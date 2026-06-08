Armmo invierte en un centro de desarrollo y fabricación de drones aéreos, terrestres y navales en Zafra (Badajoz)

Armmo participará en ejercicios internacionales de la OTAN y presentará sus capacidades en la feria Eurosatory de París, reforzando su papel en la defensa europea.

La planta en Zafra estará especializada en producción, integración electrónica, ensamblaje, pruebas, I+D y formación, orientada al sector de la defensa.

El proyecto busca posicionar a Armmo como la fábrica de drones más importante de Europa, integrando tecnologías avanzadas y sistemas autónomos.

Armmo Defense Technologies invierte en un nuevo centro de desarrollo y fabricación de drones aéreos, terrestres y navales en Zafra (Badajoz).

La soberanía nacional en el ámbito de la industria de la defensa es una de las prioridades sobre la que se sostiene la nueva estrategia del Ministerio de Defensa.

Bajo esa premisa, la compañía Armmo Defense Technologies se encuentra desarrollando en la localidad pacense de Zafra un nuevo polo donde desarrollar y fabricar sistemas autónomos.

Al frente del proyecto se encuentra Jaime Abrisqueta, fundador y presidente ejecutivo de la compañía, quien quiere convertir a Armmo "en la fábrica de drones más importante de Europa".

"La evolución del entorno operativo actual ha demostrado que una tecnología puede quedar obsoleta en cuestión de meses", ha declarado el propio Abrisqueta.

"La velocidad de adaptación se ha convertido en un factor estratégico", prosigue. "Armmo nace precisamente para responder a ese cambio de paradigma".

Según recogen en un comunicado, la compañía está desarrollando en Zafra un polo industrial orientado a sistemas autónomos y tecnologías avanzadas en el sector de la defensa.

La planta se especializará en la producción, integración electrónica, materiales compuestos, ensamblaje, pruebas, I+D y formación especializada.

"Armmo no quiere ser una compañía más de drones", asegura su fundador. Apuntan a una "plataforma industrial europea capaz de integrar sistemas autónomos aéreos, navales y terrestres, sensores, interceptación y producción flexible dentro de una misma arquitectura".

El proyecto, tal y como explican, llega en un momento clave para Europa. La estrategia de todos los países de la UE y de la OTAN pasa por un importante incremento en las adquisiciones, con especial énfasis en sistemas no tripulados de bajo coste y rápida fabricación.

La compañía participó en la Campaña de Experimentación Táctica 2026 del Ejército de Tierra que se llevó a cabo en el campo de maniobras de la Base Álvarez de Sotomayor en Viator (Almería).

Asimismo, Armmo participará en el ejercicio internacional NATO Task Force X que se celebra durante tres semanas este mismo mes de junio en Eslovaquia y dentro del marco de la Alianza Atlántica.

Durante la feria parisina Eurosatory, presentarán parte de sus capacidades navales y autónomas, incluyendo la plataforma naval CAT-A.

"España tiene talento, ingeniería y capacidad industrial para jugar un papel mucho más relevante en la nueva defensa europea", ha declarado Abrisqueta. "Nuestra ambición es que Armmo sea una de las compañías que lidere este movimiento desde España".

Para impulsar el proyecto desde Zafra, la compañía se encuentra actualmente contratando personal especializado procedente de diferentes países y de algunas de las compañías y programas más relevantes del sector de la defensa y los sistemas autónomos, según han indicado.