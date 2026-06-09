Robles, sobre la cancelación del FCAS: "Vamos a ponernos en contacto con otros países para que el proyecto sea realidad"

Entre las opciones, España valora reforzar su alianza con Airbus o explorar acuerdos con Saab, tras contactos recientes con compañías suecas.

Robles señala que los intereses industriales han prevalecido sobre los de seguridad europea y defiende la necesidad de una solución conjunta para España.

La ministra Margarita Robles considera la cancelación del FCAS un fracaso preocupante para Europa y su autonomía estratégica.

España busca alternativas tras la cancelación del programa FCAS, contactando con otros países para participar en un nuevo proyecto de caza de sexta generación.

Tras el anuncio ayer del final del programa FCAS, España debe comenzar a evaluar con cierta urgencia las alternativas que todavía están sobre la mesa y en las que pueda participar de forma directa.

En esta línea, según ha explicado la ministra de Defensa Margarita Robles, España se pondrá en contacto con otros países para sumarse a un proyecto y que éste se haga realidad.

Durante la misma intervención, la ministra ha reconocido que se trata de "una noticia muy preocupante para Europa y su autonomía estratégica".

"Creo que era un gran proyecto de tres grandes países", ha señalado, refiriéndose a Alemania, Francia y España. "Y es un fracaso sin ninguna duda".

Europa, según la titular de la cartera de Defensa, tiene que "replantearse lo que va a hacer".

"Y por lo que se refiere a España, vamos a seguir apoyando que haya una solución conjunta", ya que el país "necesita un avión de sexta generación".

Robles también ha invitado a la reflexión durante su intervención. "No vale solamente con hablar de la Europa de la Seguridad y la Defensa o de invertir más, porque cuando llega el momento de grandes programas que son necesarios, algo falla".

En este caso, según las palabras de la ministra, se han interpuesto intereses de la industria a los intereses de la seguridad de Europa. "Creo que es preocupante, es grave y, desde luego, por parte de España vamos a hacer todo lo posible para que el proyecto tenga otra vía".

Si bien el caza de sexta generación no será ya un proyecto conjunto, Robles apunta directamente a la nube de combate —una de las patas en las que Indra tiene más participación— como elemento imprescindible.

FCAS Wikimedia

Continuando con la industria, "ellos anteponen intereses económicos cuando los intereses tienen que ser los de los europeos" en materia de seguridad y defensa.

Dassault, compañía que encabezaba la parte francesa, ha declarado en varias ocasiones la intención de hacerse con cerca del 80% del programa del caza, dejando a España —con Indra liderando— y Alemania —con Airbus— un papel muy secundario en asuntos como la nube táctica o los drones asociados.

A finales del 2025, fuentes del Ministerio de Defensa afirmaron a EL ESPAÑOL que la intención era continuar con Airbus en caso de que el FCAS fracasara, como finalmente ha sucedido.

La fuerte implantación de la compañía en España, con varios centros de ensamblaje y fabricación, sería uno de los motivos de peso de apostar por estrechar lazos con Airbus.

Según recoge hoy Financial Times, un grupo de ocho compañías aeroespaciales y de defensa alemanas, lideradas por Airbus, planean una nueva alianza para desarrollar una alternativa europea al caza.

Otra de las alternativas para España —con la filial de Airbus Alemania o sin ella— podría ser firmar un acuerdo con la compañía sueca Saab.

Recientemente, varias compañías del país escandinavo han visitado España y han mantenido contactos con los principales actores nacionales de la industria de defensa.