Ucrania incorporará 36 cazas Gripen a partir de 2027 y espera sobrepasar el centenar cuando consiga financiación

Además de los Gripen, Ucrania planea adquirir hasta 100 cazas Rafale franceses y sistemas de defensa antiaérea, tras un acuerdo firmado con Francia.

Ucrania aspira a reunir hasta 150 cazas Gripen, aunque necesita asegurar más financiación para alcanzar ese objetivo.

El acuerdo con Suecia incluye el mayor paquete de asistencia militar sueca hasta la fecha, valorado en 2.000 millones de euros y que también contempla munición y apoyo en drones.

Ucrania incorporará 36 cazas Gripen suecos a partir de 2027, incluyendo 16 donados de variantes C y D, y 20 nuevos de las variantes E/F a partir de 2030.

Las Fuerzas Armadas comandadas por Zelenski apuestan por el caza de cuarta generación Gripen, fabricado por la sueca Saab, como próxima aeronave de combate.

Gracias al último préstamo concedido por la Unión Europea, Ucrania adquirirá 20 nuevos aparatos de las variantes E/F de la aeronave y podrá recibirlos a partir del 2030, tal y como ha anunciado el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, durante una visita al presidente ucraniano.

Una vez firmado este acuerdo comercial, que supondrá un desembolso de unos 2.500 millones de euros para Ucrania, Suecia donará 16 Gripen de las variantes C y D —más antiguos y menos avanzados— a la Fuerza Aérea de Ucrania como parte de la ayuda bilateral.

Estos cazas de las variantes C y D serán entregados en 2027, tal y como recoge Efe, así como munición y ayuda para la fabricación de drones.

El paquete de asistencia militar alcanza en este caso 2.000 millones de euros provenientes únicamente de fondos públicos suecos, aupándose como la mayor dotación económica realizada por el país escandinavo hasta la fecha.

"Este es un evento realmente histórico para nuestra cooperación y para nuestros países", declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una rueda de prensa realizada en la base militar de Uppsala.

Por su parte, el primer ministro sueco, describió el acuerdo como un "punto de inflexión" y explicó que los cazas suecos contribuirán a "reforzar la defensa aérea ucraniana y, con ello, a toda Europa".

El compromiso supone el "siguiente paso" a la declaración de intenciones firmada por ambas personalidades el pasado octubre para la adquisición de entre 100 y 150 cazas Gripen de la variante E, en la que la financiación todavía no estaba asegurada y no había calendario de entregas establecido.

Asimismo, Zelenski aseguró que Ucrania pretende hacerse con hasta 150 cazas, pero primero debe asegurar la financiación necesaria, y habló de ir "paso a paso" en este programa de adquisición.

"Estos aviones pueden destruir objetivos a más de 200 kilómetros de distancia", apuntó el presidente ucraniano. "Esperamos poder hacer retroceder a los cazas rusos para que no puedan lanzar tantas bombas".

Además de Suecia, Ucrania también tiene la intención de hacerse con cazas Rafale fabricados por Francia. Zelenski firmó hace unos meses un acuerdo con Macron para adquirir hasta 100 aeronaves, así como sistemas de defensa antiaérea y drones.