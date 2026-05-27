Navantia firma dos Memorandos para colaborar con la Armada Croata en las corbetas multipropósito

Navantia busca generar impacto industrial en Croacia mediante transferencia tecnológica, creación de empleo cualificado y una colaboración a largo plazo con la industria local.

La propuesta se basa en el modelo Avante 2200/ALFA 3000, ya en servicio y alineado con estándares OTAN, buscando reducir riesgos y optimizar el ciclo de vida del buque.

La cooperación combina diseño, ingeniería y capacidades industriales croatas, con el objetivo de presentar una oferta competitiva e integrada para la Marina croata.

Navantia ha firmado dos Memorandos de Entendimiento con Uljanik Brodogradnja 1856 y Nortes Blue para colaborar en las corbetas multipropósito de la Armada de Croacia.

Navantia ha firmado este miércoles con sus socios croatas Uljanik Brodogradnja 1856 y Nortes Blue sendos Memorandos de Entendimiento (MoU) con el objetivo de articular una propuesta conjunta para el programa de corbetas multipropósito de la Armada de Croacia.

Los acuerdos, que consolidan las cartas de intención suscritas en marzo, establecen un marco de colaboración estratégica orientado a presentar una oferta altamente competitiva y plenamente integrada.

La cooperación se articula sobre una participación significativa de la industria nacional, combinando las capacidades de diseño, ingeniería y coordinación industrial de Nortes Blue con la experiencia constructiva y las infraestructuras de Uljanik, especialmente en la fabricación y equipamiento de los buques.

Según Navantia, este enfoque permitirá no solo ofrecer una solución naval avanzada, sino también generar impacto industrial en Croacia mediante la creación de empleo cualificado, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento del sector naval.

La propuesta presentada a la Marina croata se basa en el modelo Avante 2200/ALFA 3000, una plataforma ya en servicio, alineada con estándares OTAN y diseñada para maximizar la disponibilidad operativa desde su entrada en servicio. La compañía destaca que esta solución reduce riesgos, acorta plazos de entrega y optimiza el ciclo de vida del buque.

Más allá del suministro de las corbetas, Navantia plantea un compromiso a largo plazo con la integración del ecosistema industrial croata. En este sentido, la empresa se muestra abierta a ampliar la colaboración con otras compañías locales que aporten valor a la iniciativa, considerando los acuerdos firmados como el primer paso para consolidar su posicionamiento en el programa.

La firma

La firma tuvo lugar en la Embajada de España en Croacia, en presencia del embajador José Ramón García Hernández, quien subrayó que estos MoU reflejan el compromiso de Navantia con un programa clave para el país balcánico, así como su voluntad de fomentar sinergias con la industria local.

El acto contó con la participación de Juvel Čokić, director de Nortes Blue; Samir Hadžić, director de Uljanik Brodogradnja 1856; y Alfonso Valea, director comercial de Navantia para Europa y Turquía. Este último destacó el firme compromiso de la compañía española con el desarrollo de la cadena de valor croata.