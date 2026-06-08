Letonia recibe el primero de los 84 vehículos de combate Hunter fabricados por Santa Bárbara

El Hunter reforzará la capacidad militar de Letonia y el flanco oriental de la OTAN tras superar pruebas y evaluaciones competitivas internacionales.

El contrato con Letonia asciende a casi 800 millones de euros y prevé la entrega de todos los vehículos hasta mediados de 2027.

El Hunter, fabricado en Asturias y Sevilla, es la versión más reciente de la plataforma ASCOD y destaca por su rápida producción y adaptabilidad.

Santa Bárbara Sistemas ha entregado a Letonia el primero de los 84 vehículos de combate de infantería Hunter, un año después de la firma del contrato.

La empresa española Santa Bárbara Sistemas (SBS), propiedad de la estadounidense General Dynamics, ha entregado a las Fuerzas Armadas de Letonia el primero de los 84 vehículos de combate de infantería Hunter, un año después de la firma del contrato.

El vehículo, fabricado en las plantas de Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), forma parte de dos pedidos del Gobierno letón. El primer lote completo se encuentra ya en producción y dos nuevas unidades están ya listas para salir de la fábrica de SBS en Trubia durante este mes de junio.

La compañía ha destacado la rapidez en la producción del nuevo vehículo de combate Hunter como “un auténtico hito en el desarrollo y fabricación de un vehículo de estas características”, subrayando que solo es posible gracias a “capacidades inmediatas y a un producto maduro y totalmente adaptable”.

El programa, según el director general de SBS, Alejandro Page, constituye “una demostración de las capacidades de Santa Bárbara y de la industria española de defensa”, además de “un claro ejemplo de cómo cumplimos nuestros compromisos con responsabilidad y eficacia”.

La entrega del primer vehículo tuvo lugar en la fábrica de la compañía finlandesa Patria, en la localidad de Valmiera (norte de Letonia), en una ceremonia en la que el nuevo ministro de Defensa letón, el coronel Raivis Melnis, condujo personalmente el Hunter, nombre elegido por los soldados de la Brigada de Infantería Mecanizada, principales operadores del sistema

Ministro de defensa de Letonia, Raivis Melnis y Alejandro Page, director general de Santa Bárbara.

Durante el acto, Melnis destacó que “nuestra brigada mecanizada ganará músculo con el que luchar, golpear si es necesario y proteger su país”, en referencia al refuerzo de las capacidades militares del país báltico.

El contrato asciende a casi 800 millones de euros y contempla la entrega de todos los vehículos hasta mediados de 2027, informó la televisión pública letona.

Programa Hunter

El Vehículo de Combate de Infantería (VCI) Hunter es la iteración más reciente de la plataforma ASCOD, la misma que se encuentra operativa en los Pizarro y Castor españoles, entre otros.

"El Hunter ha demostrado un rendimiento excepcional en las pruebas realizadas y será un activo clave para reforzar el flanco oriental de la OTAN", según explicó la compañía.

La elección del modelo se produjo "tras un proceso de evaluación competitivo que incluyó demostraciones en territorio letón" y en el que participaron varios actores internacionales.

Uno de los puntos más importantes del Hunter es que el contrato con Letonia se formalizó a principios del año pasado, lo que supone un cronograma muy acelerado respecto a otros programas similares.

A principios de octubre de 2025, Santa Bárbara Sistemas firmó un contrato con el Ejército de Tierra de Letonia para proporcionar el soporte de ciclo de vida al programa Hunter.

La compañía, referente en vehículos blindados y sistemas de artillería en España y países aliados, sostiene —junto a su red de proveedores— programas clave como el DRAGÓN y el PIZARRO, y asegura el mantenimiento de sistemas como el LEOPARDO y el SIAC.