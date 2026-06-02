El primer Eurofighter Halcón para el Ejército del Aire sale de la línea de ensamblaje de Airbus en Getafe

El programa Halcón prevé la incorporación de 20 Eurofighter Tranche 4 y, a partir de 2030, otros 25 aparatos Tranche 4+ bajo la denominación Halcón II.

Los nuevos cazas incorporan radar AESA, aviónica avanzada, nuevos sensores y capacidad para operar misiles Brimstone, Meteor y Taurus, así como el designador electroóptico Litening V.

Las entregas de los nuevos Eurofighter Halcón I, versión Tranche 4, comenzarán este año y las primeras unidades estarán destinadas al Ala 14 en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete).

El primer Eurofighter Halcón para el Ejército del Aire ha salido de la línea de ensamblaje de Airbus en Getafe y está listo para el encendido de motor y vuelo inaugural.

La fabricación de los nuevos Eurofighter para el Ejército del Aire y del Espacio de España continúa su curso en las instalaciones de Airbus Defence and Space de Getafe.

Según ha informado la compañía, el primer ejemplar del lote Halcón I, en su versión biplaza, ha salido de la línea de montaje y "todo está listo para el primer encendido del motor y el vuelo inaugural".

El cronograma que manejan desde Airbus apunta a que las entregas al Ejército del Aire comenzarán este mismo año y las tres primeras unidades irán destinadas al Ala 14 en Base Aérea de Los Llanos (Albacete).

Antes de que eso ocurra, los F-18 destinados en el Ala 46 de Gando (Gran Canaria) se irán retirando a medida que llegan a la isla cazas Eurofighter Tranche 3 provenientes de esa misma Ala 14.

El Ministerio de Defensa firmó en junio de 2022 este programa Halcón I para incorporar 20 nuevos Eurofighter de la Tranche 4, la generación más reciente, en un lote compuesto por 16 cazas monoplazas y 4 biplazas.

Posteriormente, Defensa ordenó a finales de 2024 la compra de otros 25 aparatos —21 monoplazas y 4 biplazas— bajo la denominación Halcón II que llegarán a partir del 2030 en la versión Tranche 4+.

Entre las novedades que incorporan los Halcón se encuentra un nuevo radar de barrido electrónico (AESA) en lugar del mecánico que equipan los aparatos de anterior generación y que llevan en activo en el Ejército del Aire desde el 2003.

Eurofighter Halcon I Airbus D&S

El radar AESA supone una mejora muy importante en las capacidades de monitorización y seguimiento de objetivos, tanto en el aire como en la superficie. También proporciona mayor resistencia a las interferencias y permite algunas funciones de guerra electrónica.

También contarán con aviónica avanzada, nuevos sensores, conectividad mejorada y un sistema de armas capaz de operar los misiles Brimstone y Meteor.

Asimismo, el Ejército del Aire y del Espacio integrará elementos hasta ahora solo disponibles en el F-18 como el misil de crucero Taurus o el designador electroóptico Litening V.