EEUU sustituye dos décadas de software de morteros por "Mortars App" una aplicación de Android para móviles

La implementación ha recibido buena acogida por parte de las tropas, destacando su facilidad de uso y una interfaz moderna que mantiene la lógica operativa de los programas anteriores.

Desarrollada por el DEVCOM en Nueva Jersey, la aplicación sustituye al Mortar Fire Control Software (MFCS) y al Lightweight Handheld Mortar Ballistics Computer (LHMBC), facilitando el mantenimiento y las actualizaciones.

La Mortars App unifica las funciones de cálculo y gestión del fuego en una sola plataforma, simplificando la logística y reduciendo el peso y coste del equipo necesario.

El Ejército de EE.UU. ha estandarizado la nueva aplicación Mortars App en dispositivos Android para el control de tiro de morteros, reemplazando dos sistemas de software con más de 20 años de antigüedad.

El Ejército de Estados Unidos ha estandarizado una nueva aplicación de control de tiro basada en teléfonos inteligentes para todas sus unidades de morteros, en sustitución de dos sistemas heredados con más de dos décadas de antigüedad. La solución, denominada Mortars App, funciona en dispositivos Android y unifica las capacidades de cálculo y gestión de fuego.

Autorizada en marzo de 2026, la aplicación se ha establecido como software estándar para los morteros M32A2 en toda la fuerza terrestre. Su implementación ha sido rápida: la 82ª División Aerotransportada la integró y aprendió a emplearla en un tiempo mínimo, según indica Defence Blog.

Desarrollada por ingenieros del Centro de Desarrollo de Capacidades de Combate del Ejército (DEVCOM) en el Arsenal Picatinny, en Nueva Jersey, la aplicación reemplaza al Mortar Fire Control Software (MFCS), operativo desde 2003 en unidades de morteros pesados y montados, y al Lightweight Handheld Mortar Ballistics Computer (LHMBC), introducido en 2004 para equipos ligeros y desmontados.

Con esta decisión, se pone fin a más de dos décadas de dependencia de dos arquitecturas de software independientes que, aunque habían demostrado su fiabilidad operativa, presentaban crecientes problemas de sostenimiento tecnológico.

Los desarrolladores originales habían abandonado los programas, dificultando su mantenimiento, mientras que las actualizaciones debían realizarse por duplicado en sistemas distintos y estrechamente vinculados a plataformas de hardware específicas.

Seguridad en combate

Los morteros constituyen uno de los principales medios de apoyo de fuego orgánico de las unidades de infantería. El mortero M120 de 120 milímetros, el más pesado del inventario desmontado del Ejército estadounidense, puede lanzar proyectiles de 13,6 kilogramos a una distancia aproximada de 7,2 kilómetros.

Para garantizar la precisión de los disparos es necesario calcular múltiples variables, entre ellas la distancia al objetivo, el azimut, las cargas de proyección, el tipo de munición, las condiciones meteorológicas y las características balísticas específicas de cada proyectil.

Boinas Verdes del 7.º Grupo de Fuerzas Especiales (Aerotransportado) practican el disparo de morteros el 22 de enero de 2026 en la Base de la Fuerza Aérea Eglin, Florida. US Army

Un error en estos cálculos puede provocar tanto el fallo del objetivo como impactos sobre fuerzas propias, por lo que el software encargado de realizar estas operaciones es considerado un sistema crítico para la seguridad.

Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 2010, los sistemas heredados se volvían cada vez más difíciles de mantener. Además, los militares seguían utilizando equipos de tamaño similar a ordenadores portátiles en un contexto en el que los teléfonos móviles ya disponían de una capacidad de procesamiento superior.

Nueva arquitectura digital

El origen del proyecto se remonta a 2015, cuando el Cuerpo de Marines solicitó una versión Android del sistema LHMBC. Los primeros intentos de adaptar la arquitectura existente no ofrecieron resultados satisfactorios, lo que llevó al Centro de Ingeniería de Armas y Software a desarrollar una solución completamente nueva.

La respuesta fue el Common Fire Control Framework, una arquitectura modular e independiente del dispositivo diseñada para servir como base de futuras aplicaciones de control de fuego. Los trabajos específicos sobre la Mortars App comenzaron en 2020 y concluyeron antes de lo previsto en 2023.

La versión inicial ya superaba ampliamente las capacidades de los intentos anteriores de modernización.

Posteriormente, la versión 4.0 completó las pruebas formales en enero de 2024, mientras que el MFCS recibió su última actualización ese mismo año antes de ser definitivamente sustituido.

Del ordenador portátil al teléfono móvil

La principal novedad del sistema reside en el hardware empleado. Mientras que el LHMBC requería un ordenador portátil específico y el MFCS funcionaba en dispositivos de categoría similar a un ordenador de campaña, la nueva aplicación puede ejecutarse en teléfonos y tabletas Samsung con sistema operativo Android.

Según sus desarrolladores, esto reduce significativamente el peso del equipo, simplifica la logística y abarata los costes de sustitución. Además, unifica en una única plataforma las funciones que anteriormente estaban repartidas entre dos programas distintos.

La transición también parece haber sido bien recibida por las tropas. La 82ª División Aerotransportada, una de las unidades con mayor experiencia operativa y usuaria habitual del antiguo MFCS, adoptó la nueva aplicación con una formación mínima y proporcionó comentarios para perfeccionar el sistema.

Julia Gustafson, responsable del proyecto y ingeniera informática del DEVCOM Armaments Center, aseguró que numerosos militares trasladaron directamente al equipo de desarrollo su satisfacción con la nueva herramienta, destacando que mantenía la lógica de funcionamiento del software anterior, pero con una interfaz más moderna y accesible, según indica la US Army.