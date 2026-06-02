Indra lidera la implementación de la red nacional de comunicaciones cuánticas que se integrará con Europa

Indra Space encabeza el proyecto Iberian QCI, conectando infraestructuras cuánticas de España y Portugal, y asegurando la interoperabilidad con la futura red europea.

En Madrid y Barcelona ya operan nodos y enlaces críticos, con aplicaciones probadas en sectores como la banca y la gestión de emergencias.

La compañía ha desarrollado tecnología propia para garantizar la seguridad de información sensible y proteger infraestructuras críticas frente a amenazas cuánticas.

Indra lidera el despliegue de la red nacional de comunicaciones cuánticas en España, integrándose con la infraestructura paneuropea EuroQCI.

Tras la conclusión de la fase de despliegue nacional del proyecto europeo EuroQCI, Indra se ha consolidado como un actor fundamental en el desarrollo de la red de comunicaciones cuánticas en España y se ha erigido como una de las referencias del sector en esta tecnología.

En el marco de este proyecto europeo de I+D+i, la compañía ha desarrollado la infraestructura clave para el despliegue nacional de esta red y ha liderado el paquete de trabajo de casos de uso.

Siguiendo el hilo, Indra ha aportado tecnología propia de vanguardia, según explican en un comunicado, para garantizar la seguridad de la información sensible y las infraestructuras críticas frente a las amenazas de la computación cuántica.

Gracias a este proyecto, España se sitúa a la vanguardia de la futura infraestructura paneuropea de comunicaciones cuánticas ultraseguras que impulsa EuroQCI, con el objetivo de dotar a los Estados miembro de la UE de una red blindada mediante mecanismos de Distribución Cuántica de Claves (QKD).

La Comisión Europea está trabajando con los 27 Estados miembros y la Agencia Espacial Europea (ESA) para diseñar, desarrollar y desplegar el EuroQCI, que estará compuesto por un segmento terrestre basado en redes de fibra óptica que conecten sitios estratégicos a nivel nacional y transfronterizo, añadiendo un segundo nivel en órbita.

En España, este esfuerzo ha cristalizado en una robusta infraestructura que ya cuenta con cerca de 30 nodos en Madrid y un anillo de tres nodos en Barcelona, donde ya se han realizado con éxito pruebas de enlaces aéreos y sistemas de distribución de entrelazamiento.

Aplicaciones

Indra ha ostentado el papel de arquitecto de la red y de desarrollador de soluciones de gestión.

La compañía tecnológica española ha desplegado dos enlaces críticos de fibra óptica uniendo su centro de trabajo en Torrejón de Ardoz (Madrid) con el Centro de Innovación en Tecnologías Cuánticas situado en su sede de Alcobendas.

El segundo enlace ha conectado esta última con el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, situándose aquí el nodo central de la red en la capital.

Además del despliegue físico, Indra ha implementado sus propios sistemas de gestión de claves híbridos y ha desarrollado íntegramente la capa de gestión de red y aplicaciones.

Esta tecnología, afirman, permite orquestar de forma eficiente la seguridad de las comunicaciones en un entorno complejo y altamente dinámico.

Hasta hoy, se han ejecutado un total de 14 casos de uso con administraciones públicas y entidades privadas.

El primer campo de aplicaciones que detallan desde Indra es el sector bancario. Se ha validado la transmisión de datos financieros cifrados mediante un esquema de claves híbridas que combina criptografía básica, QKD y criptografía post-cuántica (PQC).

Se trata de un triple escudo de seguridad que garantiza que la información sea invulnerable tanto ante ordenadores convencionales como ante los futuros ordenadores cuánticos.

El segundo ámbito de aplicación es la gestión de emergencias. Indra ha demostrado la resiliencia de la red en escenarios críticos, aseguran.

En este caso de uso, se probó la capacidad del sistema para conmutar automáticamente de un sistema QKD primario a uno secundario ante una caída, garantizando la continuidad del servicio de comunicaciones sin interrupciones, una capacidad vital para la seguridad nacional y la protección civil.

Con la finalización de esta fase, España queda posicionada como un "referente dentro de la red paneuropea EuroQCI, preparada para una nueva era de comunicaciones ultraseguras".

Enlace España y Portugal

También dentro del marco europeo EuroQCI, Indra Space tiene un papel de líder del proyecto Iberian QCI, que representa el segmento del sudoeste de Europa de la futura red europea de comunicaciones cuánticas.

Esto lo consigue al conectar con componentes terrestres y espaciales las infraestructuras de España y Portugal y asegurar las comunicaciones cuánticas con países europeos no vecinos.

Esta red ibérica integrada y plenamente interoperable con la futura arquitectura europea EuroQCI, conectará en su componente terrestre Vigo y Valença mediante nodos de confianza.

En cuanto a la componente espacial, se instalarán tres estaciones ópticas en Madrid, Barcelona y el sur de Portugal, conectadas al segmento terrestre en Lisboa.