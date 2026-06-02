El Ejército de EEUU quiere multiplicar por ocho la compra de misiles Patriot PAC-3 hasta alcanzar 2.798 en 2027

La iniciativa refuerza la capacidad industrial estadounidense y responde al aumento de la tensión estratégica en el Indopacífico, priorizando la protección de bases e infraestructuras críticas.

El PAC-3 MSE es el interceptor más avanzado del sistema Patriot, con tecnología hit-to-kill y mejoras en alcance y maniobrabilidad, clave para la defensa frente a misiles balísticos y otras amenazas aéreas.

El incremento busca garantizar reservas suficientes para sostener campañas prolongadas ante amenazas masivas de misiles y drones, tomando como referencia el conflicto en Ucrania.

El Ejército de EE.UU. planea adquirir 2.798 misiles Patriot PAC-3 MSE en 2027, casi ocho veces más que en 2026, con una inversión de 12.200 millones de dólares.

La defensa antimisiles sigue consolidándose como una prioridad estratégica para Estados Unidos. En este marco, el Ejército ha solicitado financiación para adquirir 2.798 interceptores Patriot PAC-3 MSE en el presupuesto de 2027, en un programa valorado en 12.200 millones de dólares.

La propuesta evidencia un cambio de fondo en la planificación militar estadounidense: más allá de incorporar nuevas capacidades, Washington busca reforzar sus reservas para sostener campañas prolongadas –como la guerra de Ucrania– frente a adversarios capaces de lanzar ataques masivos y sostenidos con misiles y drones. Y todo ello con la vista puesta en el Indopacífico.

La decisión refleja además un salto cuantitativo notable respecto a 2026, al pasar de 357 misiles PAC-3 MSE previstos a 2.798 interceptores, casi ocho veces más. En paralelo, el plan combina 1.300 millones de dólares en financiación discrecional con otros 10.900 millones en financiación obligatoria para sostener la producción.

La iniciativa se enmarca en un programa de modernización más amplio que abarca la defensa aérea y antimisiles, los fuegos de precisión de largo alcance, la lucha contra sistemas no tripulados y el desarrollo de capacidades avanzadas de mando y control, como apunta Army Recognition.

Detrás de este aumento se encuentra una realidad que los conflictos recientes han puesto de manifiesto: incluso los sistemas de defensa aérea más avanzados pueden ver agotadas rápidamente sus existencias cuando se enfrentan a campañas sostenidas de misiles y drones.

La guerra de Ucrania ha demostrado la importancia de disponer no solo de sistemas capaces de interceptar amenazas complejas, sino también de contar con inventarios suficientes para mantener el esfuerzo defensivo durante largos periodos.

Según el documento, esta experiencia está influyendo de forma creciente en las prioridades de modernización del Pentágono.

El más avanzado de los Patriot

El PAC-3 MSE constituye actualmente el interceptor más sofisticado desplegado dentro del sistema Patriot. Fabricado por la empresa Lockheed Martin, incorpora un motor cohete de doble impulso, mayor maniobrabilidad, sistemas de guiado mejorados y un alcance superior respecto a las versiones anteriores.

A diferencia de otros sistemas de defensa aérea basados en la detonación de una carga explosiva cerca del objetivo, el PAC-3 MSE emplea tecnología hit-to-kill, destruyendo la amenaza mediante impacto cinético directo.

Se trata de un interceptor principalmente para neutralizar misiles balísticos tácticos, aunque también puede enfrentarse a misiles de crucero y aeronaves avanzadas.

Además, el misil forma parte de una arquitectura integrada de defensa aérea y antimisiles que combina radares, sensores, sistemas de mando y lanzadores. En el futuro, se beneficiará de su integración con el sensor LTAMDS, destinado a ampliar la capacidad de detección frente a amenazas emergentes.

Desafío del Indopacífico

Las operaciones recientes han reforzado el protagonismo estratégico de los sistemas Patriot. Las baterías han sido desplegadas en Europa, Oriente Próximo y la región del Indopacífico como parte de las arquitecturas defensivas de Estados Unidos y sus aliados.

En Ucrania, las autoridades han informado de interceptaciones exitosas de misiles rusos avanzados, incluido el misil balístico aerolanzado Kh-47M2 Kinzhal.

En Oriente Próximo, los Patriot continúan desempeñando un papel clave en la protección frente a amenazas de misiles balísticos y ataques aéreos contra infraestructuras críticas.

Sin embargo, el trasfondo geopolítico de esta compra apunta especialmente hacia Asia-Pacífico.

El documento subraya que el aumento de inventarios encaja con la creciente prioridad otorgada por Washington a la disuasión en el Indopacífico, donde la expansión de los arsenales de misiles está modificando el equilibrio estratégico regional.

La protección de bases avanzadas, centros logísticos, infraestructuras críticas y aliados se ha convertido en un elemento central de la planificación militar estadounidense.

La industria de defensa

La operación tendría además un fuerte impacto sobre la base industrial de defensa estadounidense.

Si el Congreso aprueba la solicitud, supondrá un importante impulso para la producción de interceptores PAC-3 MSE y se alineará con los esfuerzos del Pentágono por ampliar la capacidad industrial nacional para responder a una demanda creciente tanto de las Fuerzas Armadas estadounidenses como de los aliados que operan el sistema Patriot.

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La adquisición forma parte de una modernización más amplia que incluye inversiones en el radar LTAMDS, el sistema IFPC, el sistema antimisiles THAAD y las capacidades M-SHORAD, con el objetivo de construir una defensa multicapa capaz de responder a amenazas que van desde drones hasta misiles balísticos avanzados.

Más allá de las cifras, la propuesta refleja una conclusión cada vez más compartida por los planificadores militares occidentales: las guerras del futuro estarán marcadas por ataques masivos y sostenidos con misiles y drones, donde la profundidad de los arsenales, la resiliencia industrial y las defensas aéreas en capas serán tan determinantes como la potencia de fuego ofensiva.