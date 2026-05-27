Indra realiza la entrega de 14 nuevos 8x8 'Dragón' al Ministerio de Defensa y alcanza las 70 unidades

El Ministerio de Defensa considera que el programa avanza con lentitud y ha solicitado a las empresas un mayor ritmo de entregas.

Las entregas permiten continuar el proceso de evaluación en la Base Álvarez de Sotomayor en Viator (Almería).

El último lote incluye una novedosa unidad de puesto de mando de compañía, además de versiones para zapadores e infantería.

Indra ha entregado 14 nuevos vehículos 8x8 'Dragón' al Ministerio de Defensa, alcanzando un total de 70 unidades.

El conglomerado Tess Defence, liderado por Indra desde hace casi un año, continúa con su programa de entregas de vehículos 8x8 'Dragón' al Ministerio de Defensa.

El último lote completado lo componen 14 vehículos: uno de puesto de mando de Compañía, dos de puesto de mando de Sección de Infantería, tres de puesto de mando de Sección para Zapadores, un vehículo de combate de zapadores y, por último, siete unidades de combate de infantería.

La novedad de esta remesa la protagoniza la primera unidad de puesto de mando de compañía, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes de Tess Defence.

Asimismo, esta nueva incorporación permite continuar con el proceso de evaluación en las unidades tácticas que se está llevando a cabo durante los últimos meses en la Base Álvarez de Sotomayor de La Legión en Viator (Almería).

En total y hasta la fecha, el número de 8x8 entregados a Defensa asciende a 70.

Los nuevos vehículos a disposición del Ministerio incorporan las actualizaciones de software validadas por la oficina del programa en concordancia con el proceso de evaluación que van trasladando los militares a la industria.

Las mismas fuentes explican que, coetáneo a este proceso de entrega, se siguen impartiendo los procesos de formación de tripulaciones y especialistas. "El ritmo de entregas se mantiene según lo previsto", afirman.

8x8 Dragón en su versión de zapadores Izan González Almería

Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa la sensación es muy diferente. Tal y como indicó la ministra Margarita Robles hace justo un mes, el programa "avanza con mucha lentitud".

Durante su intervención, Robles pidió a las industrias participantes que aceleren el ritmo de entregas.

Según el último calendario confeccionado por el consorcio de compañías —formado por Indra, EM&E, Sapa y Santa Bárbara Sistemas—, a lo largo de este año el Ejército de Tierra deberá recibir 86 unidades para completar las 156 acordadas.

Tal y como ha podido saber este periódico de fuentes del Ejército de Tierra, las pruebas en Almería no han sido satisfactorias para los militares y se desconoce cuánto durará el proceso de evaluación antes de que se puedan poner en servicio.