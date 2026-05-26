Miriad Global presenta al CDTI el robot terrestre blindado 6×6 Taurus XL

El prototipo se desarrollará en Madrid, con planes para producción en serie en Cataluña, aprovechando el tejido industrial local y socios como FERRIMAX.

El sistema incorpora la estación remota HORN30 de calibre 30×113 mm para autodefensa y contrarrestar amenazas aéreas, además de integrar UAVs como el dron táctico FALCON T.

El Taurus XL es una plataforma no tripulada, modular y blindada, con propulsión eléctrica y capacidad para misiones de seguridad, defensa, emergencias y apoyo civil.

Miriad Global ha presentado el robot terrestre blindado 6×6 Taurus XL al programa de Compra Pública Precomercial del CDTI y el Ministerio de Defensa.

Miriad Global, la empresa presidida por Antonio Navarro, ha presentado Taurus XL, una plataforma no tripulada 6×6 de propulsión eléctrica con autonomía extendida, a la Compra Pública Precomercial del CDTI en colaboración con el Ministerio de Defensa.

El programa busca desarrollar prototipos de robots terrestres para misiones de seguridad, defensa, emergencias y apoyo civil con empleo de sistemas autónomos pesados.

TAURUS XL compite en el segmento de soluciones sobre ruedas de alta movilidad, frente a propuestas tanto de ruedas como de cadenas.

Miriad lidera la propuesta como entidad licitadora, junto a la Fundación Tecnológica Funditec como socio de investigación y a Insyte, compañía del grupo especializada en electrónica embarcada y sistemas de misión, certificada bajo EN9100, ISO13485 e IPC.

El equipo integra capacidades en diseño de plataforma, robótica, software embarcado, inteligencia artificial, percepción, comunicaciones, electrónica y optrónica.

El Taurus XL se concibe como un prototipo de I+D precomercial con un horizonte de maduración y validación de 30 meses. Basado en la familia militar 6×6 TAURUS, el sistema evoluciona hacia una versión ampliada de hasta 5,5 metros y 7,5 toneladas en orden de misión.

Modular, blindado y no tripulado desde su diseño, está orientado a misiones de alta movilidad, apoyo logístico, reconocimiento, vigilancia, intervención en entornos degradados, emergencias, limpieza de rutas y apertura de brechas, así como a funciones de nodo nodriza para otros sistemas no tripulados.

Respecto al armamento, plantea integrar la estación remota HORN30 (Hostile Object Response Node), de próxima presentación pública. Este sistema, en calibre 30×113 mm, está diseñado para funciones de autodefensa y para contrarrestar amenazas aéreas de baja cota, incluidos drones de alta velocidad y plataformas a reacción, mediante sensores integrados, mando y control y procesadores de baja latencia.

Como parte de la carga útil exigida, el Taurus XL incorporará una estación para dos UAV, entre ellos el FALCON T, concebido como sensor aéreo orgánico. Este dron táctico permitirá ampliar la conciencia situacional, apoyar la teleoperación y reforzar las capacidades de reconocimiento inmediato.

La plataforma contará con propulsión eléctrica de autonomía extendida, arquitectura modular y una bahía de carga capaz de transportar y desplegar de forma autónoma hasta dos drones terrestres.

UAV y drones terrestres embarcados

El robot terrestre blindado incorpora, como carga útil exigida, una estación para dos UAV, entre ellos el FALCON T, concebido como “sensor aéreo orgánico” del vehículo. Este sistema aporta observación diurna y nocturna, refuerza la teleoperación y mejora la conciencia situacional y el reconocimiento inmediato.

Su integración responde a la apuesta de MIRIAD por una “arquitectura táctica cooperativa” capaz de operar en enjambre y en coordinación con plataformas tripuladas.

“Taurus XL refleja la ambición de MIRIAD de contribuir a una capacidad nacional en plataformas terrestres no tripuladas”, afirma Javier Robles, director general de Miriad Systems. “Nuestro enfoque combina autoridad de diseño, arquitectura abierta y una hoja de ruta industrial orientada a producir en España sistemas militares y duales de nueva generación”.

El prototipo se desarrollará en la planta de San Fernando de Henares (Madrid), donde la compañía concentra la ingeniería, fabricación inicial, integración y ensayos, y prevé avanzar hacia procesos de prototipado más automatizados.

En paralelo, la compañía impulsa una hoja de ruta industrial para la producción en serie en Cataluña, actualmente en fase avanzada junto a socios locales. La compañía ya colabora en la región con FERRIMAX en la fabricación de barcazas blindadas, apoyándose en el tejido industrial catalán en mecánica de precisión, metalmecánica y automatización.