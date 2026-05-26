Los militares españoles de la Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS lideran el ejercicio Latvian Shield I-26 de la OTAN

El ejercicio constó de cuatro fases e incluyó la defensa de infraestructuras críticas, demostrando la capacidad y disposición permanente de la unidad española.

Participaron unidades SHORAD de Canadá e Italia, mejorando la interoperabilidad y la integración de medios de defensa aérea aliados.

El despliegue español incluyó integración vía satélite con el sistema de defensa aérea y antimisil de la OTAN y defensa del radar EVA Rēzekne.

Militares españoles de la Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS lideran el ejercicio Latvian Shield I-26 de la OTAN en Letonia.

Como parte de su despliegue e integración en la operación F-E IAMD Persistent Effort de la OTAN, los militares españoles de la Unidad de Defensa Antiaérea desplegados en Letonia han liderado el ejercicio Latvian Shield I-26.

Se trata de la segunda ocasión que el contingente español se ha desplegado fuera de la base aérea de Lielvārde, donde tiene su centro de operaciones, para "contribuir a la defensa aérea del país báltico y, por extensión, del flanco este de la Alianza", según ha explicado el EMAD.

El despliegue se realizó junto a una unidad de transmisiones que permitió el enlace vía satélite con el escalón superior y su integración en el Sistema de Defensa Aérea y Antimisil de la OTAN (NATINAMDS), con centro de operaciones en Uedem (Alemania).

El CAOC Uedem es una instalación gemela y más septentrional al CAOC Torrejón que la OTAN mantiene dentro de la base homónima para la monitorización de la franja al sur de los Alpes del espacio aéreo de la Alianza.

Tal y como indican desde el Estado Mayor de la Defensa, el objetivo del despliegue fue la defensa del radar de vigilancia EVA Rēzekne. Para ello se estableció un escenario hipotético de transición de crisis a conflicto durante el ejercicio paralelo Latvian Wolf 26.

El Latvian Shield I-26 fue dirigido por la Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS española, perteneciente al Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 73, y contó con la participación del destacamento de aeronaves de ala rotatoria canadiense, desplegado en la misma base aérea.

Asimismo, también participó la unidad SHORAD (Short-Range Air Defense) italiana y canadiense, integradas en este caso en la Multinational Brigade (MNB-LVA) desplegada en Ādaži, misma ubicación en la que se encontraba el DAT Vilkas que concluyó su despliegue el pasado abril.

En cuanto al ejercicio realizado, desde el EMAD explican que constó de cuatro fases: planeamiento y estudio; despliegue de la unidad en la localidad de Rēzekne e integración con el Sistema de Defensa Aérea; la defensa de la infraestructura crítica frente a diferentes amenazas; y la vuelta a la base aérea de origen, con el objetivo de retomar su misión original.

"Además de demostrar la eficacia y flexibilidad de los medios de la Alianza desplegados en el flanco este, el Latvian Shield I-26 ha significado un gran avance en la interoperabilidad e integración de los medios de defensa aérea de la Alianza", afirman.

Despliegue del UDAA NASAMS con el radar EVA de fondo EMAD

"Mediante un sistema técnico llamado CSI (CRC System Interface), se ha integrado exitosamente el Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea Medio (COAAAS-M) español con las unidades SHORAD, de corto radio, de Canadá e Italia.

Asimismo, con esta nueva edición del ejercicio, "se renueva el compromiso de la UDAA NASAMS española con la nación anfitriona y el resto de países aliados, demostrando la capacidad y disposición permanente de desplegar sus medios en cualquier punto de la geografía letona" con el objetivo de contribuir a la "protección de la población y de sus objetivos de gran valor".

UDAA NASAMS

El contingente español de la Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS forma parte de la operación IAMD F-E en la que también se encuadra el Destacamento Aéreo Táctico Tigru y la Unidad de Defensa Antiaérea Patriot.

El DAT Tigru cuenta con el radar del Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA) con despliegue en Rumanía, mientras que la UDAA Patriot se ubica en Adana (Turquía), donde ha tenido un papel fundamental en los últimos meses a raíz de varios misiles detectados.

El sistema NASAMS está equipado con lanzadores AMRAAM de medio alcance y el radar AN(MPQ-64 Sentinel, que proporciona "capacidad de interceptación y vigilancia aérea de alta precisión, y está plenamente integrado en la red de defensa aérea de la OTAN en la región".

España desplegó la Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS en junio de 2022. Desde entonces, explican en el EMAD, la presencia de esta unidad artillera subraya el compromiso nacional con la seguridad regional y la defensa colectiva atlántica.

Asimismo, según pudo saber EL ESPAÑOL hace unos meses, el Ministerio de Defensa se encuentra trabajando en la próxima actualización de los sistemas antiaéreos NASAMS que se modernizarán al estándar más reciente y se prevé la incorporación de más unidades.