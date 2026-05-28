La preocupación por los conflictos armados crece en España y refuerza el apoyo a la seguridad y la defensa

La mayoría de los ciudadanos confía más en la OTAN y la UE para afrontar desafíos de seguridad que en las instituciones nacionales.

El 52% apoya aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB, y el 70% respalda el fomento de la industria de defensa nacional.

La migración irregular, las tensiones geopolíticas y las crisis económicas son identificadas como principales amenazas para la seguridad.

El 69% de los españoles está más preocupado por los conflictos armados que hace cinco años, según un barómetro de GAD3 para TEDAE.

La percepción de inseguridad entre la ciudadanía española ha aumentado de forma significativa en los últimos años, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica, según el II Barómetro sobre percepción social en España sobre Seguridad y Defensa elaborado por GAD3 para TEDAE.

El estudio revela que el 69% de los encuestados se muestra hoy más preocupado por los conflictos armados que hace cinco años, mientras que el 67% percibe un incremento de la inestabilidad económica y financiera.

Pese a esta creciente inquietud, las prioridades nacionales continúan centradas en cuestiones internas como el acceso a la vivienda y la estabilidad económica. No obstante, la seguridad y la defensa ganan peso como asuntos estratégicos en la opinión pública, reflejando una mayor conciencia sobre los desafíos globales.

Entre las principales amenazas identificadas destacan la migración irregular y la presión fronteriza, señaladas por el 28% de los encuestados. Les siguen los conflictos internacionales y las tensiones geopolíticas, así como las crisis económicas e inflacionarias derivadas del contexto global, ambas con un 23%.

El informe subraya además el impacto directo de la situación internacional en la vida cotidiana. El 94% de los encuestados considera que ámbitos como el precio de la energía, el coste de la vida y la economía global son los más afectados por los conflictos internacionales.

En cuanto a la capacidad de respuesta, las instituciones internacionales obtienen mayor confianza que las nacionales. La OTAN (55%) y la Unión Europea (51%) son percibidas como las mejor preparadas para afrontar estos retos, frente a solo un tercio de los ciudadanos que considera que España está preparada.

El estudio también evidencia un respaldo creciente a una mayor autonomía estratégica europea. Seis de cada diez españoles consideran necesario o imprescindible que la Unión Europea refuerce sus capacidades en seguridad y defensa y reduzca su dependencia exterior.

Gasto militar e industria

Respecto al gasto militar, el 52% apoya el objetivo de inversión del 2% del PIB fijado por la OTAN, mientras que aumenta el número de ciudadanos que considera adecuada la inversión actual en defensa.

La industria de defensa y seguridad recibe asimismo una valoración positiva. Siete de cada diez encuestados apoyan el fomento del sector a nivel nacional, y ocho de cada diez reconocen su papel clave para garantizar la seguridad del país.

Además, más de la mitad apuesta por un modelo industrial basado en empresas especializadas en áreas estratégicas como la ciberseguridad, el espacio o los sistemas navales.

El barómetro refleja una evolución en la concepción de la seguridad, cada vez más vinculada a factores como la energía, la tecnología, la resiliencia económica y la capacidad industrial.

En este sentido, el presidente de TEDAE, Ricardo Martí Fluxá, subraya que la sociedad española “entiende cada vez más la seguridad y la defensa desde una perspectiva amplia y estratégica”, destacando la importancia de reforzar capacidades industriales y avanzar hacia una mayor autonomía europea.

Por su parte, el presidente de GAD3, Narciso Michavila, apunta que la ciudadanía es cada vez más consciente del impacto directo de los conflictos globales en su vida diaria, especialmente en ámbitos como la economía y la energía.

Y subraya que "La percepción de la defensa evoluciona hacia un concepto más transversal, ligado a la resiliencia, la cooperación internacional y las capacidades estratégicas del país”.

El informe se basa en más de 2.000 entrevistas realizadas a población mayor de 18 años residente en España y confirma una tendencia al alza en la preocupación por los riesgos globales, así como un mayor respaldo a políticas orientadas a fortalecer las capacidades estratégicas, industriales y energéticas del país.