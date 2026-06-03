La industria de la defensa supera los 80.000 euros de salario medio mientras las empresas sufren falta de talento

La presencia femenina en el sector de defensa es del 20,6%, inferior al 28% de la industria manufacturera, evidenciando retos en igualdad de género.

Existe una creciente escasez de talento especializado, con previsión de cubrir hasta 350.000 puestos en los próximos años debido al relevo generacional.

El sector genera unos 36.000 empleos directos, 37.000 indirectos y 15.000 inducidos, destacando su peso como polo de empleo industrial.

La industria de la defensa en España ofrece una remuneración media bruta superior a los 80.000 euros anuales, duplicando la del sector servicios.

La industria de defensa, al calor de los programas nacionales e internacionales promovidos por el aumento en el gasto, se ha convertido en una de las mejor pagadas en España.

Según el Observatorio del Metal 2026, impulsado por la patronal y los sindicatos, el sector duplica la remuneración del sector de la defensa duplica la remuneración del sector servicios al mismo tiempo que acelera su peso industrial en España y está en busca de perfiles altamente cualificados.

Esta escalada inversora se traduce en mejores salarios y mayor capacidad de atracción de empleo cualificado.

La remuneración media bruta supera los 80.000 euros anuales. Todo ello en un contexto marcado por el incremento global de la inversión militar, la búsqueda de autonomía estratégica europea y la creciente demanda de personal especializado.

Así lo recoge el informe titulado Diagnóstico del sector industrial de la defensa y seguridad en España, que está siendo presentado hoy por el sindicato UGT FICA en el marco del Observatorio del Metal que se celebra esta mañana en Manresa (Barcelona).

El Observatorio está organizado por la Fundación del Metal para la Formación (FMF), integrada por Confemetal, UGT FICA y CCOO Industria.

El estudio sitúa a la defensa como uno de los grandes polos de empleo industrial en España.

Según fuentes públicas citadas en el informe, genera alrededor de 36.000 empleos directos, 37.000 indirectos y otros 15.000 inducidos, en áreas que abarcan desde la aeronáutica y espacio hasta electrónica, ciberdefensa, simulación o sistemas satelitales.

"El auge del sector se produce, además, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica y el incremento global del gasto en defensa", apuntan.

Actualmente, 41 países se encuentran inmersos en conflictos armados en todo el mundo, prácticamente uno de cada cuatro.

Talento especializado

Más allá de la cantidad de puestos de trabajo y la remuneración media bruta, lo que se extrae del informe es una importante falta de perfiles cualificados.

El crecimiento "de la industria empieza a chocar con una creciente escasez de talento especializado".

"La elevada complejidad tecnológica de las actividades vinculadas a defensa, espacio, electrónica o simulación está disparando la demanda de perfiles con alta cualificación técnica, en un mercado donde las empresas españolas compiten ya con grandes grupos industriales europeos por atraer talento.

Según el informe, la defensa figura entre las actividades del metal con mayores necesidades de relevo generacional.

"El conjunto del sector calcula que deberá cubrir hasta 350.000 puestos de trabajo en los próximos años, en parte por la jubilación de cerca de 240.000 trabajadores durante la próxima década".

Presencia femenina

El informe también identifica retos que abordar en materia de igualdad. La presencia femenina en la industria manufacturera es del 28%, mientras que en el segmento de la defensa ese porcentaje se reduce hasta el 20,6%.

Una cifra que pone de relieve "la todavía masculinización de algunos subsectores industriales y tecnológicos".

Además del impacto laboral, el estudio concluye que la industria de la defensa tiene potencial para convertirse en uno de los motores de la reindustrialización española.

En concreto, en ámbitos ligados a tecnología avanzada, autonomía estratégica y cadenas industriales de alto valor añadido.

Tal y como explica Lucas Moore, técnico de política industrial de UGT FICA y responsable del estudio, "estamos hablando de una industria que no solo genera empleo de calidad y altamente cualificado, sino que además puede actuar como tractor tecnológico e industrial para el conjunto de la economía española".

"El reto ahora es que España sea capaz de formar, atraer y retener el talento que necesita una industria cada vez más sofisticada y estratégica", ha indicado Moore. "La competencia internacional por estos perfiles ya es enorme y se intensificará en los próximos años".