Eurodiputados de PSOE y PP coinciden en la necesidad de "construir un pilar europeo dentro de la OTAN"

Proponen financiar la reconstrucción de Ucrania utilizando activos rusos congelados y abogan por una estructura de mando y control común en defensa europea para superar la fragmentación actual.

Se evidencian diferencias entre los eurodiputados en temas como la relación con Rusia, Irán y el futuro de la relación transatlántica, aunque comparten el objetivo de una Europa más fuerte en defensa.

Ambos destacan la importancia de reducir las dependencias estratégicas, especialmente en tecnología y defensa, y avanzar hacia una mayor autonomía europea frente a Estados Unidos.

Eurodiputados de PSOE y PP coinciden en la necesidad de acelerar la construcción de una capacidad europea de defensa y reforzar el pilar europeo dentro de la OTAN.

Los eurodiputados españoles de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, Nicolás Pascual de la Parte (PP) y Javier López (PSOE), coinciden en la necesidad de acelerar la construcción de una auténtica capacidad europea de defensa, reducir las dependencias estratégicas y reforzar el pilar europeo de la OTAN.

Ambos destacan además en que el giro estratégico de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico va más allá de Donald Trump. Mientras Pascual recordó que existe un consenso bipartidista en Washington para concentrar esfuerzos frente a China, el vicepresidente López sostuvo que "ese alineamiento automático estratégico ya no está" y que Europa deberá acostumbrarse a actuar con mayor autonomía en un escenario internacional cada vez más competitivo e incierto.

Pese a sus coincidencias en la mayor parte de los temas relativos a la Seguridad y la Defensa, también evidenciaron diferencias en cuestiones como Rusia, Irán o el futuro de la relación transatlántica.

Pese a sus diferencias ideológicas, ambos eurodiputados coincidieron en que Europa debe asumir una mayor responsabilidad sobre su propia defensa sin renunciar al vínculo transatlántico.

Pascual defendió la creación de un auténtico pilar europeo dentro de la Alianza Atlántica. "El objetivo fundamental nuestro es crear un pilar europeo dentro de la OTAN", afirmó.

A su juicio, Europa debe ser capaz de actuar frente a amenazas de forma autónoma, "con independencia de que Estados Unidos quiera o no quiera participar", aunque reconoció que ese proceso debe desarrollarse con el apoyo de Washington porque "las capacidades están diseñadas sobre el modelo de Estados Unidos".

El eurodiputado del PP aseguró además que Estados Unidos ya ha trasladado a los aliados europeos la necesidad de asumir más responsabilidades. "Quieren que Europa sea autosuficiente para su defensa convencional, que lo hagamos y que lo hagamos con nuestro dinero", señaló, insistiendo en que el continente debe desarrollar esas capacidades "sí o sí" antes de 2030.

Nicolás Pascual de la Fuente, eurodiputado del PP. Yolanda Rodríguez

En este contexto, apostó por redefinir la relación transatlántica sobre una base de igualdad estratégica. "La nueva relación con Estados Unidos tiene que ser una relación de igual a igual, no de dependencia", afirmó. "No puedes tener una alianza entre iguales y tú dependes totalmente".

Por ello, defendió una Europa más fuerte dentro de la OTAN, capaz de sostener por sí misma su defensa convencional. "Eso no es una alianza, eso es un protectorado", resumió al referirse al modelo actual.

López compartió el diagnóstico sobre la necesidad de reforzar las capacidades europeas, aunque puso el acento en la pérdida de confianza que atraviesa la Alianza. "La OTAN es algo que está basado en la confianza", afirmó.

Sin embargo, advirtió de que "hoy no tenemos garantías de que si le pasa algo a Europa, Estados Unidos va a venir aquí a ayudarnos y a protegernos. Ninguna garantía". A su juicio, esa incertidumbre obliga a Europa a avanzar hacia una mayor autonomía estratégica.

El eurodiputado socialista Javier López. Yolanda Rodríguez

El dirigente socialista situó el horizonte en "cinco años" para desarrollar capacidades propias de disuasión. "Todo esto que estamos diciendo aquí en Europa, ¿para qué lo queremos? No para atacar a nadie. No para bombardear a nadie, sino para tener una fuerza de disuasión suficiente que nos permita proteger la paz en Europa", explicó.

López también rechazó que fortalecer la defensa europea implique debilitar la OTAN. Al contrario, reivindicó el valor estratégico de la organización y de sus socios no comunitarios.

"La carcasa como tal tiene una cantidad de conocimientos acumulados que nosotros no podemos desaprovechar", afirmó. Por ello, defendió "un pilar fuerte europeo y autónomo que hable de tú a tú, no subordinado, dentro de la OTAN".

Dependencia tecnológica y soberanía digital

Uno de los asuntos que concitó mayor coincidencia fue la necesidad de reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos.

