La industria española de Defensa afianza su presencia digital: el 96% de las grandes empresas opera ya en RRSS

El informe recomienda integrar la comunicación digital en la estrategia corporativa, apostar por formatos audiovisuales y un lenguaje más accesible para mejorar la reputación y la conexión social del sector.

Un tercio de las empresas opera en al menos cinco redes sociales diferentes, evidenciando una estrategia multicanal y una profesionalización creciente de la comunicación digital en el sector.

LinkedIn destaca como la principal plataforma profesional utilizada por estas compañías para difundir proyectos, captar talento y fortalecer su reputación.

El 96% de las 50 empresas españolas de Defensa con mayor facturación tiene presencia corporativa en redes sociales, según un informe del Observatorio Defensa y Sociedad.

La comunicación digital se ha consolidado como una herramienta estratégica para la industria española de Defensa. Así lo refleja el informe La comunicación digital de las empresas de Defensa en España: diagnóstico y buenas prácticas, elaborado por el Observatorio Defensa y Sociedad, impulsado por NITID Corporate Affairs.

Un estudio que concluye que el 96% de las 50 compañías españolas del sector con mayor volumen de facturación cuenta ya con presencia corporativa en redes sociales.

Presentado en el CESEDEN, ofrece una radiografía de la actividad digital de las principales empresas de Defensa del país y analiza cómo utilizan las distintas plataformas para proyectar su actividad, fortalecer su reputación y relacionarse con sus diferentes públicos.

El análisis combina indicadores cuantitativos y cualitativos, evaluando la presencia y actividad de estas compañías en LinkedIn, YouTube, Instagram, X, Facebook y TikTok, así como aspectos relacionados con los contenidos publicados, los formatos empleados, la continuidad de la comunicación, el tono utilizado y la adaptación a cada plataforma.

Para la elaboración del informe se ha tomado como referencia la clasificación de las 50 empresas españolas de Defensa con mayor facturación publicada por el Ministerio de Defensa.

LinkedIn, la plataforma de referencia

Entre las principales conclusiones destaca el papel predominante de LinkedIn, que se consolida como el principal escaparate profesional de la industria de Defensa española.

El 96% de las empresas analizadas mantiene presencia activa en esta red social, utilizada principalmente para la comunicación corporativa, la difusión de proyectos, la innovación tecnológica, la captación de talento y la relación con distintos grupos de interés.

El informe señala además que la mayoría de las compañías apuesta por una estrategia multicanal.

Un 34% de las empresas está presente en cinco redes sociales diferentes, mientras que un 20% opera en dos plataformas.

Otro 14% utiliza cuatro redes y un porcentaje similar limita su actividad a una sola. Solo dos compañías cuentan con presencia en las seis plataformas analizadas.

Estos datos evidencian una progresiva profesionalización de la comunicación digital dentro de un sector tradicionalmente más discreto en su proyección pública, pero que en los últimos años ha incrementado notablemente su actividad en el entorno digital.

Un decálogo para mejorar

Más allá del diagnóstico, el informe incorpora un decálogo de buenas prácticas dirigido a los responsables de comunicación de las empresas de Defensa.

Entre las recomendaciones destacan la integración de la comunicación digital dentro de la estrategia corporativa, el refuerzo de la capacidad explicativa de los mensajes, una mayor apuesta por los formatos audiovisuales y el cuidado de la identidad visual.

Asimismo, el documento propone utilizar un lenguaje más accesible y cercano, así como incorporar con mayor protagonismo a las personas, los equipos profesionales y el ecosistema institucional e industrial que rodea a las compañías como parte de su relato corporativo.

Para Daniel Ureña, socio fundador y presidente de NITID Corporate Affairs, el reto ya no es únicamente tener presencia en redes sociales, sino ser capaces de explicar el valor que aporta la industria.

En el prólogo del informe señala que "comunicar mejor ya no consiste solo en estar presentes en redes sociales, sino en saber trasladar de forma comprensible su aportación tecnológica, industrial y estratégica a una sociedad que demanda cada vez más información, más transparencia y una relación más directa con las instituciones y organizaciones que forman parte de su realidad".

Reputación y legitimidad social

El Observatorio Defensa y Sociedad concluye que la comunicación digital ha dejado de ser una herramienta complementaria para convertirse en un elemento estrechamente ligado a la reputación, la legitimidad social y la proyección pública de la industria de Defensa.

En un contexto marcado por el creciente interés ciudadano e institucional por las cuestiones de seguridad y defensa, el informe sostiene que las empresas del sector disponen de una oportunidad para explicar mejor su contribución tecnológica, industrial y estratégica.

Una capacidad de comunicación que puede resultar clave para fortalecer el conocimiento social sobre la industria de Defensa española y reforzar su conexión con la sociedad.

En este sentido, Ureña subraya que "comunicar bien ya no es una cuestión secundaria, sino una herramienta clave para reforzar la reputación, la legitimidad social y la comprensión del papel que desempeña esta industria".

A su juicio, la capacidad para construir una comunicación más clara, accesible y constante será determinante para mejorar la percepción pública de un sector que desempeña un papel estratégico en la seguridad, la innovación y la soberanía tecnológica del país.