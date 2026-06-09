Canadá estudia ampliar su fuerza aérea a 140 cazas con una flota mixta de F-35 de EEUU y hasta 72 Gripen suecos

La adquisición de una flota mixta supondría gestionar dos cadenas logísticas diferentes y ampliaría la formación de pilotos y técnicos, pero aumentaría la capacidad operativa y la resiliencia militar canadiense.

El plan incluye estructurar la flota en tres capas: F-35A para misiones de alta intensidad, Gripen E para defensa aérea rutinaria y aviones Saab GlobalEye para vigilancia y gestión del espacio aéreo.

La propuesta busca reducir la dependencia de las cadenas de suministro de EE.UU. y fortalecer la industria aeronáutica nacional tras el deterioro de la confianza bilateral.

Canadá estudia ampliar su fuerza aérea a 140 aviones de combate, combinando cazas estadounidenses F-35A y hasta 72 Gripen E suecos ensamblados en el país.

Canadá estudia la posibilidad de ampliar su futura flota de combate hasta unos 140 aviones mediante una combinación de cazas furtivos F-35A de EEUU y cazas suecos Gripen E ensamblados en suelo canadiense, con el objetivo de reducir su dependencia de las cadenas de suministro estadounidenses y reforzar la base industrial nacional.

Según informó CBC News, la propuesta analizada contempla una flota mixta compuesta por entre 72 y 88 cazas F-35A y hasta 72 Gripen E fabricados localmente.

La iniciativa forma parte de una revisión de defensa ordenada por el Gobierno de Mark Carney tras el deterioro de la confianza bilateral con Estados Unidos y las preocupaciones sobre la dependencia canadiense de sistemas controlados por Washington.

La propuesta supondría un cambio sustancial respecto al plan original de adquisición de 88 F-35A de Lockheed Martin, suscrito por la anterior administración canadiense, que se ha visto cuestionada repetidamente debido a los sobrecostes.

El nuevo modelo estaría estructurado en tres capas diferenciadas: los F-35A para misiones de alta intensidad y operaciones furtivas; los Gripen E para la defensa aérea cotidiana y el aumento de la masa de combate; y los aviones de alerta temprana Saab GlobalEye para vigilancia aérea y gestión del espacio de batalla.

De materializarse, la futura flota alcanzaría unos 140 aviones de combate, una cifra comparable a la que Canadá mantenía durante la Guerra Fría. En la década de 1980 la fuerza aérea canadiense llegó a operar 138 cazas CF-18, mientras que actualmente dispone de menos de 88 aparatos en servicio.

La ampliación responde a varios factores estratégicos simultáneos: la modernización del sistema NORAD, la vigilancia del Ártico, los compromisos con la OTAN, la defensa de la soberanía nacional y la necesidad de fortalecer el retorno industrial de las inversiones en defensa.

El debate sobre el F-35, abierto

Canadá forma parte del programa Joint Strike Fighter desde 1997. Tras años de debates políticos y revisiones presupuestarias, Ottawa seleccionó oficialmente el F-35A en 2023 y firmó un contrato valorado en unos 19.000 millones de dólares canadienses para adquirir 88 aeronaves.

Sin embargo, la cuestión no está completamente cerrada. Canadá ya ha formalizado la compra de 16 F-35A y ha financiado componentes de fabricación para otros 14 aparatos, pero el Gobierno no ha confirmado todavía que vaya a ejecutar el pedido completo de 88 unidades.

La revisión fue impulsada el 15 de marzo de 2025, apenas un día después de la llegada de Carney al cargo de primer ministro.

Posteriormente, el mandatario señaló que Canadá podría mantener los 16 F-35 ya comprometidos mientras estudiaba alternativas para el resto de la flota.

El principal atractivo del F-35 sigue siendo su capacidad furtiva y su integración en los futuros sistemas de combate liderados por Estados Unidos.

