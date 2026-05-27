Polonia abre una nueva planta de fabricación de motores de control de actitud para los interceptores Patriot

Cada interceptor PAC-3 lleva 180 motores ACM, y el modelo ha sido seleccionado por el Ministerio de Defensa español para la próxima actualización de sus baterías antiaéreas.

La producción nacional en Polonia es parte de la colaboración con Lockheed Martin y busca diversificar la cadena de suministro de componentes críticos para defensa.

La empresa estadounidense L3Harris ha elegido a la polaca Wojskowe Zaklady Elektroniczne (WZE) como proveedor certificado de estos motores para el Ejército de Estados Unidos.

Polonia inaugura una nueva planta para fabricar motores de control de actitud (ACM) para los misiles Patriot PAC-3, encargados de la maniobrabilidad de los interceptores.

Los interceptores de las baterías Patriot han sido uno de los misiles que más se han disparado durante la guerra de Irán. El arsenal estadounidense de esta munición está bajo mínimos y Trump ya ha ordenado la aceleración de la fabricación que surta a sus almacenes y también sirva para cumplir con los compromisos de países terceros.

Debido a esto, la compañía americana L3Harris acaba de anunciar un nuevo proveedor de motores para los misiles en Polonia, a la que ya ha emitido una orden de compra de estos sistemas.

La europea elegida por L3Harris es Wojskowe Zaklady Elektroniczne (WZE), una empresa de defensa del gobierno de Varsovia, a la que ha encargado la "producción de motores de control de actitud como proveedor certificado para el misil Patriot (PAC-3) del Ejército de Estados Unidos".

El motor de control de actitud, conocido también por sus siglas en inglés ACM, es el encargado de parte de la maniobrabilidad para la corrección de la trayectoria del interceptor cuando se dirige al objetivo.

En colaboración con Lockheed Martin, L3Harris ha estado trabajando estrechamente con la compañía polaca para "poner en marcha la producción nacional de componentes para misiles destinados al sistema de defensa aérea Wisla de Polonia".

"L3Harris está comprometida con el aumento de la capacidad de producción de municiones críticas que protegen a nuestro país y a nuestros aliados", según ha declarado Scott Alexander, presidente de propulsión de misiles y soluciones de misiles de la compañía.

"Este hito tan importante con WZE demuestra un progreso clave en la diversificación de nuestra base de suministro de propulsión de misiles, al tiempo que garantiza que nuestros aliados globales estén equipados con tecnología de defensa crítica", ha proseguido.

La orden de compra se produce después de la instalación de equipos especializados en una nueva planta de producción de WZE en Zielonka, a la que se suma un periodo de formación de personal realizado en Estados Unidos.

WZE también ha completado con éxito varias revisiones y verificaciones que formalizan la puesta en marcha de la planta en Polonia, lo que "permite comenzar la producción inicial a baja escala en un futuro próximo", aunque no indican cuándo.

El misil PAC-3 es un interceptor móvil de alta velocidad con capacidad para operar a larga distancia, altitud media y alta, y en cualquier condición meteorológica. Se emplean para interceptar diversas amenazas como misiles balísticos tácticos, misiles de crucero o aeronaves.

Cada uno de los interceptores contiene 180 motores de control de actitud, que tienen el tamaño aproximado de un huevo y "se encienden para afinar la trayectoria del misil y asegurar el impacto directo contra el objetivo".

El PAC-3 es el estándar elegido por el Ministerio de Defensa español para la próxima actualización de las baterías.