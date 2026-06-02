El Consejo de Ministros aprueba el programa Cervera para el desarrollo de tecnologías para seguridad y defensa

Los proyectos deberán iniciarse en 2027 y tendrán una duración de 3 o 4 años, con presupuestos de entre 2 y 5 millones de euros por proyecto.

Las ayudas, gestionadas por el CDTI, financiarán agrupaciones de 4 a 7 centros tecnológicos, fomentando la cooperación interterritorial y la incorporación de nuevos centros.

El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria 2026 del programa Cervera, dotado con hasta 70 millones de euros para proyectos de I+D en seguridad y defensa.

A través de la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades, el Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria para este 2026 del programa Cervera, que está dotado con un presupuesto de hasta 70 millones de euros.

El objetivo es financiar proyectos de investigación y desarrollo por parte de agrupaciones de centros tecnológicos centrados en la materia de la seguridad y la defensa, así como en el ámbito civil.

El Ministerio de Ciencia, según han explicado, gestionará estas ayudas a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

El programa Cervera "refleja un nuevo modelo de políticas de innovación y acelera la transferencia de conocimiento hacia las empresas en ámbitos considerados prioritarios para la competitividad y la autonomía estratégica de España".

Los proyectos impulsados a través del programa se orientan a desarrollar soluciones para mejorar las capacidades innovadoras y de transferencia de conocimiento de los centros tecnológicos, para que apoyen la competitividad del tejido empresarial español.

Asimismo, estos proyectos contarán con un presupuesto de entre 2 y 5 millones de euros.

El programa promueve igualmente la "cooperación interterritorial, financiando proyectos desarrollados por agrupaciones de entre cuatro y siete centros tecnológicos, lo que permite una amplia participación que vaya más allá de redes ya consolidadas".

Se busca el fomento de "la incorporación de nuevos centros y una densificación de las colaboraciones entre estos, ya que, aunque existen centros tecnológicos en todas las comunidades autónomas, tradicionalmente han colaborado poco entre sí, a pesar de compartir áreas de especialización y retos comunes".

El plazo de ejecución de los programas estratégicos es plurianual, de modo que las actuaciones subvencionables deberán iniciarse el 1 de enero de 2027 y podrán tener una duración de 3 o 4 años.

Seguridad y defensa

La mayor novedad en la convocatoria de este año es la definición y selección de las tecnologías prioritarias Cervera vinculadas a la seguridad y defensa, en colaboración con el Ministerio de Defensa.

Entre los campos prioritarios están los gemelos digitales avanzados para el refuerzo de capacidades de defensa; sensores cuánticos aplicados a defensa; tecnologías habilitadoras para vehículos en vuelo hipersónico; tecnologías para sistemas electromagnéticos cinéticos y metamateriales y nanomateriales avanzados para aplicaciones en defensa y seguridad.

Asimismo, explican, las tecnologías de carácter civil son economía circular y transporte inteligente.

La convocatoria continúa el impulso de la innovación en España a través del fomento de la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en tecnologías relevantes para la economía española.

"La innovación ocupa un papel relevante en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que persigue fortalecer las capacidades militares del país e impulsar la transformación del tejido productivo nacional".