El avión incorpora sensores fusionados, capacidades avanzadas de inteligencia electrónica, detección pasiva de amenazas y enlaces de datos seguros, características que el Gripen E no puede replicar plenamente.

El papel del Gripen E

Ottawa no pretende sustituir al F-35, sino complementarlo. En este esquema, el caza sueco asumiría gran parte de las misiones de defensa aérea rutinarias y permitiría aumentar significativamente el número de aeronaves disponibles.

El Gripen E está propulsado por un motor General Electric F414-GE-39E, puede alcanzar velocidades de Mach 2 y dispone de diez puntos de anclaje externos para armamento.

Entre sus sistemas destacan el radar AESA Raven ES-05, el sensor infrarrojo Skyward-G IRST y un conjunto de sistemas de guerra electrónica y contramedidas.

Uno de los aspectos que más interés despierta en Ottawa es su filosofía de operaciones dispersas. El avión puede operar desde pistas cortas e incluso desde carreteras preparadas, requiere equipos de mantenimiento reducidos y permite ciclos rápidos de repostaje y rearme.

Estas características encajan con las necesidades de vigilancia y defensa del extenso territorio canadiense, especialmente en las regiones árticas.

La propuesta de Saab incluye además el ensamblaje final de los aviones en Canadá, así como capacidades nacionales de mantenimiento, modernización y control de datos de misión.

GlobalEye, clave en el Ártico

La futura arquitectura aérea canadiense también contempla la incorporación de entre cinco y seis aeronaves Saab GlobalEye, en un programa valorado en más de 5.000 millones de dólares canadienses.

Basado en la plataforma Bombardier Global 6000 y Global 6500, el sistema integra el radar Erieye ER de banda S, sensores electroópticos e infrarrojos, equipos SIGINT, comunicaciones por satélite y puestos de mando y control embarcados.

Caza Gripen junto a avión AWACS GlobalEye, las propuestas de Suecia para la aviación canadiense Daniel Ahlgren

Su radar puede detectar objetivos aéreos convencionales a distancias de hasta 450 kilómetros y alcanzar los 550 kilómetros frente a blancos situados a gran altitud. Además, ofrece autonomías de entre 11 y 13 horas y un alcance superior a los 11.000 kilómetros.

Para Canadá, cuya superficie supera los 9,9 millones de kilómetros cuadrados, estos aviones permitirían compensar las limitaciones del actual sistema de alerta temprana del norte, diseñado originalmente para detectar bombarderos soviéticos durante la Guerra Fría y menos eficaz frente a amenazas modernas como misiles de crucero, drones o aeronaves de baja firma radar.

Capacidad y complejidad

La opción de una flota de 140 aeronaves permitiría aumentar la cobertura de alerta, mejorar la rotación de mantenimiento, reforzar la contribución canadiense a la OTAN y disponer de mayores reservas ante posibles pérdidas o crisis simultáneas.

No obstante, también implicaría gestionar dos cadenas logísticas completamente distintas. F-35 y Gripen utilizan motores, radares, sistemas de guerra electrónica, ordenadores de misión y procedimientos de mantenimiento diferentes.

Además, exigirían cursos de conversión separados, distintos simuladores, sistemas de diagnóstico específicos y múltiples procesos de actualización de software.

A ello se suma la incorporación simultánea de los GlobalEye y la retirada progresiva de los CF-18, lo que obligaría a ampliar la formación de pilotos, técnicos e instructores, además de reforzar la infraestructura de apoyo en el norte del país.

La decisión final de Ottawa determinará si Canadá apuesta por una fuerza aérea más numerosa y diversificada, con menor dependencia de un único proveedor extranjero, o si mantiene el modelo basado exclusivamente en el F-35.

En cualquier caso, la revisión en marcha refleja un cambio de enfoque estratégico en el que las consideraciones industriales, la soberanía tecnológica y la seguridad del Ártico han adquirido un peso creciente en la planificación de la defensa canadiense.