El Ejército de Tierra dota a sus lanzagranadas LAG-40 y Mk 19 con munición importada desde Sudáfrica por 3 millones

El LAG-40 y el Mk 19 destacan por su potencia, cadencia de tiro y capacidad para perforar blindajes ligeros, siendo piezas clave en el arsenal español.

Estas adquisiciones forman parte de un acuerdo marco de más de 15 millones de euros para reponer arsenales tras el envío de material militar a Ucrania.

Los contratos incluyen granadas de entrenamiento TP-T y granadas de doble propósito HEDP, destinadas a los lanzagranadas LAG-40 y Mk 19.

El Ejército de Tierra ha adjudicado dos contratos a Rheinmetall Denel Munition para importar granadas de 40 x 53 mm por casi 3 millones de euros.

El Ejército de Tierra ha adjudicado dos contratos a Rheinmetall Denel Munition, la filial sudafricana del gigante alemán, para el suministro de granadas de 40 x 53 milímetros por casi tres millones de euros. La fuerza terrestre pretende dotar con esta munición a sus sistemas de armas LAG-40 y Mk 19.

El primero de los contratos es por granadas de entrenamiento TP-T y asciende a 696.960 euros. Estos proyectiles están diseñados para prácticas de tiro y cuentan con un trazador visual. Los mismos simulan el comportamiento balístico de la munición real pero sin carga explosiva, lo que posibilita a los operadores adiestrarse de forma segura.

El segundo es el más cuantioso, con un valor de 2,2 millones de euros, y persigue la compra de granadas de doble propósito (HEDP, por sus siglas en inglés). Se trata de munición de alta velocidad con un alcance efectivo de 2.200 metros.

Los HEDP puede actuar como granada antipersona, que estalla mediante una espoleta de impacto para neutralizar tropas con su onda expansiva y metralla; y también como proyectil antiblindaje, gracias a que su carga hueca es capaz de penetrar vehículos de blindajes ligeros.

Ambos contratos responden a un acuerdo marco que el Ejército de Tierra selló con Rheinmetall, en noviembre de 2024, por algo más de 15 millones de euros y una duración de dos años. El mismo incluía, además, granadas rompedoras HE.

En los últimos años, la fuerza liderada por el general de ejército Amador Enseñat y Berea ha incrementado la compra de munición de distintos calibres con el fin de reponer las existencias de sus arsenales, mermadas a raíz de la ayuda militar enviada a Ucrania.

De hecho, la invasión rusa evidenció -rápidamente- lo limitados que eran hasta entonces los almacenes de armamento de los países europeos.

La compañía germana ha sido el proveedor preferente del Ejército español. Su filial local, Rheinmetall Expal Munitions, ha suministrado proyectiles para mortero de 60, 81 y 120 milímetros y para obús de 105 y 155 milímetros. Estos contratos ascienden a casi 400 millones de euros.

De igual manera, la empresa alemana entregará casi medio millón de cargas modulares para munición de 155 mm por 205 millones de euros.

Lanzagranadas LAG-40 y Mk 19

El lanzagranadas automático LAG-40, diseñado en 1983 por la entonces Empresa Nacional Santa Bárbara, es un pilar del Ejército de Tierra de España por su potencia y versatilidad. Esta arma destaca por su sistema de largo retroceso del cañón, un principio mecánico ideal para reducir los esfuerzos estructurales en la recarga y garantizar estabilidad.

Además, su flexibilidad operativa permite emplearlo de forma selectiva tanto en la modalidad de tiro a tiro como en ráfaga libre.

Con un peso de 34 kilogramos, ofrece una excelente adaptabilidad táctica, pudiendo instalarse en vehículos ligeros, blindados, embarcaciones, helicópteros o sobre un trípode terrestre de 22 kilogramos, operando habitualmente en combinación con ametralladoras pesadas.

Su sistema cuenta con alimentación por cinta eslabonada de calibre 40 x 53 milímetros, la cual puede introducirse por ambos lados mediante un sencillo cambio de piezas que optimiza su maniobrabilidad.

Lanzagrandas Mk 19 US Navy

En cuanto a su rendimiento, el LAG-40 alcanza una cadencia de 215 disparos por minuto y propulsa proyectiles a 240 metros por segundo. Su alcance eficaz se sitúa en 1.500 metros, con un máximo de 2.200 metros, y dispara munición rompedora, de doble efecto o instrucción, logrando perforar hasta 50 milímetros de blindaje. Su efectividad ha sido probada con éxito en Turquía, Oriente Próximo e Iberoamérica.

Por su parte, el Mk 19 fue diseñado por Saco Defense Industries, hoy parte de la estadounidense General Dynamics, entró en servicio en el Ejército de Estados Unidos durante la Guerra Fría y debutó en la guerra de Vietnam.

Este sistema totalmente automático es accionado por el retroceso del disparo, utilizando la presión generada en la recámara para cargarse y volver a amartillarse a cerrojo abierto, al tiempo que se refrigera por aire para evitar el sobrecalentamiento de su munición.

Con un peso total de 35,1 kilogramos con munición incluida y una longitud de casi 1.095 milímetros, el arma se alimenta eficientemente mediante cintas de 32 o 48 granadas. En combate, alcanza una cadencia de tiro de entre 325 y 257 disparos por minuto, con velocidades de proyectil de 241 metros por segundo.

Su alcance efectivo es de 1.500 metros, limitado por su alza plegable, aunque puede lograr una distancia máxima de 2.212 metros, manteniendo un radio de acción de de cinco metros por granada y una capacidad de penetración de 51 milímetros.

Tácticamente, el Mk 19 ofrece una gran ventaja de supervivencia, ya que cuenta con un apagallamas y no produce humo al disparar, dificultando notablemente su localización y neutralización enemiga.