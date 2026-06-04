La gallega Binarial desarrollará tecnologías de navegación autónoma para la Armada junto a Navantia y SATEC

En colaboración con SATEC, participa en el proyecto TETHRA para desarrollar un sistema de mando y control de enjambres de drones marinos basado en redes descentralizadas.

Trabajará en el proyecto NÉBOA junto a Navantia para crear un sistema de toma de decisiones que permita navegación marítima 100% autónoma, incluso sin señal satelital.

La empresa ha sido adjudicataria de dos retos estratégicos del Ministerio de Defensa dentro del proyecto Elementos Esenciales del Buque Autónomo (EEBA).

Binarial, con sede en Ames (A Coruña), desarrollará tecnologías de navegación autónoma para la Armada española junto a Navantia y SATEC.

La compañía tecnológica gallega, con sede en Ames (A Coruña), ha sido confirmada como adjudicataria de dos retos estratégicos del Ministerio de Defensa dentro del marco del proyecto Elementos Esenciales del Buque Autónomo (EEBA).

Según han indicado en un comunicado, la validación, otorgada por la Armada española, el CDTI y AINDEF, supone la aplicación directa de su tecnología de Inteligencia Artificial Física a los entornos tácticos de defensa más exigentes.

Unos donde la "fiabilidad y la capacidad de decisión son críticas", apuntan.

El proyecto EEBA es una iniciativa de innovación abierta promovida por la Armada para acelerar el desarrollo de tecnologías duales y fortalecer la base industrial y tecnológica de defensa española.

La adjudicación de estos dos retos sitúa a la compañía "entre las empresas con mayor contribución al desarrollo de las capacidades tecnológicas que definirán la próxima generación de sistemas navales autónomos en España".

En particular, Binarial se centrará en dos áreas. La primera está protagonizada por el proyecto NÉBOA y tiene lugar en consorcio con la empresa pública Navantia.

NÉBOA tiene el objetivo de desarrollar un sistema de toma de decisiones para garantizar una navegación marítima 100% autónoma, pasiva y donde las decisiones del sistema pueden ser comprendidas, auditadas y justificadas por los operadores.

La propuesta de la compañía gallega "asegura la operatividad total en entornos de señal satelital denegada, garantizando misiones sin dependencias externas".

Por otro lado, la segunda área en la que trabajará Binarial es dentro del proyecto TETHRA, en consorcio con SATEC.

Se trata de un sistema avanzado de mando y control para enjambres de drones marinos basado en redes descentralizadas.

"Esta tecnología permite la cooperación autónoma y la reorganización automática del sistema ante la pérdida de unidades, eliminando la vulnerabilidad de depender de un servidor central".

La confirmación de estos proyectos, aseguran, "certifica de forma objetiva la madurez y el carácter dual de las soluciones de Binarial, situando a la compañía en un escenario óptimo para acelerar su hoja de ruta".

El desarrollo de esta tecnología se realiza íntegramente en sus instalaciones ubicadas en la localidad de Ames (A Coruña).

"Lograr este nivel de reconocimiento competitivo es el resultado directo de nuestra apuesta constante por la I+D de vanguardia en Inteligencia Artificial Física", ha declarado Rodrigo Randulfe, CEO y cofundador de Binarial.

"La verdadera soberanía se construye desde el talento y la capacidad de ejecución, garantizando sistemas autónomos avanzados sin depender de terceros".