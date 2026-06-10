Robles reivindica a España como “ejemplo” en la UE y la OTAN y justifica el aumento del gasto en defensa

Robles aseguró su implicación total en el Ministerio, defendió la legalidad de la prórroga presupuestaria y expresó confianza en un futuro gobierno socialista.

La oposición del PP criticó la gestión de Robles, el compromiso de gasto militar y la falta de nuevos presupuestos, reclamando incluso elecciones.

Robles justificó la inversión militar por la situación en que encontró las Fuerzas Armadas y destacó el despliegue de 4.000 militares en misiones exteriores.

La ministra Margarita Robles defendió en el Congreso el aumento del gasto en defensa y reivindicó a España como ejemplo en la UE y la OTAN.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió este miércoles la gestión de su departamento y aseguró que España es “un ejemplo” en la Unión Europea y en la OTAN, en un Pleno del Congreso marcado por el choque con el Partido Popular sobre el gasto militar y la falta de nuevos presupuestos.

Robles reivindicó su actuación al frente del Ministerio durante los últimos ocho años y afirmó que encontró a las Fuerzas Armadas “desvalidas” a su llegada, justificando así el aumento de la inversión en defensa. “Me siento orgullosa de mis Fuerzas Armadas y de mi país”, afirmó, subrayando además el despliegue de unos 4.000 militares españoles en operaciones en el exterior, como en Líbano.

En este contexto, la ministra sostuvo que España seguirá siendo “un aliado fiable, serio y responsable” y defendió el cumplimiento de los compromisos internacionales, incluido el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa.

Robles también rechazó las críticas sobre la ausencia de presupuestos, recordando que el país se encuentra en una "situación de prórroga presupuestaria" que, a su juicio, se ajusta a la legalidad vigente.

La ministra de Defensa ha repetido el "orgullo" que siente por pertenecer al Gobierno, por las Fuerzas Armadas y por España, y ha afirmado que el Ejecutivo "no se siente orgulloso" de una oposición que "no defiende a sus Fuerzas Armadas ni a la política de seguridad y defensa".

Desde la oposición, los diputados del PP Sofía Acedo, Carlos Rojas y Agustín Conde centraron sus intervenciones en cuestionar tanto la gestión política de Robles como la planificación del gasto militar.

Acedo acusó al Gobierno de estar “rodeado de corrupción” y de actuar “contra el Estado”, mientras que Rojas reprochó a la ministra su ausencia durante ocho meses en las sesiones de control y criticó el compromiso de destinar hasta 69.000 millones de euros a defensa hasta 2035 sin diálogo con la oposición.

En la misma línea, Conde puso en duda la coherencia del Ejecutivo al recordar que el PSOE criticó en 2018 el aumento del presupuesto de Defensa, y cuestionó la capacidad de España para garantizar su seguridad sin cuentas públicas actualizadas.

Asimismo, reclamó la convocatoria de elecciones, una exigencia compartida por los otros diputados populares.

Robles rechazó de plano las acusaciones y defendió su implicación al frente del Ministerio, asegurando haber estado “las 24 horas” junto a las Fuerzas Armadas en momentos críticos, como pandemias, atentados o evacuaciones.

Además, subrayó que el Ejecutivo cumple con la Ley General Presupuestaria y defendió la legitimidad de su gestión.

Un próximo Gobierno del PSOE

En el plano político, la ministra afirmó que abandonará el cargo “cuando toque” y no cuando lo exija la oposición, y expresó su confianza en que el próximo Gobierno seguirá siendo del Partido Socialista.

"Vamos a intentar dejar al próximo Gobierno, que será del Partido Socialista, un Ministerio de Defensa distinto al que yo me encontré", aseguró Robles.

La ministra recordó al diputado Conde que, durante su etapa como secretario de Estado, "cómo dejaron el Ministerio de Defensa", subrayando que "no había ni munición".

Por último, en respuesta a Conde, Robles afirmó tener "una conciencia lo suficientemente fuerte para saber lo que tengo que hacer" y zanjó: "Consejos solo de mi madre, y mi madre ya no vive".