Margarita Robles defiende el vínculo de España con la OTAN y rechaza las "relaciones de imposición" entre aliados

Margarita Robles, ministra de Defensa, en la inauguración II Jornadas Geopolíticas del Instituto Español de Estudios Estratégicos bajo el título “El orden internacional en transición” MDE

Las claves

Las claves Generado con IA Margarita Robles defiende el multilateralismo y el vínculo de España con la OTAN, rechazando las relaciones de imposición entre aliados. España solo participará en conflictos bajo el amparo de organizaciones internacionales y mantiene más de 4.000 militares en misiones de paz. Robles califica de "fracaso" la prolongación de la guerra en Ucrania y alerta sobre el uso de armamento sofisticado y la situación en Oriente Próximo. Las Jornadas Geopolíticas del IEEE reúnen a más de 80 expertos para debatir sobre seguridad energética, alianzas internacionales y autonomía estratégica europea.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este martes el multilateralismo, el derecho internacional y el vínculo de España con la OTAN, pero ha rechazado "relaciones de imposición" entre aliados y los conflictos que no cuentan con ningún respaldo internacional.

“No creemos en relaciones de imposición. Creemos en una relación de aliados serios y comprometidos”, ha asegurado la ministra durante la inauguración de las segundas Jornadas Geopolíticas del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), que se celebran en La Granja de San Ildefonso (Segovia) hasta el próximo jueves y en las que también participan los exministros Ana Palacio y Josep Borrell.

Robles ha subrayado la firme creencia de España “en el multilateralismo, porque es esencial y básico para la convivencia, al igual que en el respeto a las normas y al derecho internacional”, y ha advertido de que no se sigue el camino de la paz si no se respetan las normas básicas o si cada país considera que puede marcar las reglas de juego en función de su potencia armamentística.

En este sentido, ha subrayado de manera tajante que "España no va a entrar nunca en ninguna situación de conflicto si no tiene un amparo, un paraguas internacional" de alguna organización reconocida.

Asimismo, ha ejemplificado el compromiso de España con la organización atlántica con los más de 4.000 militares españoles desplegados en misiones de paz en todo el mundo y bajo el paraguas de la legalidad internacional, 700 de ellos en Líbano, y ha remarcado que el Gobierno cree "firmemente en la Alianza Atlántica y en el vínculo transatlántico".

De izquierda a derecha, el director del IEEE, general Víctor Bados; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante Teodoro Esteban López Calderón; el exPESC europeo, Josep Borrell; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la exministra de Exteriores, Ana de Palacio; el embajador OTAN Javier Colomina y el director del CESEDEN, teniente general Miguel Ballenilla. MDE

“En tiempos convulsos, las Fuerzas Armadas españolas siguen siendo un referente por la paz”, ha subrayado Robles.

La ministra también ha rendido un emotivo homenaje a los casi 190 miembros del Ejército que han fallecido en acto de servicio en la defensa de la paz, al señalar que ellos constituyen el mejor ejemplo a seguir para la nación.

Ucrania y el Estrecho de Ormuz

Por otra parte, la ministra ha calificado como “un fracaso” la entrada en el quinto año de guerra en Ucrania tras la invasión rusa de 2022 y ha reflexionado sobre que el número de muertos en ambas zonas de la frontera supone "un toque de atención a todos”.

Robles, ha calificado de "toque de atención" los recientes e intensos ataques contra Kiev ejecutados con armamento "absolutamente sofisticado", como el uso ruso del misil hipersónico Oréshnik, así como las ofensivas permanentes con drones que sufren los países bálticos.

También ha incidido en la situación de Oriente Próximo, con una guerra de la que aún no se sabe "muy bien por qué se inició", en la que aún no se han cumplido los objetivos y un alto el fuego del que se desconoce "si va a ir hacia delante o hacia atrás”, con un bloqueo en el Estrecho de Ormuz, que “no existía antes del conflicto”.

La ministra ha concluido su intervención recordando la necesidad estratégica de destinar recursos económicos al sector y ha aseverado ante los asistentes que "trabajar por la paz también implica invertir en defensa", ya que dicha inversión se traduce de forma directa en seguridad, libertad y democracia.

Jornadas de geopolítica

El general de Brigada director del IEEE, Víctor Bados, ha celebrado la paulatina consolidación de las jornadas como lugar de encuentro de "la comunidad epistemológica que trabaja, escribe e investiga en los ámbitos de la seguridad y la defensa".

Estas jornadas concluirán el 28 de mayo. Durante estos días, más de 80 expertos —representantes institucionales y especialistas en geopolítica, seguridad y defensa— abordarán algunos de los grandes desafíos estratégicos contemporáneos, entre ellos la seguridad energética, la competición entre potencias, la evolución de las alianzas internacionales o la autonomía estratégica europea.