3.700 militares, 71 aeronaves, 109 vehículos, 130 caballos y un borrego: así será el desfile por el día de las FFAA en Vigo

Participan unidades históricas como la Legión y los Regulares, cada una con su paso tradicional, y la clausura estará a cargo de 130 caballos de la Guardia Civil y la Batería Real.

La jornada incluye saltos paracaidistas frente a los reyes, homenajes solemnes y exhibiciones aéreas con cazas Eurofighter, F-18, Harrier y demostraciones con helicópteros y aviones de rescate.

El desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo contará con 3.700 militares, 71 aeronaves, 109 vehículos, 130 caballos y la mascota Baraka, un borrego.

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas se ha consolidado como una cita imprescindible para estrechar los lazos entre la ciudadanía y los Ejércitos, responsables de la defensa nacional. Este año, Vigo (Pontevedra) será escenario principal del acto central de esta efeméride, acogiendo una imponente exhibición de personal, medios tácticos y tradiciones que reflejan tanto el pasado histórico como el presente tecnológico del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

El desfile se articulará a lo largo de los 1.165 metros de longitud que discurre íntegramente por la Avenida de Samil. El itinerario se iniciará de manera oficial en la intersección con la Rúa Arganzada y concluirá en las inmediaciones de la Rúa do Río, proporcionando un amplio espacio para que miles de gallegos y visitantes de otras partes de España contemplen la marcha de los contingentes a pie, los escalones motorizados y el despliegue aéreo.

La jornada comenzará formalmente al mediodía con la llegada de los reyes, Felipe VI y Doña Letizia, a la Tribuna Real, momento que dará paso a los correspondientes honores militares, la tradicional revista al Batallón de Honores de la Guardia Real y el saludo protocolario a las principales autoridades del Estado y del ámbito de la defensa.

Uno de los instantes más solemnes y de mayor emotividad visual de la secuencia general será el salto paracaidista que se ejecutará justo frente a las autoridades civiles y militares. La responsabilidad de llevar a cabo esta arriesgada maniobra recae sobre los miembros de la prestigiosa Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA).

El descenso estará liderado por el subteniente Alberto Vidal Moreira, un experimentado militar originario del municipio pontevedrés de Marín, quien cuenta en su haber con 5.000 lanzamientos paracaidistas y ostenta la condición de juez internacional de la disciplina.

Paracaidista con la bandera nacional a punto de tomar tierra en Madrid Efe

Actuando como saltador guía, facilitará la aproximación del sargento primero Pablo García Matanza, natural de Lugo y recientemente galardonado con la medalla de oro por equipos en el campeonato nacional militar.

Este último tendrá el honor de portar la enseña nacional durante la caída libre para proceder, una vez en tierra, al izado oficial de la bandera que marcará el inicio del homenaje a todos aquellos que dieron su vida por el país. Coincidiendo con el toque de oración, la denominada Formación Mirlo del Ejército del Aire y del Espacio sobrevolará, con sus aviones Pilatus PC-21, la tribuna dibujando en el cielo los colores nacionales.

Desfile del Día de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente se iniciará el desfile aéreo, en el cual surcarán el espacio vigués un total de 71 aeronaves distribuidas de forma estratégica en múltiples formaciones temáticas. Los espectadores podrán apreciar el rugido de 30 aviones de combate, entre las que destacan los cazas Eurofighter pertenecientes a las Alas 11 y 14, así como los cazas F-18 adscritos a las Alas 12 y 15.

A este contingente de combate se sumarán cuatro cazas Harrier de la Flotilla de Aeronaves de la Armada, los aviones de enseñanza F-5M Freedom Fighter. Además, los asistentes también contemplarán demostraciones simuladas de reabastecimiento en vuelo por parte de un A330 MRTT.

Un Eurofighter Typhoon del Ejército del Aire y del Espacio. Indra

Tras eso, cruzarán el cielo de la ciudad gallega aeronaves de transporte pesado A400M, vectores estratégicos de aeroevacuación médica Falcon y aviones especializados en misiones de vigilancia, rescate marítimo y lucha contra incendios.

