Gobierno.

También firmó una orden ejecutiva que clasifica al régimen de la isla caribeña como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de EEUU.

El pasado 20 de mayo, el Departamento de Justicia anunció cargos formales contra Raúl Castro que, a sus 94 años, se encuentra en una segunda línea tras el actual dictador Miguel Díaz-Canel.

"Siempre quiere que les diga que los respalda", añadió Pete Hegseth, refiriéndose a Trump.

"Los respalda en las circunstancias que deben afrontar... No siempre va a salir todo bien, pero si lo hacen por las razones correctas y en nombre del país, les daremos la libertad de lograrlo, para que puedan regresar a casa y los malos no", aseveró.

Panamá y Venezuela

Durante su intervención en la base naval, Pete Hegseth citó dos ejemplos de operaciones internacionales de EEUU en la región. La primera fue Panamá, donde trabajan "para garantizar que ambos lados del canal sean seguros" y que los barcos estadounidenses "naveguen libremente".

"Queremos asegurarnos de que los adversarios extranjeros no puedan controlar eso", explicó.

En referencia a Venezuela, Hegseth explicó que Nicolás Maduro "creía que podía desafiar a los Estados Unidos".

"Luego descubrió que no podía, en unos 45 minutos, en plena noche, en la base más fortificada de su capital", añadió.