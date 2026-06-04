Dirigida por la Sexta Flota de EEUU, la OTAN lleva al Báltico a 6.000 militares en maniobras para "disuasión robusta"

La participación de Suecia y Finlandia, recientes miembros de la OTAN, refuerza la integración defensiva del espacio nórdico-báltico frente a la presencia militar rusa en la región.

Las maniobras pretenden garantizar la libertad de navegación y la defensa conjunta de rutas marítimas estratégicas desde EE.UU. hasta los países bálticos.

El ejercicio se centra en guerra antisubmarina, operaciones anfibias y contramedidas contra minas, buscando demostrar una disuasión robusta ante Rusia.

La OTAN realiza las maniobras BALTOPS 2026 en el mar Báltico con 6.000 efectivos y 20 buques de 15 países, liderados por la Sexta Flota de EE.UU.

Las maniobras militares BALTOPS 2026 comenzaron este jueves en el mar Báltico con la participación de unos 6.000 efectivos y cerca de 20 buques de la OTAN, procedentes de 15 países. Se trata del mayor ejercicio marítimo en esta región del noreste de Europa, que se desarrollará hasta el próximo 19 de junio.



La operación, dirigida por la Sexta Flota de los Estados Unidos, estará centrada en "la guerra antisubmarina, las operaciones anfibias y las contramedidas contra las minas", según precisó la OTAN, mientras que desde las Fuerzas Armadas de Alemania, señalaron en un comunicado que las maniobras sirven como "demostración de disuasión robusta".

Con el buque insignia USS Mount Whitney como plataforma de mando, el ejercicio busca proyectar una señal estratégica de cohesión y capacidad disuasoria de la Alianza frente a Rusia, en un contexto de elevada tensión regional.

Las BALTOPS 2026, según el Ejército alemán, están destinadas a "garantizar la libertad de navegación en el mar Báltico", y tienen un escenario centrado "en las necesidades operativas para garantizar la defensa nacional y de la alianza, así como para participar en operaciones -incluida la lucha contra el terrorismo internacional- en la zona marítima del Báltico".



Las maniobras, con abundante presencia de medios militares navales y aéreos, representan "una misión que va más allá del mar Báltico: la protección conjunta de todas las rutas marítimas estratégicas, desde la costa este de EEUU hasta los países bálticos", indicaron las Fuerzas Armadas de Alemania, país que cuenta con unos 2.400 kilómetros de costa, sumadas sus riberas del mar del Norte y del mar Báltico.

El menor número de unidades desplegadas en esta edición responde al compromiso simultáneo de la Armada estadounidense en otros escenarios, como el estrecho de Ormuz y el Ártico.

Las operaciones comenzarán en el Báltico occidental antes de desplazarse hacia el este, hacia la zona que rodea la isla sueca de Gotland.

Importancia del Báltico

El mar Báltico se ha consolidado como uno de los principales focos de tensión en la geopolítica europea desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

La región ha sido escenario de incidentes que han afectado a infraestructuras submarinas europeas, así como de frecuentes intercepciones de aeronaves militares rusas.

En este contexto, la participación de Suecia y Finlandia —incorporadas recientemente a la OTAN, en 2024 y 2023 respectivamente— subraya la creciente integración en materia de defensa entre los países del espacio nórdico-báltico, que incluye también a Alemania y Polonia.

Todo ello en un entorno marítimo donde Rusia mantiene una flota submarina operativa con base en Kaliningrado y San Petersburgo.