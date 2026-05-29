Israel coloca la inteligencia artificial en el núcleo del campo de batalla del futuro, durante la IACAS 2026

Boaz Levy subrayó que, pese al avance tecnológico, el control humano sigue siendo esencial en las operaciones militares.

El sistema Arrow de Israel Aerospace Industries logró interceptaciones inéditas de misiles balísticos fuera de la atmósfera.

La IA está redefiniendo los sistemas de defensa, permitiendo respuestas adaptativas y aprendizaje en tiempo real ante nuevas amenazas.

Israel coloca la inteligencia artificial en el centro de su estrategia militar, según Boaz Levy en la IACAS 2026.

El presidente del consejo de administración de Israel Aerospace Industries (IAI), Boaz Levy, afirmó que la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo el campo de batalla moderno y marcará el futuro de la guerra, durante su intervención en la apertura de la 65ª Conferencia Anual Israelí de Ciencias Aeroespaciales (IACAS 2026), celebrada en Israel.

El evento, uno de los principales foros aeroespaciales del país, reunió a centenares de ingenieros, científicos, investigadores y expertos del sector procedentes de la industria, el ámbito académico y la defensa.

En su discurso inaugural, Levy abordó las lecciones operativas de conflictos recientes, la creciente integración de la IA en sistemas de defensa, la transformación de la ingeniería aeroespacial y la expansión internacional de su compañía.

Según el directivo, los escenarios de combate del futuro estarán definidos por la convergencia entre inteligencia artificial, tecnologías espaciales y operaciones multisistema integradas. En este contexto, destacó el desarrollo de sistemas capaces de aprender y adaptarse en tiempo real ante amenazas emergentes.

Levy subrayó el papel de IAI en operaciones recientes, señalando que durante la operación “Rugido del León” contra Irán, los sistemas de la compañía “redefinieron los límites de protección nacional y reescribieron las reglas del enfrentamiento en el campo de batalla moderno”.

Arrow 2 IAI

En relación con las capacidades antimisiles, el presidente de IAI destacó el desempeño del sistema Arrow, al que atribuyó hitos operativos sin precedentes.

“Nuestro sistema Arrow hizo historia a nivel mundial, con interceptaciones operativas únicas en su tipo en el espacio, fuera de la atmósfera, frente a amenazas balísticas complejas”, afirmó, subrayando el posicionamiento de la empresa “en la vanguardia absoluta de la ciencia global”.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la evolución de los sistemas de defensa hacia arquitecturas basadas en IA. “Ya no desarrollamos únicamente sistemas mecánicos o electrónicos, sino sistemas de aprendizaje que se adaptan dinámicamente a amenazas cambiantes. Para nuestros ingenieros, la inteligencia artificial es un socio esencial en el pensamiento”, explicó.

No obstante, Levy advirtió sobre los límites de estas tecnologías y defendió la primacía del control humano. “La inteligencia artificial es un excelente multiplicador de fuerza, pero carece de juicio moral y ético. El ser humano sigue siendo, y seguirá siendo, el factor más importante y decisivo”, concluyó.

La conferencia IACAS se consolida así como una plataforma clave para debatir las tendencias emergentes en el ámbito aeroespacial y de defensa, en un contexto marcado por la aceleración tecnológica y la creciente relevancia de la inteligencia artificial en los entornos operativos.