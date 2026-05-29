Alemania y Países Bajos asumirán un mayor peso en el flanco oriental de la OTAN frente a Rusia

El movimiento responde a la presión para que los aliados europeos asuman mayor responsabilidad en la defensa colectiva y aumenten su gasto militar.

Esta reorganización refuerza la capacidad de reacción rápida de la OTAN en el noreste de Europa ante posibles amenazas rusas.

El Cuerpo Germano-Neerlandés, con sede en Münster, dirigirá entre 40.000 y 60.000 militares y coordinará la defensa táctica en los países bálticos.

Alemania y Países Bajos asumirán el mando de las fuerzas de la OTAN en Estonia y Letonia en caso de conflicto con Rusia.

La OTAN reforzará la defensa de su flanco oriental al asignar al Cuerpo Germano-Neerlandés el mando de las fuerzas aliadas desplegadas en Estonia y Letonia en caso de un conflicto con Rusia, según anunciaron Alemania y los Países Bajos.

La decisión supone un nuevo ajuste en la arquitectura defensiva de la Alianza en el noreste de Europa y refleja la creciente relevancia estratégica de los países bálticos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. En la actualidad, las fuerzas de la OTAN desplegadas en Estonia, Letonia, Lituania y el norte de Polonia dependen de un único cuartel general multinacional.

El movimiento se produce en un contexto marcado por las advertencias de la OTAN sobre la posibilidad de que Rusia pueda estar en condiciones de lanzar un ataque a gran escala contra territorio aliado a partir de 2029 si mantiene su actual ritmo de rearme, una hipótesis que el Kremlin rechaza.

“Con la integración del Cuerpo Germano-Neerlandés en los planes de defensa de la OTAN, ambos países asumen una mayor responsabilidad en la seguridad de Europa”, afirmó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. El responsable alemán destacó además que esta estructura militar multinacional integra a 16 países.

La reorganización también llega en un momento de creciente presión sobre los aliados europeos para reforzar sus capacidades militares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que los socios europeos deben asumir una mayor parte de la carga de la defensa colectiva y aumentar su gasto militar.

Entre 40.000 y 60.000 militares

Con sede en la ciudad alemana de Münster, el Cuerpo Germano-Neerlandés asumirá a mediados de este año las funciones de cuartel general táctico para la defensa de Estonia y Letonia, según detallaron en un comunicado conjunto los ministerios de Defensa de Alemania y los Países Bajos.

Cuando está plenamente operativo, un cuerpo de ejército puede dirigir entre tres divisiones, lo que equivale aproximadamente a entre 40.000 y 60.000 militares.

En tiempos de paz, estas estructuras mantienen una organización reducida, aunque cuentan con capacidades ya preparadas en ámbitos como la artillería, la defensa aérea o el apoyo sanitario, lo que facilita un despliegue rápido en caso de crisis.

Hasta ahora, la responsabilidad de coordinar la defensa de toda la región recaía en el Cuerpo Multinacional Noreste, con sede en la ciudad polaca de Szczecin y formado por cerca de una veintena de países aliados. Esta estructura fue reforzada en 2017 como respuesta a la anexión rusa de Crimea.

La creación de un segundo cuerpo con responsabilidades específicas sobre los países bálticos permitirá a la OTAN incrementar su capacidad de reacción y desplegar fuerzas con mayor rapidez en una de las zonas consideradas más sensibles del flanco oriental.

Según explicó un responsable militar bajo condición de anonimato a Reuters, la nueva organización permitirá a la Alianza aportar “masa con rapidez” ante cualquier escenario de crisis.