Ucrania ultima las pruebas del misil balístico FP-9: "Está casi todo listo, tiene alcance para llegar a Moscú"

El desarrollo del FP-9 se produce en medio de una escalada de ataques rusos sobre Kiev y enfatiza la necesidad de más sistemas defensivos e inversión en armamento de largo alcance para Ucrania.

El FP-9 puede transportar hasta 800 kg de carga útil y alcanzar objetivos a 855 km, proporcionando flexibilidad estratégica y rápida capacidad de respuesta.

La empresa Fire Point planea lanzar el primer FP-9 hacia Moscú este verano o a principios de otoño, con una campaña de pruebas que incluye una docena de misiles.

Ucrania está a punto de probar el misil balístico FP-9, capaz de alcanzar Moscú, a la espera solo de completar las pruebas del motor.

Una vez superado el primer shock del inicio de la invasión rusa, el tejido industrial militar de Ucrania comenzó a trabajar a marchas forzadas para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas comandadas desde Kiev.

Desde entonces, la industria de defensa del país se ha convertido en un referente en tecnologías como los drones y, últimamente, también en los misiles. Tanto es así que la compañía ucraniana Fire Point encara las últimas semanas antes de la prueba de fuego del misil balístico FP-9.

"Tenemos todo listo para el FP-9, que tiene alcance como para llegar a Moscú, excepto el motor", ha indicado Denys Shtilerman, jefe de diseño y copropietario de Fire Point, en una entrevista en YouTube.

"Lo probaremos este mes y esperamos comenzar los vuelos de ensayo pronto", ha explicado.

En cuanto un vuelo de prueba demuestre que "todo funciona correctamente, se debería lanzar el siguiente misil hacia Moscú".

Tal y como ha continuado, espera que este primer ataque a la capital rusa tenga lugar durante este mismo verano "o, a más tardar, a principios de otoño".

Shtilerman también explicó que la empresa planea producir alrededor de una docena de misiles de prueba de forma simultánea para completar esta campaña de test.

Asimismo, una vez que el misil reciba la aprobación militar oficial, Fire Point incrementará el ritmo de producción.

Uno de los objetivos que el propio Shtilerman ha puesto en la diana durante su intervención son las infraestructuras energéticas que proporcionan servicio eléctrico a Moscú.

Este avance llega en un momento crítico. En las últimas semanas, Rusia ha atacado con todo tipo de munición de medio alcance algunas posiciones, impactando incluso varios misiles en Kiev, con un saldo de 22 fallecidos y 130 heridos.

Ataques a Rusia

Los misiles balísticos como el FP-9, aunque de corto alcance, suponen un incremento de capacidad importante para las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Lanzamiento de misil FP-7, similar al FP-9 Fire Point

La principal ventaja que aportan es una reducción considerable en la ventana de oportunidad de neutralización, rebajándose el tiempo entre la detección y el impacto del misil en su objetivo.

Además, se añade una gran velocidad terminal que requiere el lanzamiento de varios misiles interceptores de alta tecnología.

En cuanto a la munición desarrollada por Fire Point, la mayoría de sistemas críticos —como el de lanzamiento o el encargado del guiado, navegación y control— ya han sido probados. También la cadena de producción.

Tan solo el propulsor del misil queda pendiente de pasar el examen, según Shtilerman. Las pruebas del motor, más allá de los encendidos en tierra firme, deben probarse en un entorno más cercano al operativo y en vuelos reales.

Otro punto que se mantiene en incógnita es el incremento del ritmo de producción. Una de las carencias tradicionales de Ucrania es contar con un suministro de munición estable que permita satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas más inmediatas, pero también poder planificar a corto y medio plazo.

"El FP-9 es un misil balístico diseñado para transportar una carga útil de hasta 800 kilogramos y alcanzar objetivos a una distancia de hasta 855 kilómetros", según lo describen desde la empresa.

Se lanza desde una plataforma terrestre, lo que "proporciona una gran flexibilidad estratégica, movilidad y la capacidad de adaptar el sistema a diversos escenarios operativos y requisitos de la misión".

El misil está diseñado para uso operativo-estratégico y "cumple con los requisitos modernos de alcance, fiabilidad y eficacia".

"La arquitectura del sistema permite la integración con los sistemas de mando, control y reconocimiento existentes, así como la posibilidad de futuras actualizaciones", explican, sin aportar más detalles.

Falta de interceptores

Ante la escalada rusa de las últimas semanas, el presidente Volodímir Zelenski ha afirmado que "si Ucrania no se protege contra los impactos de misiles balísticos y de cualquier otra clase, estos ataques continuarán".

"Europa necesita de su propia defensa antibalística para que esta guerra pueda terminar finalmente", prosiguió.

Zelenski también mencionó la asistencia de Estados Unidos, concretamente al suministro de misiles interceptores Patriot que califica de "absolutamente necesaria".

Andri Sybiha, el ministro de Exteriores de Ucrania, ha apuntado en una publicación en X que el país debe dar pasos concretos hacia un incremento de su capacidad militar.

Uno de los más importantes a los que apunta Sybiha es al desbloqueo de fondos europeos para la adquisición de armamento estadounidense con fondos de los países aliados, una iniciativa que Hungría tiene bloqueada en la UE.

El ministro, en la línea con el FP-9, también aseguró que necesitan incrementar la inversión en armas de largo alcance, aumentar la presión sobre Rusia aplicando más sanciones e impulsar el bloqueo y aislamiento total del país liderado por Putin.