La vertiente aérea del desfile se completará con el paso de veinticinco helicópteros que representan la versatilidad de los tres ejércitos y las Fuerzas de Seguridad. Entre ellos marcharán unidades de enseñanza H135, los EC-120 Colibrí de la Patrulla Aspa, los Tigre de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, helicópteros NH-90, colosales Chinook, así como unidades Dauphin del Servicio Aéreo de la Guardia Civil y Seahawk de la Armada.

Desfile terrestre

A continuación, el relevo en la avenida de Samil lo tomará el escalón motorizado, compuesto por 109 vehículos para distintos propósitos y en diferentes configuraciones y 32 motocicletas operacionales. La marcha la iniciarán las vistosas monturas Harley-Davidson Electra Glide de la Sección de Motos de la Guardia Real, seguidas por los vehículos ligeros todoterreno Santana Aníbal de la Jefatura de la Brigada 'Galicia' VII y los contingentes representativos de veteranos, reservistas voluntarios y militares con discapacidad.

La potencia pesada del Ejército de Tierra quedará plasmada en el avance de cuatro carros de combate Leopardo 2E de la Brigada Guadarrama, acompañados por vehículos blindados de infantería sobre cadenas Pizarro, obuses autopropulsados M-109 de la artillería de campaña, vehículos de zapadores Castor y los nuevos vehículos de combate sobre ruedas 8x8 Dragón de la Legión, en sus versiones de infantería y zapadores.

El Leopardo 2E Ejército de Tierra español Omicrono

Como muestra de los últimos avances de la robótica aplicada a la defensa, la Legión exhibirá además un perro robot sobre plataforma táctica. El resto de la columna motorizada expondrá ambulancias especializadas de alta movilidad, camiones pesados con sistemas de misiles antiaéreos Patriot, furgones antidisturbios y de desactivación de explosivos de la Guardia Civil.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) dirá presente con vehículos autobomba empleados en la intervención contra incendios forestales y plataformas todoterreno con drones de reconocimiento y equipos de actividades subacuáticas.

Más de 3.700 militares

Tras el paso mecánicamente pautado de la maquinaria pesada, se dará paso a las agrupaciones que desfilan a pie. Un total de 3.746 integrantes de la Guardia Real, la Armada, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, la Guardia Civil y la UME marcharán manteniendo una estricta uniformidad de gala.

Los bloques de infantería general y marinería realizarán su progresión a una velocidad reglamentaria de 124 pasos por minuto. La riqueza histórica de las Fuerzas Armadas españolas se manifestará con especial viveza durante el tránsito de las agrupaciones con pasos específicos de marcha.

Miembros del Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión desfilando junto a Baraka, en 2024 Ejército de Tierra

La Legión, representada por el Tercio Gran Capitán, acelerará el ritmo de la avenida con su característico y veloz paso de 160 pisadas por minuto. En contraste absoluto, el Grupo de Regulares de Ceuta ejecutará su avance ralentizado a 90 pasos por minuto, acompañados por el cadencioso sonido de su tradicional Nuba de percusión y viento.

En el seno de la delegación de la Legión participará una de las figuras más queridas por el público: Baraka, un borrego macho de raza castellana de cuatro años de edad que actúa como mascota oficial del cuerpo y entrena diariamente junto a la Escuadra de Gastadores.

La clausura del desfile terrestre vendrá determinada por la elegancia de la agrupación montada a caballo, integrada por 130 equinos distribuidos entre la Sección de Honores de la Batería Real y el Escuadrón de Sables de la Guardia Civil.

Estas unidades marcharán de forma impecable a una velocidad sostenida de 180 metros por minuto antes de que los reyes procedan a despedirse de las autoridades de la urbe gallega, poniendo el broche de oro a un día memorable de exaltación institucional y cercanía con la ciudadanía.