El dron MQ-9B 'Predator B' recibe nuevas capacidades con un radar de alerta temprana de la mano de la sueca Saab

El Ala 23 del Ejército del Aire está integrando el pod SOAR para inteligencia de señales, reforzando la capacidad de vigilancia e inteligencia de las Fuerzas Armadas españolas.

España, que cuenta con 4 Predator B en el Ejército del Aire, no dispone aún de esta capacidad de alerta temprana y actualmente depende de la OTAN para esta función.

Este sistema permite la detección avanzada de amenazas aéreas, navales y terrestres, proporcionando vigilancia persistente y flexible para los operadores.

El dron MQ-9B Predator B ha realizado su primer vuelo equipado con el pod de alerta temprana aérea LoyalEye desarrollado por Saab.

Fruto de su alianza con la sueca Saab, la estadounidense General Atomics acaba de anunciar el primer vuelo de un dron MQ-9B Predator B equipado con un pod de alerta temprana aérea (AEW).

Se trata de una funcionalidad de detección de amenazas aéreas, navales y terrestres a través de un sistema radar avanzado, en este caso a bordo de una aeronave no tripulada.

Una vez que el sensor AEW, denominado comercialmente LoyalEye, esté disponible para los operadores del dron, "proporcionará capacidades de vigilancia aérea persistentes y rentables en regiones donde actualmente no está disponible".

España, que cuenta con 4 de estas aeronaves dentro del Ejército del Aire y del Espacio, no dispone actualmente de una plataforma de alerta temprana, siendo esta capacidad una de las tradicionales demandas de las Fuerzas Armadas.

General Atomics realizó el vuelo de prueba el pasado 19 de mayo en sus instalaciones de Desert Horizon (California, EEUU). Emplearon una unidad de MQ-9B con dos pods de AEW acoplados en los pilones de las alas de la aeronave.

El vuelo, según han explicado, marcó el inicio de un proceso de desarrollo que se prevé dure varios meses y culmine con una demostración completa de sus capacidades de cara a finales de año.

Las variantes del dron MQ-9B son SkyGuardian y SeaGuardian, la británica conocida como Protector y la nueva configuración MQ-9B STOL (Short Take Off and Landing) que se encuentra actualmente en desarrollo para su operación a bordo de portaviones.

La capacidad "AEW para el MQ-9B proporcionará información crítica desde el aire para defenderse contra municiones aéreas tácticas, misiles guiados, drones, aviones de combate y bombarderos, así como otras amenazas", según ha explicado David R. Alexander, presidente de General Atomics Aeronautical Systems.

Según Alexander, "la disponibilidad operativa de un UAS de altitud media y largo alcance es la más alta de cualquier aeronave militar y, como plataforma no tripulada, sus pilotos no corren peligro".

De hecho, este modelo de dron ha sido mencionado específicamente por Estados Unidos como uno de los vectores de inteligencia más importantes durante su guerra en Irán, librada desde finales del pasado febrero.

"Esta alianza integra el MQ-9B con LoyalEye, proporcionando a los operadores información vital para la toma de decisiones críticas", explicó en este caso Carl-Johan Bergholm, vicepresidente sénior y director del área de negocio de vigilancia de Saab.

Por su parte, el sistema "amplía las capacidades de los sistemas tripulados y ofrece vigilancia continua y mayor flexibilidad operativa", dos factores clave para el empleo de drones en el campo de batalla.

"Esto mejora el conocimiento de la situación y aumenta las probabilidades de éxito de la misión", aseguró Bergholm.

El sistema recién probado en vuelo "abarcará una amplia gama de aplicaciones", explican en el comunicado. Entre ellas está la detección y alerta temprana, el seguimiento de largo alcance, tracking simultáneo de objetivos e integración flexible de sistemas, todo ello mediante conectividad tanto en línea de visión directa como vía satélite.

Además del LoyalEye, Saab cuenta en su catálogo con el sistema AEW GlobalEye, que se integra a bordo de un avión de negocios Global 6000 de Bombardier y que acumula ya algunos pedidos y que bebe directamente del anterior sistema denominado Erieye.

GlobalEye Saab

Desde una perspectiva española, la total ausencia de este tipo de equipos en el Ejército del Aire y la modularidad del pod desarrollado por Saab abriría la puerta a su potencial adquisición y operación.

Actualmente, España depende de la OTAN a través de los Boeing E-3 Sentry, basados en el avión comercial 707, para contar con capacidad AEW.

Inteligencia de señales

El pasado 8 de febrero, tras un periodo de prueba en tierra firme, un Predator del Ejército del Aire levantó el vuelo por primera vez con un pod SOAR (Scalable Open Architecture Reconnaissance).

Se trata de un sistema diseñado por la estadounidense L3Harris para llevar a cabo inteligencia de señales desde plataformas aéreas y es considerado como uno de los más avanzados de su categoría.

Este primer vuelo, señalaron desde el Ejército del Aire y del Espacio, se "enmarca dentro del proceso de integración de esta nueva capacidad que se está llevando a cabo en las instalaciones del Ala 23 durante los meses de enero y febrero", situadas en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz).

El proceso de integración al que hacen referencia incluye el retrofit de los cuatro drones NR.05 —como se les conoce internamente— que componen la totalidad de la flota.

Predator B con el pod SOAR debajo del ala Ejército del Aire y del Espacio

Tal y como explican, todo ello "como preámbulo de los siguientes vuelos del proceso, que incluirán pruebas específicas de las capacidades de inteligencia electrónica (ELINT) e inteligencia de comunicaciones (COMINT)".

Cuando este proceso de integración se finalice, el Ala 23 "reforzará su posición como unidad de referencia en el empleo de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados", indican desde el Ejército del Aire.

Junto al CINTAER en Torrejón, proporcionará un abanico cada vez más amplio de capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento a las Fuerzas Armadas españolas. Aspectos que describen como "fundamentales en los procesos de decisión de las operaciones militares en los niveles estratégico, operacional y táctico".