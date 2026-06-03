La Armada modernizará sus seis cazaminas a partir de 2029: nuevo sonar, otro sistema de combate y un cañón remoto

El proyecto busca mantener la flota activa, ya que los buques, construidos en plástico reforzado, conservan un estado sobresaliente pese a sus casi 30 años de servicio.

La modernización se realizará buque por buque para no afectar la operatividad, y cada proceso durará entre seis y ocho meses.

Las mejoras incluyen un nuevo sonar de profundidad variable, un sistema de combate actualizado y la sustitución del cañón actual por una estación de armas remota.

La Armada modernizará sus seis cazaminas de la clase Segura a partir de 2029, con una inversión de 436 millones de euros.

La Armada está decidida a fortalecer sus capacidades de lucha contra minas. Con este objetivo en mente, planea llevar a cabo a la llamada modernización de media vida (MLU, por sus siglas en inglés) de los seis buques que componen su flota de cazaminas: 'Segura', 'Sella', 'Tambre', 'Turia', 'Duero' y 'Tajo'. El Ministerio de Defensa ha asignado una partida de 436 millones de euros a este proyecto, según figura en el Plan Anual de Contratación (Pacdef) para 2026.

Los trabajos sobre las embarcaciones comenzarán en 2029, según ha afirmado a EL ESPAÑOL el capitán de fragata Javier Molina, comandante de la Primera Escuadrilla de Medidas Contra Minas, quien tiene bajo su responsabilidad todos los cazaminas de España.

Molina ha señalado que el plan de la fuerza naval implica que los navíos sean sometidos a las mejoras de a uno por vez, de manera tal que no se viera afectada la operatividad. En este sentido, el militar ha calculado que el proceso de modernización de cada buque se prolongue entre seis y ocho meses. Así, todo proyecto podría extenderse por un máximo de cuatro años.

Una de las principales tareas que se acometerá sobre los cazaminas, según ha detallado el jefe de la Primera Escuadrilla de Medidas Contra Minas, será el recambio de su sonar de profundidad variable por otro más avanzado. Este dispositivo es esencial para la misión que deben desempeñar los buques, ya que es el que les permite indagar lo que se encuentra en el lecho marino.

Asimismo, la transformación alcanzará también al sistema de combate de los navíos. Esta modificación, ha subrayado Molina, posibilitará a los buques operar a una distancia segura mayor de la que lo hacen en la actualidad.

Primera Escuadrilla de Medidas Contra Minas de la Armada

Esto gracias a que la información recopilada por los drones y vehículos submarinos autónomos empleados para hallar y neutralizar minas podrá visualizarse con mayor lujo de detalles desde la embarcación, reduciendo considerablemente la exposición de la tripulación al peligro.

Ambas modificaciones supondrán cambios de calado en la manera que actualmente operan los cazaminas de la Armada. "Nos va a obligar a repensar varios procedimientos", ha asegurado Molina a este periódico.

Otra de las actualizaciones a las que se someterá a las unidades está relacionada con su armamento. En la actualidad, cada buque está equipado con un cañón naval Oerlikon 20 mm/85 GAM-B01 y la idea es sustituirlo por una estación de armas operada de forma remota, aunque por el momento no ha trascendido el modelo.

Molina ha justificado que la modernización de los seis cazaminas, y no su reemplazo por embarcaciones de nueva construcción, alegando que el estado de los mismos es sobresaliente pese a que pronto cumplirán 30 años en servicio. Esto se debe, ha explicado, a que están construidos en plástico reforzado con fibra de vidrio, resistente a las inclemencias de la mar.

Cazaminas Turia de la Armada Gastón Trelles

Al mismo tiempo, este material es fundamental para su supervivencia a la hora de identificar y destruir minas. Su firma magnética reducida evita que se activen aquellos explosivos que reaccionan al metal, a la vez que le conceden al buque una gran resistencia a las explosiones submarinas.

El capitán de fragata ha subrayado que, no obstante, el proyecto de modernización de los buques no está delineado todavía al 100%, por lo que aún existe la posibilidad de que se añadan otras modificaciones.

Los cazaminas españoles

Construidos por Navantia entre 1996 y 2005, los cazaminas de la clase Segura de la Armada son buques optimizados para la búsqueda, identificación, clasificación y neutralización de artefactos en zonas minadas.

Con un desplazamiento de 583 toneladas, presentan una eslora de 54 metros, una manga de 10,7 metros y un calado de 2,5 metros, alcanzando una velocidad máxima de 14 nudos.

Su planta propulsora utiliza el sistema combinable CODOE, que integra dos motores diésel principales y dos motores magnéticos eléctricos diseñados para bajas velocidades, sumados a dos propulsores cicloidales helicoidales Voith-Schneider.

Para sus complejas misiones, incorporan tecnologías avanzadas como el sonar AN/SQQ-32, el robot submarino Pluto Plus, vehículos Minesniper y sistemas de control remoto.

El equipamiento táctico abarca consolas especializadas, un servidor electrónico, procesador, sensor y radar de navegación, junto a un preciso sistema de control de posición y maniobra automática. Recientemente se les ha dotado del Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP COMPLEX) para la planificación de operaciones.