Pascual defendió la creación de una red satelital europea propia y subrayó que "no podemos depender de Musk y de Starlink". El eurodiputado popular explicó que disponer de capacidades espaciales y de inteligencia propias constituye una de las prioridades de la nueva agenda europea de defensa.

Un conjunto de satélites de Starlink orbita la Tierra Starlink

López amplió el diagnóstico más allá del ámbito espacial. "Toda nuestra estructura digital básicamente es americana. Todo, las nubes, la información, el software", señaló. Según el socialista, Europa deberá trasladar progresivamente sus infraestructuras digitales hacia soluciones europeas porque esas dependencias "se pueden utilizar contra nuestra seguridad".

Respecto a la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar, ambos defendieron la necesidad de mantener siempre el control humano sobre las decisiones críticas.

El eurodiputado popular afirmó que Europa debe garantizar que la inteligencia artificial "tenga siempre el control por parte de los seres humanos" y añadió que su grupo no defiende que esta tecnología sustituya "la toma de decisiones de las personas".

Por su parte, López recordó que la Unión Europea ya dispone de una regulación específica y destacó que uno de sus principios fundamentales es que "siempre haya un humano que tome la decisión, no sea una máquina".

Integración y la fragmentación

Durante su encuentro con periodistas especializados en Defensa, Pascual identificó como principal obstáculo la falta de consenso político entre los Estados miembros sobre cuáles son las amenazas prioritarias y cómo deben organizarse las capacidades comunes.

"No es cuestión de dinero, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo exactamente cuáles son nuestras amenazas comunes", afirmó. El eurodiputado popular lamentó que Europa haya comenzado movilizando recursos antes de consensuar objetivos y prioridades estratégicas.

Además, señaló directamente a Francia como uno de los frenos a una integración más profunda en materia de defensa. "Hay un país grande, que es Francia, que no está a favor de la integración de una Unión Europea de la defensa", aseguró, defendiendo la necesidad de avanzar hacia estructuras comunes de mando y control.

López coincidió en que el principal problema sigue siendo la fragmentación. "Nuestro mayor problema continúa siendo fragmentado", afirmó al referirse al gasto militar europeo, pese al fuerte incremento registrado desde la invasión rusa de Ucrania. Según explicó, Europa necesita invertir "más europeo" y desarrollar capacidades comunes en lugar de replicar estructuras nacionales.

Ucrania, reconstrucción y Rusia

En relación con Ucrania, los dos eurodiputados defendieron que Rusia debería asumir la responsabilidad de la destrucción causada por la guerra.

"Sí, debería pagarlas evidentemente porque es la potencia agresora", afirmó Pascual, aunque reconoció que "todos sabemos que no lo va a pagar".

El dirigente popular apuntó a los activos rusos congelados en Europa como una posible vía para financiar parte de la reconstrucción. Aunque hasta ahora solo se han liberado los intereses.

López coincidió en esa posibilidad y señaló que esos fondos constituyen "la vía que pudiéramos tener para forzar a Rusia a pagar gastos de reconstrucción".

Divergencias sobre Irán y Oriente Próximo

Las diferencias más evidentes surgieron al abordar la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán. Pascual defendió que la situación no puede equipararse a la invasión rusa de Ucrania.

"No es una guerra de agresión ni de invasión, es una guerra preventiva para evitar que un país se haga nuclear", argumentó. Según el eurodiputado popular, impedir que Teherán obtenga armamento nuclear constituye una prioridad estratégica global.

López, por el contrario, cuestionó los resultados de la estrategia israelí y estadounidense. "Yo creo que Israel hoy no es un sitio más seguro, Oriente Medio no es un sitio más seguro, el mundo no es un sitio más seguro", sostuvo.

El socialista consideró que el objetivo real de la campaña era debilitar al Estado iraní y reducir su capacidad como potencia regional. Y eso no parece que se haya logrado. "Ha habido una destrucción sistemática en las capacidades del Estado iraní, pero su legitimidad interna y su capacidad de negociación externa es hoy mayor que antes de la guerra", aseguró López.

Además, quiso subrayar que EEUU e Israel también deberían pagar, al igual que Rusia, los gastos de reconstrucción. "Estados Unidos es responsable y consecuente con todas sus decisiones, como es el resto del mundo".

Aunque recordó que "en la vida, como en la política internacional, sólo puedes hacer responsable a alguien si tienes una fuerza suficiente como para obligarle en el ámbito internacional. Y dado que Estados Unidos tiene la mitad del gasto militar del mundo, la capacidad que tiene el resto del mundo de obligarle es ninguna".

Pese a estas discrepancias, los eurodiputados españoles evidenciaron un amplio terreno común en cuestiones clave como el fortalecimiento de la defensa continental, la reducción de dependencias estratégicas y la construcción de un pilar europeo más sólido dentro de la OTAN.