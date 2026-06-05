El Ministerio de Defensa impulsa el desarrollo de interceptores cinéticos ‘low cost’ para la neutralización de drones

El diseño prioriza la integración en sistemas de defensa multicapa, fabricación modular y escalabilidad para su producción masiva.

Estas soluciones buscan minimizar el daño colateral y emplearán métodos hard-kill no explosivos, como redes o colisión cinética optimizada.

Los nuevos interceptores deberán operar en entornos con señales GNSS degradadas y emplear sistemas de navegación autónoma avanzados.

El Ministerio de Defensa impulsa el desarrollo de interceptores cinéticos de bajo coste para neutralizar drones hostiles.

Los sistemas de drones de bajo coste y alta maniobrabilidad han supuesto un cambio de paradigma en los campos de batalla actuales, transformando con su presencia la arquitectura de seguridad más convencional.

Para hacer frente a este tipo de amenazas, el Ministerio de Defensa ha impulsado un proyecto dentro del Programa COINCIDENTE con el propósito de que compañías españolas desarrollen tecnologías para la interceptación cinética y la neutralización de estos sistemas.

Una de las características que marcan este tipo de tecnología es la asimetría de los costes que provoca derribar estas aeronaves con misiles guiados de alta tecnología y coste.

A esta debilidad estructural, señalan desde el propio Ministerio, se añade la evolución tecnológica de estos sistemas, que incorporan cada vez más un sistema de navegación inercial independiente a las constelaciones satelitales como GPS o Galileo.

Las últimas iteraciones de algunos modelos también incluyen técnicas de salto de frecuencia y guiado terminal autónomo basado en inteligencia artificial.

Todas estas medidas proporcionan una capacidad de navegación y ataque muy avanzada y resistencia a medidas de guerra electrónica convencional.

Además, "el empleo sistemático por parte del adversario de señuelos de bajo coste" se combina con el empleo de contramedidas optrónicas y "degrada aún más el rendimiento de las soluciones tradicionales".

El dron interceptor Sting de Ucrania. Wild Hornets Omicrono

"Este conjunto de factores hace imprescindible un cambio de paradigma en las capacidades de interceptación", apuntan desde Defensa.

Desarrollo de interceptores

El Ministerio liderado por Margarita Robles afirma la necesidad urgente de "desarrollar interceptores de bajo coste y despliegue masivo" con una alta eficacia de interceptación en entornos denegados".

Estos mismos interceptores deberán integrarse en arquitecturas de defensa multicapa, garantizando alta disponibilidad y reposición rápida.

Estarán "concebidos como drones diseñados específicamente para detectar, perseguir y neutralizar UAS hostiles mediante métodos cinéticos o mecánicos".

Deberán ser capaces de operar en "condiciones de degradación de la señal GNSS y pérdida de enlace de datos", lo que conduce a la necesidad de incorporar cierto grado de autonomía, y resistir frente a medidas optrónicas.

Ese grado de autonomía va determinado en buena medida por el guiado terminal. Tal y como explican, el "desarrollo de algoritmos de visión artificial embarcados que permitan la identificación, segmentación y fijación del blanco en tiempo real".

Esta tecnología permitirá el impacto del dron interceptor contra su objetivo incluso habiendo perdido enlace con el operador.

Asimismo, el interceptor estará optimizado para alta velocidad y capacidad de maniobra en entornos complejos.

En cuanto a la navegación en entornos electromagnéticos degradados, el Ministerio de Defensa explica que las compañías encargadas del proyecto deberán implementar un sistema de navegación no dependiente de satélites.

En su lugar, se establece uno basado en odometría visual, SLAM o sensores inerciales de nueva generación.

Una de las características que deberán tener los interceptores es un mecanismo de neutralización de bajo daño colateral.

Para ello, se llevarán a cabo investigaciones en métodos hard-kill que no dependan necesariamente de explosivos, como pueden ser las redes eyectables, colisión cinética optimizada —hit-to-kill— o cargas de fragmentación dirigida de corto alcance.

Los dos últimos puntos que menciona el Ministerio de Defensa como claves es la arquitectura modular y la escalabilidad.

Para el primero, advierten que los interceptores deberán poder integrarse con sistemas de detección externos —como radares de defensa y sensores acústicos y electroópticos— mediante protocolos de mando y control estandarizados.

En cuanto a la escalabilidad industrial, los sistemas tendrán un proceso de fabricación que "garanticen una producción masiva y rápida en escenarios de conflicto de alta intensidad".

"Se valorarán los diseños orientados a la fabricación para facilitar una reposición inmediata del inventario", siendo esta una de las características que han priorizado desde el Ministerio para este proyecto.