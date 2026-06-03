GMV nombra a Ricardo Sáenz Amandi en el puesto de director general de defensa y seguridad

El nombramiento se enmarca en la estrategia de largo plazo de GMV, en un contexto donde la defensa y la seguridad adquieren mayor relevancia.

Manuel Pérez Cortés, tras más de cuatro décadas en la compañía, continuará como asesor para garantizar la continuidad estratégica.

Sáenz Amandi cuenta con 30 años de experiencia en GMV y ha desempeñado un papel clave en la gestión de los principales programas del área.

GMV ha nombrado a Ricardo Sáenz Amandi como nuevo director general de Defensa y Seguridad, sucediendo a Manuel Pérez Cortés.

La española GMV ha nombrado a Ricardo Sáenz Amandi como nuevo director general de Defensa y Seguridad, reforzando así el liderazgo de la compañía en un ámbito estratégico en el actual contexto geopolítico.

Sáenz Amandi era, hasta ahora, director de programas de defensa y seguridad, y cuenta con 30 años de experiencia en el sector en GMV.

Durante este tiempo, informan en una nota, ha desempeñado un papel clave en la gestión de los principales programas del área, así como en la relación con clientes e instituciones nacionales e internacionales.

"GMV ha consolidado una posición de referencia en el sector de defensa y seguridad gracias al talento y compromiso de sus profesionales, a la confianza depositada por sus clientes y al liderazgo de Manuel Pérez Cortés", ha declarado Ricardo Sáenz Amandi.

"Asumo esta nueva responsabilidad con ilusión y compromiso, con el propósito de seguir impulsando las capacidades de la compañía y contribuir, desde la industria, a dar respuesta a los desafíos presentes y futuros en materia de defensa y seguridad que afronta nuestra sociedad".

Sáenz Amandi sucede en el cargo a Manuel Pérez Cortés, quien deja la primera línea ejecutiva tras más de cuatro décadas de contribución al desarrollo de GMV.

No obstante, Pérez Cortés continuará vinculado a la compañía como asesor, aportando su experiencia y conocimiento para garantizar la continuidad en la hoja de ruta estratégica del área.

Desde GMV, explican que este nombramiento responde a la estrategia de largo plazo de la compañía y se produce en un contexto geopolítico que refuerza la relevancia de la defensa y la seguridad, así como los desafíos asociados a este ámbito.

En este escenario, GMV "seguirá reforzando su papel como actor clave dentro de la base tecnológica e industrial de la defensa, contribuyendo al desarrollo de las capacidades avanzadas que garanticen la seguridad y defensa de España y sus aliados".